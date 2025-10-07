https://crimea.ria.ru/20251007/oblomki-ukrainskikh-dronov-upali-na-promzonu-v-dzerzhinske--chto-izvestno-1150013958.html

Обломки украинских дронов упали на промзону в Дзержинске – что известно

Обломки украинских дронов упали на промзону в Дзержинске – что известно - РИА Новости Крым, 07.10.2025

Обломки украинских дронов упали на промзону в Дзержинске – что известно

Дзержинск. Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, всего российские средства ПВО сбили 30 вражеских дронов над промзоной города. РИА Новости Крым, 07.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Несколько зданий повреждены в результате беспилотной атаки на Дзержинск. Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, всего российские средства ПВО сбили 30 вражеских дронов над промзоной города.Кроме того, обломки упали на территории одного из предприятий, значимого ущерба промышленной инфраструктуре не зафиксировано. Ответственные службы оценивают и ликвидируют последствия атаки, добавил губернатор.В ночь на вторник российские военные отразили массированную атаку украинских беспилотников на регионы России. Над страной было сбито 184 вражеских БПЛА, в том числе над Крымом – два и Черным морем – 13. Еще 25 украинских беспилотников сбили над Нижегородской областью, Московским регионом и Черным морем утром во вторник, сообщили ранее в Минобороны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 50 мирных россиян ранены при атаках ВСУ за неделюЗа два часа над Крымом и еще тремя регионами страны сбили 8 беспилотниковАтака беспилотников на Воронежскую область – что известно

