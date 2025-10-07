https://crimea.ria.ru/20251007/merkel-obvinili-v-zatyagivanii-mirnogo-uregulirovaniya-na-ukraine-1150029429.html
Меркель обвинили в затягивании мирного урегулирования на Украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Экс-канцлер Германии Ангела Меркель сделала немало для того, чтобы сорвать реализацию минских соглашений и урегулирование конфликта на юго-востоке Украины. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в ходе видеомоста на площадке медиагруппы "Россия сегодня".Ранее Меркель заявила, что Франция и Германия в 2021 году предлагали выработать новый формат прямых переговоров с Россией вместо Минских соглашений, но Польша и страны Балтии их не поддержали, тем самым косвенно спровоцировав начало специальной военной операции на Украине.По словам Джабарова, Меркель сегодня сваливает всю вину на Польшу и Прибалтику, однако умалчивает о роли ФРГ в этом процессе. В тот период Меркель "ловко вела свою политику, усыпляя бдительность России Минскими соглашениями и парижскими встречами", отметил сенатор.Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Россия не начала спецоперацию на Украине раньше, потому что верила в реализацию Минских соглашений и хотела решить проблему Донбасса мирно. Но оказалось, что власти Украины и Запад думали и действовали иначе.После начала спецоперации бывший президент Франции Франсуа Олланд, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и бывший британский премьер Борис Джонсон заявляли, что Париж, Берлин и Лондон никогда не воспринимали Минские соглашения всерьез, не собирались требовать от Киева выполнения договоренностей и лишь использовали их для того, чтобы затянуть время и дать Украине возможность для наращивания сил и подготовки к войне с Россией.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Меркель сделала немало для срыва реализации Минских соглашений – сенатор Джабаров
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Экс-канцлер Германии Ангела Меркель сделала немало для того, чтобы сорвать реализацию минских соглашений и урегулирование конфликта на юго-востоке Украины. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в ходе видеомоста на площадке медиагруппы "Россия сегодня".
Ранее Меркель заявила
, что Франция и Германия в 2021 году предлагали выработать новый формат прямых переговоров с Россией вместо Минских соглашений, но Польша и страны Балтии их не поддержали, тем самым косвенно спровоцировав начало специальной военной операции на Украине.
По словам Джабарова, Меркель сегодня сваливает всю вину на Польшу и Прибалтику, однако умалчивает о роли ФРГ в этом процессе. В тот период Меркель "ловко вела свою политику, усыпляя бдительность России Минскими соглашениями и парижскими встречами", отметил сенатор.
"Мы им поверили. Мы думали, что они на самом деле хотят решить вопрос Донбасса мирным путем. Оказалось, они просто выигрывали время для того, чтобы обеспечить Украину всем необходимым для борьбы с нашей страной. Поэтому я не очень доверяю госпоже Меркель. Она тоже немало сделала в этом плане плохого", – сказал политик.
Президент России Владимир Путин ранее заявил
, что Россия не начала спецоперацию на Украине раньше, потому что верила в реализацию Минских соглашений и хотела решить проблему Донбасса мирно. Но оказалось, что власти Украины и Запад думали и действовали иначе.
После начала спецоперации бывший президент Франции Франсуа Олланд, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и бывший британский премьер Борис Джонсон заявляли, что Париж, Берлин и Лондон никогда не воспринимали Минские соглашения всерьез, не собирались требовать от Киева выполнения договоренностей и лишь использовали их для того, чтобы затянуть время и дать Украине возможность для наращивания сил и подготовки к войне с Россией.
