Меркель обвинили в затягивании мирного урегулирования на Украине

2025-10-07T17:10

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Экс-канцлер Германии Ангела Меркель сделала немало для того, чтобы сорвать реализацию минских соглашений и урегулирование конфликта на юго-востоке Украины. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в ходе видеомоста на площадке медиагруппы "Россия сегодня".Ранее Меркель заявила, что Франция и Германия в 2021 году предлагали выработать новый формат прямых переговоров с Россией вместо Минских соглашений, но Польша и страны Балтии их не поддержали, тем самым косвенно спровоцировав начало специальной военной операции на Украине.По словам Джабарова, Меркель сегодня сваливает всю вину на Польшу и Прибалтику, однако умалчивает о роли ФРГ в этом процессе. В тот период Меркель "ловко вела свою политику, усыпляя бдительность России Минскими соглашениями и парижскими встречами", отметил сенатор.Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Россия не начала спецоперацию на Украине раньше, потому что верила в реализацию Минских соглашений и хотела решить проблему Донбасса мирно. Но оказалось, что власти Украины и Запад думали и действовали иначе.После начала спецоперации бывший президент Франции Франсуа Олланд, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и бывший британский премьер Борис Джонсон заявляли, что Париж, Берлин и Лондон никогда не воспринимали Минские соглашения всерьез, не собирались требовать от Киева выполнения договоренностей и лишь использовали их для того, чтобы затянуть время и дать Украине возможность для наращивания сил и подготовки к войне с Россией.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

