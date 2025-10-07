Рейтинг@Mail.ru
Крымчанин лишился 100 тысяч рублей при попытке заказать интим-услуги - РИА Новости Крым, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251007/krymchanin-lishilsya-100-tysyach-rubley-pri-popytke-zakazat-intim-uslugi-1150026635.html
Крымчанин лишился 100 тысяч рублей при попытке заказать интим-услуги
Крымчанин лишился 100 тысяч рублей при попытке заказать интим-услуги - РИА Новости Крым, 07.10.2025
Крымчанин лишился 100 тысяч рублей при попытке заказать интим-услуги
Около 100 тысяч рублей перевел мошенникам 20-летний житель Керчи при попытке заказать интим-услуги, сообщает МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 07.10.2025
2025-10-07T15:47
2025-10-07T15:47
новости крыма
происшествия
мошенничество
мвд по республике крым
керчь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/06/1141643229_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cc8e45f720773ee8de88f4c55a7dfebb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Около 100 тысяч рублей перевел мошенникам 20-летний житель Керчи при попытке заказать интим-услуги, сообщает МВД по Крыму.Молодой человек зашел на сайт, предлагающий интимные услуги, и выбрал анкету понравившейся девушки. Связавшись с посредником, он получил инструкцию: перевести онлайн оплату, после чего будет предоставлен адрес предполагаемой исполнительницы.Клиент перевел деньги, но неизвестный запросил дополнительную сумму – якобы в качестве страховки. Оплатив "страховку", потерпевший прибыл по указанному мошенниками адресу в Симферополе, однако дверь ему не открыли. Несмотря на это, он продолжил общение и, уже вернувшись в Керчь, совершил еще один денежный перевод, после которого связь оборвалась.Керчанин стал жертвой типичной схемы: злоумышленники размещают фейковые анкеты, ведут переписку, получают оплату и затем исчезают.Общая сумма ущерба составила около 100 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мошенник обманул мигранта на полмиллиона рублейВ Севастополе аферисты заработали четыре миллиона рублей за 48 часовПодделала решение суда: в Крыму юрист обманула клиента на 150 тысяч
керчь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/06/1141643229_0:28:1280:988_1920x0_80_0_0_225b25ef8a926d506dfccdd244649e85.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, происшествия, мошенничество, мвд по республике крым, керчь
Крымчанин лишился 100 тысяч рублей при попытке заказать интим-услуги

Мошенники лишили крымчанина 100 тысяч рублей при попытке заказать интим-услуги

15:47 07.10.2025
 
© Администрация Джанкойского районаВ Крыму мошенники рассылают фейковые сообщения от имени районной администрации
В Крыму мошенники рассылают фейковые сообщения от имени районной администрации
© Администрация Джанкойского района
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Около 100 тысяч рублей перевел мошенникам 20-летний житель Керчи при попытке заказать интим-услуги, сообщает МВД по Крыму.
Молодой человек зашел на сайт, предлагающий интимные услуги, и выбрал анкету понравившейся девушки. Связавшись с посредником, он получил инструкцию: перевести онлайн оплату, после чего будет предоставлен адрес предполагаемой исполнительницы.
Клиент перевел деньги, но неизвестный запросил дополнительную сумму – якобы в качестве страховки. Оплатив "страховку", потерпевший прибыл по указанному мошенниками адресу в Симферополе, однако дверь ему не открыли. Несмотря на это, он продолжил общение и, уже вернувшись в Керчь, совершил еще один денежный перевод, после которого связь оборвалась.
Керчанин стал жертвой типичной схемы: злоумышленники размещают фейковые анкеты, ведут переписку, получают оплату и затем исчезают.
Общая сумма ущерба составила около 100 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму мошенник обманул мигранта на полмиллиона рублей
В Севастополе аферисты заработали четыре миллиона рублей за 48 часов
Подделала решение суда: в Крыму юрист обманула клиента на 150 тысяч
 
Новости КрымаПроисшествияМошенничествоМВД по Республике КрымКерчь
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:52"Следите за руками": что значат слова Трампа о Tomahawk для Украины
16:29День рождения Путина: кто и как поздравил президента России
16:16ФАС проанализирует цены на бензин на крымских заправках
16:12В Херсонской области отключилась электроподстанция
16:07ФАС не допустит роста цен на бензин выше уровня инфляции
15:47Крымчанин лишился 100 тысяч рублей при попытке заказать интим-услуги
15:29"Стреляем себе в колено": Фицо призвал ЕК сбросить антироссийские очки
15:07Запорожская область полностью обесточена после удара ВСУ
14:56Дрон ВСУ атаковал грузовик в Белгородской области – есть пострадавшие
14:45Индексацию пенсий в 2026 году могут увеличить - условие
14:25Поставка Tomahawk Киеву несет риски мирового конфликта – сенатор РФ
14:07Дрон ВСУ атаковал Нововоронежскую АЭС
13:56В Крыму хотят обязать регистрировать домашних собак и кошек
13:48Под Керчью громко – на полуострове работают взрывотехники
13:35В Кремле ответили на заявление Трампа о поставках ракет Tomahawk Киеву
13:18За рулем "нырнувшего" в подземный переход в Симферополе авто был ребенок
13:15Названы имена лауреатов Нобелевской премии по физике
12:58Выдали колготки: крымчанина будут судить за разбой 11-летней давности
12:52Киев теряет тысячи солдат и западные танки ежесуточно
12:33416 дронов и 16 снарядов HIMARS уничтожили силы ПВО
Лента новостейМолния