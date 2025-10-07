https://crimea.ria.ru/20251007/krymchanin-lishilsya-100-tysyach-rubley-pri-popytke-zakazat-intim-uslugi-1150026635.html

Крымчанин лишился 100 тысяч рублей при попытке заказать интим-услуги

Крымчанин лишился 100 тысяч рублей при попытке заказать интим-услуги - РИА Новости Крым, 07.10.2025

Крымчанин лишился 100 тысяч рублей при попытке заказать интим-услуги

Около 100 тысяч рублей перевел мошенникам 20-летний житель Керчи при попытке заказать интим-услуги, сообщает МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 07.10.2025

2025-10-07T15:47

2025-10-07T15:47

2025-10-07T15:47

новости крыма

происшествия

мошенничество

мвд по республике крым

керчь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/06/1141643229_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cc8e45f720773ee8de88f4c55a7dfebb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Около 100 тысяч рублей перевел мошенникам 20-летний житель Керчи при попытке заказать интим-услуги, сообщает МВД по Крыму.Молодой человек зашел на сайт, предлагающий интимные услуги, и выбрал анкету понравившейся девушки. Связавшись с посредником, он получил инструкцию: перевести онлайн оплату, после чего будет предоставлен адрес предполагаемой исполнительницы.Клиент перевел деньги, но неизвестный запросил дополнительную сумму – якобы в качестве страховки. Оплатив "страховку", потерпевший прибыл по указанному мошенниками адресу в Симферополе, однако дверь ему не открыли. Несмотря на это, он продолжил общение и, уже вернувшись в Керчь, совершил еще один денежный перевод, после которого связь оборвалась.Керчанин стал жертвой типичной схемы: злоумышленники размещают фейковые анкеты, ведут переписку, получают оплату и затем исчезают.Общая сумма ущерба составила около 100 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мошенник обманул мигранта на полмиллиона рублейВ Севастополе аферисты заработали четыре миллиона рублей за 48 часовПодделала решение суда: в Крыму юрист обманула клиента на 150 тысяч

керчь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, происшествия, мошенничество, мвд по республике крым, керчь