Клиенты ВТБ смогут поставить самоограничения на исходящие переводы - РИА Новости Крым, 07.10.2025
Клиенты ВТБ смогут поставить самоограничения на исходящие переводы
Клиенты ВТБ смогут поставить самоограничения на исходящие переводы - РИА Новости Крым, 07.10.2025
Клиенты ВТБ смогут поставить самоограничения на исходящие переводы
ВТБ расширит сервис самоограничений, так, клиенты смогут заблокировать исходящие переводы, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости Крым, 07.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. ВТБ расширит сервис самоограничений, так, клиенты смогут заблокировать исходящие переводы, сообщает пресс-служба банка.Те, кто не использует трансграничные переводы, переводы по России по реквизитам и номерам карт и другие виды исходящих переводов, смогут поставить на них блок и тем самым помешать мошенникам вывести деньги.В пресс-службе подчеркнули, что подобный функционал будет полезен, в частности, социально уязвимым категориям клиентов.Как отметил член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер, снять самоограничения можно будет только в отделении банка.
Клиенты ВТБ смогут поставить самоограничения на исходящие переводы

12:32 07.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. ВТБ расширит сервис самоограничений, так, клиенты смогут заблокировать исходящие переводы, сообщает пресс-служба банка.
Те, кто не использует трансграничные переводы, переводы по России по реквизитам и номерам карт и другие виды исходящих переводов, смогут поставить на них блок и тем самым помешать мошенникам вывести деньги.
В пресс-службе подчеркнули, что подобный функционал будет полезен, в частности, социально уязвимым категориям клиентов.
"Если они не пользуются исходящими переводами в мобильном приложении (например, у них кнопочный телефон), то близкие могут помочь им установить запрет в интернет-банке на все или некоторые переводы по России: по СБП (по номеру телефона, номеру счета или карты, по реквизитам) или ограничить увеличение общих лимитов на онлайн-переводы и платежи", – указано в сообщении банка.
Как отметил член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер, снять самоограничения можно будет только в отделении банка.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте иMAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
