Клиенты ВТБ смогут поставить самоограничения на исходящие переводы
ВТБ расширит сервис самоограничений, так, клиенты смогут заблокировать исходящие переводы, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости Крым, 07.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. ВТБ расширит сервис самоограничений, так, клиенты смогут заблокировать исходящие переводы, сообщает пресс-служба банка.Те, кто не использует трансграничные переводы, переводы по России по реквизитам и номерам карт и другие виды исходящих переводов, смогут поставить на них блок и тем самым помешать мошенникам вывести деньги.В пресс-службе подчеркнули, что подобный функционал будет полезен, в частности, социально уязвимым категориям клиентов.Как отметил член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер, снять самоограничения можно будет только в отделении банка.
