https://crimea.ria.ru/20251007/klienty-vtb-smogut-postavit-samoogranicheniya-na-iskhodyaschie-perevody-1150018676.html

Клиенты ВТБ смогут поставить самоограничения на исходящие переводы

Клиенты ВТБ смогут поставить самоограничения на исходящие переводы - РИА Новости Крым, 07.10.2025

Клиенты ВТБ смогут поставить самоограничения на исходящие переводы

ВТБ расширит сервис самоограничений, так, клиенты смогут заблокировать исходящие переводы, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости Крым, 07.10.2025

2025-10-07T12:32

2025-10-07T12:32

2025-10-07T12:02

втб

банк

финансы

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111288/67/1112886757_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_dda620fb57faf27c8af34fd2f20aa4f7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. ВТБ расширит сервис самоограничений, так, клиенты смогут заблокировать исходящие переводы, сообщает пресс-служба банка.Те, кто не использует трансграничные переводы, переводы по России по реквизитам и номерам карт и другие виды исходящих переводов, смогут поставить на них блок и тем самым помешать мошенникам вывести деньги.В пресс-службе подчеркнули, что подобный функционал будет полезен, в частности, социально уязвимым категориям клиентов.Как отметил член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер, снять самоограничения можно будет только в отделении банка.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте иMAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

втб, банк, финансы, новости