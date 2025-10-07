https://crimea.ria.ru/20251007/kiev-teryaet-tysyachi-soldat-i-zapadnye-tanki-1150020533.html

Киев теряет тысячи солдат и западные танки ежесуточно

Киев теряет тысячи солдат и западные танки ежесуточно

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Еще 1355 украинских боевиков, а также вражеские танки, гаубицы и установки РСЗО, в том числе западного производства, уничтожены на всех направлениях боев в зоне спецоперации. Об этом сообщается в сводке Минобороны России во вторник.Подразделения группировки "Север" уничтожили до 170 боевиков ВСУ, танк, боевую бронированную машину, шесть автомобилей и артиллерийское орудие, две пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS и MLRS, станцию радиоэлектронной борьбы и восемь складов материальных средств.Бойцы "Запада" заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери противника - до 225 боевиков, две боевые бронированные машины, 27 автомобилей, американские гаубица М198 и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, румынская пусковая установка реактивной системы залпового огня APR-40, семь станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.Военнослужащие "Южной" группировки в боях ликвидировали до 100 вражеских солдат, танк, пять боевых бронированных машин, включая американскую MaxxPrо, 18 автомобилей и четыре артиллерийских орудия, включая два производства стран НАТО. Разбиты пусковая установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.Группировка войск "Центр" улучшила положение по переднему краю. Потери украинских вооруженных формирований в зоне действия бойцов превысили 415 человек, танк, четыре боевые бронированные машины, в том числе две американские HMMWV, шесть пикапов и артиллерийское орудие.Подразделения "Востока" разбили свыше 365 боевиков ВСУ, боевую машину пехоты, бронетранспортер, 16 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.Подразделениями группировки войск "Днепр" уничтожено до 80 украинских неонацистов, девять автомобилей, орудие полевой артиллерии и семь станций радиоэлектронной борьбы.Всего с начала спецоперации уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 88 945 беспилотных летательных аппаратов, 631 зенитный ракетный комплекс, 25 394 танка и других боевых бронированных машин, 1 597 боевых машин реактивных систем залпового огня, 30 241 орудие полевой артиллерии и минометов, 43 382 единицы специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте иMAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:416 дронов и 16 снарядов HIMARS уничтожили силы ПВОАрмия России выбила ВСУ из населенных пунктов ДНР и Запорожской областиЕще 9 вражеских беспилотников сбиты над Черным морем

