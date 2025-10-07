Рейтинг@Mail.ru
Киев теряет тысячи солдат и западные танки ежесуточно - РИА Новости Крым, 07.10.2025
Киев теряет тысячи солдат и западные танки ежесуточно
Киев теряет тысячи солдат и западные танки ежесуточно - РИА Новости Крым, 07.10.2025
Киев теряет тысячи солдат и западные танки ежесуточно
Еще 1355 украинских боевиков, а также вражеские танки, гаубицы и установки РСЗО, в том числе западного производства, уничтожены на всех направлениях боев в зоне РИА Новости Крым, 07.10.2025
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
группировка войск "южная"
группировка войск "север"
группировка войск "восток"
группировка войск "запад"
группировка войск "днепр"
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Еще 1355 украинских боевиков, а также вражеские танки, гаубицы и установки РСЗО, в том числе западного производства, уничтожены на всех направлениях боев в зоне спецоперации. Об этом сообщается в сводке Минобороны России во вторник.Подразделения группировки "Север" уничтожили до 170 боевиков ВСУ, танк, боевую бронированную машину, шесть автомобилей и артиллерийское орудие, две пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS и MLRS, станцию радиоэлектронной борьбы и восемь складов материальных средств.Бойцы "Запада" заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери противника - до 225 боевиков, две боевые бронированные машины, 27 автомобилей, американские гаубица М198 и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, румынская пусковая установка реактивной системы залпового огня APR-40, семь станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.Военнослужащие "Южной" группировки в боях ликвидировали до 100 вражеских солдат, танк, пять боевых бронированных машин, включая американскую MaxxPrо, 18 автомобилей и четыре артиллерийских орудия, включая два производства стран НАТО. Разбиты пусковая установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.Группировка войск "Центр" улучшила положение по переднему краю. Потери украинских вооруженных формирований в зоне действия бойцов превысили 415 человек, танк, четыре боевые бронированные машины, в том числе две американские HMMWV, шесть пикапов и артиллерийское орудие.Подразделения "Востока" разбили свыше 365 боевиков ВСУ, боевую машину пехоты, бронетранспортер, 16 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.Подразделениями группировки войск "Днепр" уничтожено до 80 украинских неонацистов, девять автомобилей, орудие полевой артиллерии и семь станций радиоэлектронной борьбы.Всего с начала спецоперации уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 88 945 беспилотных летательных аппаратов, 631 зенитный ракетный комплекс, 25 394 танка и других боевых бронированных машин, 1 597 боевых машин реактивных систем залпового огня, 30 241 орудие полевой артиллерии и минометов, 43 382 единицы специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте иMAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:416 дронов и 16 снарядов HIMARS уничтожили силы ПВОАрмия России выбила ВСУ из населенных пунктов ДНР и Запорожской областиЕще 9 вражеских беспилотников сбиты над Черным морем
новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , группировка войск "южная", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "днепр", группировка войск "центр", инфографика
Киев теряет тысячи солдат и западные танки ежесуточно

Новости СВО: Украина лишилась еще 1355 солдат и западной военной техники

12:52 07.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Еще 1355 украинских боевиков, а также вражеские танки, гаубицы и установки РСЗО, в том числе западного производства, уничтожены на всех направлениях боев в зоне спецоперации. Об этом сообщается в сводке Минобороны России во вторник.
Сводка Минобороны РФ из зоны СВО за 7 октября 2025Сводка Минобороны РФ из зоны СВО за 7 октября 2025
Подразделения группировки "Север" уничтожили до 170 боевиков ВСУ, танк, боевую бронированную машину, шесть автомобилей и артиллерийское орудие, две пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS и MLRS, станцию радиоэлектронной борьбы и восемь складов материальных средств.
Бойцы "Запада" заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери противника - до 225 боевиков, две боевые бронированные машины, 27 автомобилей, американские гаубица М198 и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, румынская пусковая установка реактивной системы залпового огня APR-40, семь станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.
Военнослужащие "Южной" группировки в боях ликвидировали до 100 вражеских солдат, танк, пять боевых бронированных машин, включая американскую MaxxPrо, 18 автомобилей и четыре артиллерийских орудия, включая два производства стран НАТО. Разбиты пусковая установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.
Группировка войск "Центр" улучшила положение по переднему краю. Потери украинских вооруженных формирований в зоне действия бойцов превысили 415 человек, танк, четыре боевые бронированные машины, в том числе две американские HMMWV, шесть пикапов и артиллерийское орудие.
Подразделения "Востока" разбили свыше 365 боевиков ВСУ, боевую машину пехоты, бронетранспортер, 16 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.
Подразделениями группировки войск "Днепр" уничтожено до 80 украинских неонацистов, девять автомобилей, орудие полевой артиллерии и семь станций радиоэлектронной борьбы.

Также российские военные поразили энергетическую и транспортную инфраструктуру противника, хранилищам с горючим, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.

Всего с начала спецоперации уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 88 945 беспилотных летательных аппаратов, 631 зенитный ракетный комплекс, 25 394 танка и других боевых бронированных машин, 1 597 боевых машин реактивных систем залпового огня, 30 241 орудие полевой артиллерии и минометов, 43 382 единицы специальной военной автомобильной техники.
