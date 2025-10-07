https://crimea.ria.ru/20251007/esche-9-vrazheskikh-bespilotnikov-sbity-nad-chernym-morem-1150017803.html
Еще 9 вражеских беспилотников сбиты над Черным морем
Еще 9 вражеских беспилотников сбиты над Черным морем - РИА Новости Крым, 07.10.2025
Еще 9 вражеских беспилотников сбиты над Черным морем
Российские средства противовоздушной обороны сбили еще девять вражеских беспилотников над акваторией Черного моря, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 07.10.2025
2025-10-07T11:43
2025-10-07T11:43
2025-10-07T11:47
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны сбили еще девять вражеских беспилотников над акваторией Черного моря, сообщает Минобороны РФ.Отмечается, что новая атака была отражена в период с 8: до 11:00.Утром во вторник российские средства ПВО сбили 25 украинских беспилотников, из них 16 – над Черным морем. В ночь на 7 октября была отражена массированная атака дронов ВСУ на регионы России. Над страной было сбито 184 вражеских БПЛА, в том числе над Крымом – два и над Черным морем – 13, сообщали ранее в Минобороны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака беспилотников на Воронежскую область – что известноБеспилотник сбит на подлете к МосквеОбломки украинских дронов упали на промзону в Дзержинске – что известно
