Еще 9 вражеских беспилотников сбиты над Черным морем - РИА Новости Крым, 07.10.2025
Еще 9 вражеских беспилотников сбиты над Черным морем
Еще 9 вражеских беспилотников сбиты над Черным морем
Еще 9 вражеских беспилотников сбиты над Черным морем
Российские средства противовоздушной обороны сбили еще девять вражеских беспилотников над акваторией Черного моря, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 07.10.2025
2025-10-07T11:43
2025-10-07T11:47
министерство обороны рф
черное море
пво
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу на крым
атаки всу
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
новости
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны сбили еще девять вражеских беспилотников над акваторией Черного моря, сообщает Минобороны РФ.Отмечается, что новая атака была отражена в период с 8: до 11:00.Утром во вторник российские средства ПВО сбили 25 украинских беспилотников, из них 16 – над Черным морем. В ночь на 7 октября была отражена массированная атака дронов ВСУ на регионы России. Над страной было сбито 184 вражеских БПЛА, в том числе над Крымом – два и над Черным морем – 13, сообщали ранее в Минобороны.
черное море
Новости
министерство обороны рф, черное море, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, атаки всу, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости, новости крыма
Еще 9 вражеских беспилотников сбиты над Черным морем

Над Черным морем уничтожили еще 9 украинских БПЛА – Минобороны

11:43 07.10.2025 (обновлено: 11:47 07.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны сбили еще девять вражеских беспилотников над акваторией Черного моря, сообщает Минобороны РФ.
Отмечается, что новая атака была отражена в период с 8: до 11:00.
"Дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над акваторией Черного моря", - сказано в сообщении.
Утром во вторник российские средства ПВО сбили 25 украинских беспилотников, из них 16 – над Черным морем.
В ночь на 7 октября была отражена массированная атака дронов ВСУ на регионы России. Над страной было сбито 184 вражеских БПЛА, в том числе над Крымом – два и над Черным морем – 13, сообщали ранее в Минобороны.
Министерство обороны РФ Черное море ПВО Беспилотник (БПЛА, дрон) Атаки ВСУ на Крым Атаки ВСУ Безопасность Республики Крым и Севастополя Безопасность Новости Новости Крыма
 
