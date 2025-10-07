https://crimea.ria.ru/20251007/den-rozhdeniya-putina-plany-prezidenta-na-den-1150014695.html

День рождения Путина: планы президента

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин, которому 7 октября исполнилось 73 года, проведет в день рождения оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ и ряд телефонных разговоров с зарубежными коллегами. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Песков также добавил, что в этот день Путин получает поздравления от своих зарубежных коллег."Много международных телефонных разговоров уже запланировано", - уточнил он.7 октября президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин отмечает 73-й день рождения. Личный праздник на посту главы государства Путин встречает в 22-й раз: в сентябре 2017 года Путин стал самым долго правящим российским лидером после Иосифа Сталина, а после окончания пятого президентского срока станет таковым со времен Екатерины II.Выходной в свой день рождения глава государства взял только однажды: в 2014-ом улетел в тайгу. В этом году Путин, как обычно, встречает день рождения на работе.Сам президент ранее рассказывал, что предпочитает отмечать дату в кругу друзей и близких и не считает его "национальным праздником".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

