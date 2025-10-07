Рейтинг@Mail.ru
День рождения Путина: планы президента - РИА Новости Крым, 07.10.2025
День рождения Путина: планы президента
День рождения Путина: планы президента - РИА Новости Крым, 07.10.2025
День рождения Путина: планы президента
Президент России Владимир Путин, которому 7 октября исполнилось 73 года, проведет в день рождения оперативное совещание с постоянными членами Совета... РИА Новости Крым, 07.10.2025
2025-10-07T09:58
2025-10-07T10:41
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин, которому 7 октября исполнилось 73 года, проведет в день рождения оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ и ряд телефонных разговоров с зарубежными коллегами. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Песков также добавил, что в этот день Путин получает поздравления от своих зарубежных коллег."Много международных телефонных разговоров уже запланировано", - уточнил он.7 октября президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин отмечает 73-й день рождения. Личный праздник на посту главы государства Путин встречает в 22-й раз: в сентябре 2017 года Путин стал самым долго правящим российским лидером после Иосифа Сталина, а после окончания пятого президентского срока станет таковым со времен Екатерины II.Выходной в свой день рождения глава государства взял только однажды: в 2014-ом улетел в тайгу. В этом году Путин, как обычно, встречает день рождения на работе.Сам президент ранее рассказывал, что предпочитает отмечать дату в кругу друзей и близких и не считает его "национальным праздником".
День рождения Путина: планы президента

Путин в день рождения проведет совещание с членами Совбеза РФ и ряд телефонных разговоров

09:58 07.10.2025 (обновлено: 10:41 07.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин, которому 7 октября исполнилось 73 года, проведет в день рождения оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ и ряд телефонных разговоров с зарубежными коллегами. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Во второй половине (дня) у президента запланировано оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Это не столько для того, чтобы постоянные члены Совбеза могли поздравить президента, сколько (связано) с рабочей повесткой дня", - цитирует РИА Новости представителя Кремля.
Песков также добавил, что в этот день Путин получает поздравления от своих зарубежных коллег.
"Много международных телефонных разговоров уже запланировано", - уточнил он.
7 октября президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин отмечает 73-й день рождения. Личный праздник на посту главы государства Путин встречает в 22-й раз: в сентябре 2017 года Путин стал самым долго правящим российским лидером после Иосифа Сталина, а после окончания пятого президентского срока станет таковым со времен Екатерины II.
Выходной в свой день рождения глава государства взял только однажды: в 2014-ом улетел в тайгу. В этом году Путин, как обычно, встречает день рождения на работе.
Сам президент ранее рассказывал, что предпочитает отмечать дату в кругу друзей и близких и не считает его "национальным праздником".
