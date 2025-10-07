https://crimea.ria.ru/20251007/den-rozhdeniya-putina-kto-i-kak-pozdravil-prezidenta-rossii-1150027315.html

День рождения Путина: кто и как поздравил президента России

Президент России Владимир Путин 7 октября отмечает свое 73-летие. Российский лидер находится на рабочем месте и на протяжении всего дня принимает поздравления... РИА Новости Крым, 07.10.2025

2025-10-07T16:29

владимир путин (политик)

россия

политика

новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин 7 октября отмечает свое 73-летие. Российский лидер находится на рабочем месте и на протяжении всего дня принимает поздравления от коллег. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Путин и его собеседники в ходе этих телефонных разговоров также "кратко обсуждают насущные темы". Кто из мировых деятелей поздравил Владимира Владимировича – в подборке РИА Новости Крым.ИзраильПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил президента России еще накануне в ходе телефонного разговора, выразив Путину "самые добрые пожелания", сообщил сайт Кремля."Обстоятельно обсуждено текущее развитие событий на Ближнем Востоке, в том числе в контексте выдвинутого президентом США плана по нормализации в секторе Газа. Владимир Путин подтвердил неизменную позицию России в пользу комплексного урегулирования палестинского вопроса на известной международно-правовой основе", - говорится в сообщении.Кроме того, проведен обмен мнениями по другим региональным темам. В частности, высказана заинтересованность в поиске переговорных развязок по ситуации вокруг иранской ядерной программы и в дальнейшей стабилизации в Сирии.Со своей стороны президент России поздравил Биньямина Нетаньяху и израильский народ с наступлением еврейского праздника Суккот.КНДРКим Чен Ын в своем поздравлении отметил, что благодаря Владимиру Путину Россия успешно отстаивает свои интересы и добивается могущества и процветания, сообщает РИА Новости.Корейский лидер заверил, что Пхеньян и Москва "всегда будут вместе," а дружба двух стран "будет вечной".Ким Чен Ын также выразил уверенность, что союзнические отношения двух государств будут и впредь вносить важный вклад в формирование справедливого и многополярного миропорядка. Он заверил Путина, что Пхеньян будет и дальше всесторонне поддерживать борьбу российского народа за защиту суверенитета и территориальной целостности.БелоруссияПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко пожелал Владимиру Путину здоровья, счастья, благополучия, неиссякаемых сил и энергии для новых успехов на высшем государственном посту.По его словам, принципиальность и целеустремленность, верность долгу и политическая мудрость, исключительная преданность Родине и твердая воля в отстаивании ее национальных интересов снискали Путину всенародное признание в обществе и уважение зарубежных коллег.КазахстанПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Владимира Путина с днем рождения, отметив его значительный личный вклад в укрепление стратегического партнерства, добрососедства и союзничества Казахстана и России, сообщила пресс-служба казахстанского лидера.Президенты в ходе беседы также обсудили вопросы многогранного сотрудничества двух стран. Особое внимание собеседники уделили практическим аспектам реализации договоренностей, ранее достигнутых на высшем уровне.ТаджикистанПрезидент Таджикистана Эмомали Рахмон в телефонном разговоре с российским коллегой отметил значительный вклад Путина в укрепление и расширение отношений дружбы и стратегического партнерства между двумя странами.Рахмон и Путин приветствовали продолжение межгосударственного диалога и дальнейшее развитие этого процесса. Также была обсуждена повестка дня предстоящих в Душанбе двусторонних и многосторонних встреч на высшем уровне, отметили в пресс-службе главы республики.АзербайджанАзербайджанский лидер Ильхам Алиев также позвонил президенту РФ и поздравил его с днем рождения, пожелав новых успехов в президентской деятельности во имя прогресса российского государства и народа, крепкого здоровьяКак сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, разговор двух президентов очень важным. Путин и Алиев обсудили и другие вопросы.ТуркменистанПрезидент Сердар Бердымухамедов направил Путину "сердечные поздравления и наилучшие пожелания" по случаю дня рождения.Бердымухамедов подчеркнул, что Туркмения и РФ намерены и в дальнейшем расширять "прошедшие испытания временем" политические, торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи между странами.КиргизияПрезидент Кыргызстана Садыр Жапаров в поздравительной телеграмме отметил, что Бишкек придает первостепенное значение развитию и углублению стратегического партнерства и союзнических связей с Москвой. Отношения между двумя странами "строятся на крепких традициях дружбы, богатом общем историческом и культурном наследии, а также на принципах взаимного уважения и поддержки", указал он.Жапаров подчеркнул, что под руководством Владимира Путина Россия уверенно "движется вперед в своем поступательном и многогранном развитии".Он также выразил уверенность, что традиционно дружественные отношения между Кыргызстаном и Россией, в развитии которых личный вклад Путина неоценим, будут и далее неуклонно укрепляться и расширяться на благо двух стран и их народов.Южная Осетия и АбхазияПрезидент Южной Осетии Алан Гаглоев особо подчеркнул вклад президента РФ в защиту югоосетинского народа и восстановление исторической справедливости. В своем обращении Гаглоев выразил признательность Путину за многолетнюю поддержку республики.Глава Абхазии Аслан Бжания отметил вклад Путина в развитие российско-абхазских отношений и роль России в обеспечении безопасности и устойчивого развития республики.По словам Бжания, благодаря поддержке российского лидера в Абхазии реализуются важные проекты, способствующие росту социальной сферы, образования и здравоохранения. В поздравительном адресе также подчеркнута признательность абхазского народа за поддержку России в реализации приоритетных проектов и обеспечении безопасности республики.НикарагуаСопрезиденты Никарагуа Даниэль Ортега и Росарио Мурильо присоединились к поздравлениям, пожелав Владимиру Путину здоровья, побед на поприще борьбы за справедливость, правду и уважение прав."В этот день рождения вы ведете грандиозную борьбу за мир, диалог и благо всех людей в соответствии с их желаниями и заслугами", - говорится в послании руководителей страны.Республика СербскаяПрезидент Республики Сербской Милорад Додик пожелал российскому лидеру крепкого здоровья, благополучия и успехов в выполнении важнейших государственных задач."Мы высоко ценим сложившиеся дружеские отношения между Республикой Сербской и Российской Федерацией. Пусть ваша мудрость, решимость и самоотверженность служат на благо России и укрепляют дружеские отношения наших братских народов", - написал он на своей странице в соцсети X.Индия Премьер-министр Индии Нарендра Моди также провел телефонный разговор с Владимиром Путиным и поздравил его с днем рождения, пожелал крепкого здоровья и успехов во всех его начинаниях, сообщило РИА Новости со ссылкой на офис индийского лидера. Лидеры двух стран рассмотрели прогресс в двусторонней повестке дня и подтвердили свою приверженность дальнейшему углублению особого и привилегированного стратегического партнерства между Индией и Россией. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

