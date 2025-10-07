Рейтинг@Mail.ru
День рождения Путина: кто и как поздравил президента России - РИА Новости Крым, 07.10.2025
День рождения Путина: кто и как поздравил президента России
День рождения Путина: кто и как поздравил президента России - РИА Новости Крым, 07.10.2025
День рождения Путина: кто и как поздравил президента России
Президент России Владимир Путин 7 октября отмечает свое 73-летие. Российский лидер находится на рабочем месте и на протяжении всего дня принимает поздравления... РИА Новости Крым, 07.10.2025
2025-10-07T16:29
2025-10-07T16:32
владимир путин (политик)
россия
политика
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин 7 октября отмечает свое 73-летие. Российский лидер находится на рабочем месте и на протяжении всего дня принимает поздравления от коллег. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Путин и его собеседники в ходе этих телефонных разговоров также "кратко обсуждают насущные темы". Кто из мировых деятелей поздравил Владимира Владимировича – в подборке РИА Новости Крым.ИзраильПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил президента России еще накануне в ходе телефонного разговора, выразив Путину "самые добрые пожелания", сообщил сайт Кремля."Обстоятельно обсуждено текущее развитие событий на Ближнем Востоке, в том числе в контексте выдвинутого президентом США плана по нормализации в секторе Газа. Владимир Путин подтвердил неизменную позицию России в пользу комплексного урегулирования палестинского вопроса на известной международно-правовой основе", - говорится в сообщении.Кроме того, проведен обмен мнениями по другим региональным темам. В частности, высказана заинтересованность в поиске переговорных развязок по ситуации вокруг иранской ядерной программы и в дальнейшей стабилизации в Сирии.Со своей стороны президент России поздравил Биньямина Нетаньяху и израильский народ с наступлением еврейского праздника Суккот.КНДРКим Чен Ын в своем поздравлении отметил, что благодаря Владимиру Путину Россия успешно отстаивает свои интересы и добивается могущества и процветания, сообщает РИА Новости.Корейский лидер заверил, что Пхеньян и Москва "всегда будут вместе," а дружба двух стран "будет вечной".Ким Чен Ын также выразил уверенность, что союзнические отношения двух государств будут и впредь вносить важный вклад в формирование справедливого и многополярного миропорядка. Он заверил Путина, что Пхеньян будет и дальше всесторонне поддерживать борьбу российского народа за защиту суверенитета и территориальной целостности.БелоруссияПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко пожелал Владимиру Путину здоровья, счастья, благополучия, неиссякаемых сил и энергии для новых успехов на высшем государственном посту.По его словам, принципиальность и целеустремленность, верность долгу и политическая мудрость, исключительная преданность Родине и твердая воля в отстаивании ее национальных интересов снискали Путину всенародное признание в обществе и уважение зарубежных коллег.КазахстанПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Владимира Путина с днем рождения, отметив его значительный личный вклад в укрепление стратегического партнерства, добрососедства и союзничества Казахстана и России, сообщила пресс-служба казахстанского лидера.Президенты в ходе беседы также обсудили вопросы многогранного сотрудничества двух стран. Особое внимание собеседники уделили практическим аспектам реализации договоренностей, ранее достигнутых на высшем уровне.ТаджикистанПрезидент Таджикистана Эмомали Рахмон в телефонном разговоре с российским коллегой отметил значительный вклад Путина в укрепление и расширение отношений дружбы и стратегического партнерства между двумя странами.Рахмон и Путин приветствовали продолжение межгосударственного диалога и дальнейшее развитие этого процесса. Также была обсуждена повестка дня предстоящих в Душанбе двусторонних и многосторонних встреч на высшем уровне, отметили в пресс-службе главы республики.АзербайджанАзербайджанский лидер Ильхам Алиев также позвонил президенту РФ и поздравил его с днем рождения, пожелав новых успехов в президентской деятельности во имя прогресса российского государства и народа, крепкого здоровьяКак сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, разговор двух президентов очень важным. Путин и Алиев обсудили и другие вопросы.ТуркменистанПрезидент Сердар Бердымухамедов направил Путину "сердечные поздравления и наилучшие пожелания" по случаю дня рождения.Бердымухамедов подчеркнул, что Туркмения и РФ намерены и в дальнейшем расширять "прошедшие испытания временем" политические, торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи между странами.КиргизияПрезидент Кыргызстана Садыр Жапаров в поздравительной телеграмме отметил, что Бишкек придает первостепенное значение развитию и углублению стратегического партнерства и союзнических связей с Москвой. Отношения между двумя странами "строятся на крепких традициях дружбы, богатом общем историческом и культурном наследии, а также на принципах взаимного уважения и поддержки", указал он.Жапаров подчеркнул, что под руководством Владимира Путина Россия уверенно "движется вперед в своем поступательном и многогранном развитии".Он также выразил уверенность, что традиционно дружественные отношения между Кыргызстаном и Россией, в развитии которых личный вклад Путина неоценим, будут и далее неуклонно укрепляться и расширяться на благо двух стран и их народов.Южная Осетия и АбхазияПрезидент Южной Осетии Алан Гаглоев особо подчеркнул вклад президента РФ в защиту югоосетинского народа и восстановление исторической справедливости. В своем обращении Гаглоев выразил признательность Путину за многолетнюю поддержку республики.Глава Абхазии Аслан Бжания отметил вклад Путина в развитие российско-абхазских отношений и роль России в обеспечении безопасности и устойчивого развития республики.По словам Бжания, благодаря поддержке российского лидера в Абхазии реализуются важные проекты, способствующие росту социальной сферы, образования и здравоохранения. В поздравительном адресе также подчеркнута признательность абхазского народа за поддержку России в реализации приоритетных проектов и обеспечении безопасности республики.НикарагуаСопрезиденты Никарагуа Даниэль Ортега и Росарио Мурильо присоединились к поздравлениям, пожелав Владимиру Путину здоровья, побед на поприще борьбы за справедливость, правду и уважение прав."В этот день рождения вы ведете грандиозную борьбу за мир, диалог и благо всех людей в соответствии с их желаниями и заслугами", - говорится в послании руководителей страны.Республика СербскаяПрезидент Республики Сербской Милорад Додик пожелал российскому лидеру крепкого здоровья, благополучия и успехов в выполнении важнейших государственных задач."Мы высоко ценим сложившиеся дружеские отношения между Республикой Сербской и Российской Федерацией. Индия Премьер-министр Индии Нарендра Моди также провел телефонный разговор с Владимиром Путиным и поздравил его с днем рождения, пожелал крепкого здоровья и успехов во всех его начинаниях, сообщило РИА Новости со ссылкой на офис индийского лидера. Лидеры двух стран рассмотрели прогресс в двусторонней повестке дня и подтвердили свою приверженность дальнейшему углублению особого и привилегированного стратегического партнерства между Индией и Россией.
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин 7 октября отмечает свое 73-летие. Российский лидер находится на рабочем месте и на протяжении всего дня принимает поздравления от коллег. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Путин и его собеседники в ходе этих телефонных разговоров также "кратко обсуждают насущные темы".
Кто из мировых деятелей поздравил Владимира Владимировича – в подборке РИА Новости Крым.

Израиль

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил президента России еще накануне в ходе телефонного разговора, выразив Путину "самые добрые пожелания", сообщил сайт Кремля.
"Обстоятельно обсуждено текущее развитие событий на Ближнем Востоке, в том числе в контексте выдвинутого президентом США плана по нормализации в секторе Газа. Владимир Путин подтвердил неизменную позицию России в пользу комплексного урегулирования палестинского вопроса на известной международно-правовой основе", - говорится в сообщении.
Кроме того, проведен обмен мнениями по другим региональным темам. В частности, высказана заинтересованность в поиске переговорных развязок по ситуации вокруг иранской ядерной программы и в дальнейшей стабилизации в Сирии.
Со своей стороны президент России поздравил Биньямина Нетаньяху и израильский народ с наступлением еврейского праздника Суккот.

КНДР

Ким Чен Ын в своем поздравлении отметил, что благодаря Владимиру Путину Россия успешно отстаивает свои интересы и добивается могущества и процветания, сообщает РИА Новости.

"Мой самый дорогой товарищ Владимир Путин, шлю вам самые искренние и теплые поздравления со знаменательным днем рождения. Благодаря Вашему мудрому руководству и патриотической самоотверженности сегодня РФ демонстрирует свою славу как мировая держава с мощной политической системой и сильной государственной мощью, как могучее государство, возглавляющее построение нового, многополярного мира", – говорится в поздравлении.

Корейский лидер заверил, что Пхеньян и Москва "всегда будут вместе," а дружба двух стран "будет вечной".
Ким Чен Ын также выразил уверенность, что союзнические отношения двух государств будут и впредь вносить важный вклад в формирование справедливого и многополярного миропорядка. Он заверил Путина, что Пхеньян будет и дальше всесторонне поддерживать борьбу российского народа за защиту суверенитета и территориальной целостности.

Белоруссия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пожелал Владимиру Путину здоровья, счастья, благополучия, неиссякаемых сил и энергии для новых успехов на высшем государственном посту.
"Российский народ прочно связывает с Вашим именем значимые социальные достижения, динамичное экономическое развитие, укрепление государственности и суверенитета Отчизны, рост авторитета и усиление роли России в мире", - говорится в поздравительной телеграмме белорусского лидера.
По его словам, принципиальность и целеустремленность, верность долгу и политическая мудрость, исключительная преданность Родине и твердая воля в отстаивании ее национальных интересов снискали Путину всенародное признание в обществе и уважение зарубежных коллег.
Казахстан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Владимира Путина с днем рождения, отметив его значительный личный вклад в укрепление стратегического партнерства, добрососедства и союзничества Казахстана и России, сообщила пресс-служба казахстанского лидера.
Президенты в ходе беседы также обсудили вопросы многогранного сотрудничества двух стран. Особое внимание собеседники уделили практическим аспектам реализации договоренностей, ранее достигнутых на высшем уровне.

Таджикистан

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в телефонном разговоре с российским коллегой отметил значительный вклад Путина в укрепление и расширение отношений дружбы и стратегического партнерства между двумя странами.
Рахмон и Путин приветствовали продолжение межгосударственного диалога и дальнейшее развитие этого процесса. Также была обсуждена повестка дня предстоящих в Душанбе двусторонних и многосторонних встреч на высшем уровне, отметили в пресс-службе главы республики.

Азербайджан

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев также позвонил президенту РФ и поздравил его с днем рождения, пожелав новых успехов в президентской деятельности во имя прогресса российского государства и народа, крепкого здоровья
Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, разговор двух президентов очень важным. Путин и Алиев обсудили и другие вопросы.

Туркменистан

Президент Сердар Бердымухамедов направил Путину "сердечные поздравления и наилучшие пожелания" по случаю дня рождения.
"Высоко оценивая нынешний уровень всестороннего сотрудничества Туркменистана с Российской Федерацией, глава государства подчеркнул личное внимание и огромный вклад российского лидера в развитие стратегических и дружественных отношений двух стран", – говорится в поздравлении, опубликованном в официальной газете "Нейтральный Туркменистан".
Бердымухамедов подчеркнул, что Туркмения и РФ намерены и в дальнейшем расширять "прошедшие испытания временем" политические, торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи между странами.

Киргизия

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в поздравительной телеграмме отметил, что Бишкек придает первостепенное значение развитию и углублению стратегического партнерства и союзнических связей с Москвой. Отношения между двумя странами "строятся на крепких традициях дружбы, богатом общем историческом и культурном наследии, а также на принципах взаимного уважения и поддержки", указал он.
Жапаров подчеркнул, что под руководством Владимира Путина Россия уверенно "движется вперед в своем поступательном и многогранном развитии".
Он также выразил уверенность, что традиционно дружественные отношения между Кыргызстаном и Россией, в развитии которых личный вклад Путина неоценим, будут и далее неуклонно укрепляться и расширяться на благо двух стран и их народов.
Южная Осетия и Абхазия

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев особо подчеркнул вклад президента РФ в защиту югоосетинского народа и восстановление исторической справедливости. В своем обращении Гаглоев выразил признательность Путину за многолетнюю поддержку республики.
Гаглоев подчеркнул, что руководство и жители Южной Осетии высоко ценят личное участие российского лидера в судьбе республики и его усилия по укреплению стратегического партнерства. В поздравлении подчеркивается, что благодаря поддержке России Южная Осетия смогла восстановить экономику и обеспечить безопасность граждан.
Глава Абхазии Аслан Бжания отметил вклад Путина в развитие российско-абхазских отношений и роль России в обеспечении безопасности и устойчивого развития республики.
По словам Бжания, благодаря поддержке российского лидера в Абхазии реализуются важные проекты, способствующие росту социальной сферы, образования и здравоохранения. В поздравительном адресе также подчеркнута признательность абхазского народа за поддержку России в реализации приоритетных проектов и обеспечении безопасности республики.

Никарагуа

Сопрезиденты Никарагуа Даниэль Ортега и Росарио Мурильо присоединились к поздравлениям, пожелав Владимиру Путину здоровья, побед на поприще борьбы за справедливость, правду и уважение прав.
"В этот день рождения вы ведете грандиозную борьбу за мир, диалог и благо всех людей в соответствии с их желаниями и заслугами", - говорится в послании руководителей страны.

Республика Сербская

Президент Республики Сербской Милорад Додик пожелал российскому лидеру крепкого здоровья, благополучия и успехов в выполнении важнейших государственных задач.
"Мы высоко ценим сложившиеся дружеские отношения между Республикой Сербской и Российской Федерацией. Пусть ваша мудрость, решимость и самоотверженность служат на благо России и укрепляют дружеские отношения наших братских народов", - написал он на своей странице в соцсети X.

Индия

Премьер-министр Индии Нарендра Моди также провел телефонный разговор с Владимиром Путиным и поздравил его с днем рождения, пожелал крепкого здоровья и успехов во всех его начинаниях, сообщило РИА Новости со ссылкой на офис индийского лидера.
Лидеры двух стран рассмотрели прогресс в двусторонней повестке дня и подтвердили свою приверженность дальнейшему углублению особого и привилегированного стратегического партнерства между Индией и Россией.
"Премьер-министр сообщил, что с нетерпением ждет возможности приветствовать президента Путина в Индии на 23-м ежегодном российско-индийском саммите", - добавили в канцелярии премьера Индии.
Владимир Путин (политик)РоссияПолитикаНовости
 
