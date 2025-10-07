https://crimea.ria.ru/20251007/den-rozhdeniya-putina-i-doklad-genshtaba-ob-obstanovke-v-zone-svo-glavnoe-1150033051.html

День рождения Путина и доклад Генштаба об обстановке в зоне СВО: главное

7 октября 2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин отметил свое 73-летие, его поздравили все лидеры стран СНГ, также поздравления весь день шли из стран дальнего зарубежья. Глава государства в свой день рождения провел совещание с командующими группировками войск и с членами Совбеза РФ. В Кремле ответили на заявления президента США Дональда Трампа о поставках Украине ракет Tomahawk. В Минтруда РФ назвали условие, при котором размер индексации страховых пенсий в 2026 году увеличат. Федеральная антимонопольная служба РФ проверит в Крыму и еще двух регионах страны цены на бензин на автозаправочных станциях.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Путину – 73: кто и как поздравил президента РоссииРоссийский лидер Владимир Путин на протяжении всего дня 7 октября, в свой 73-й День рождения, находился на рабочем месте и принимал поздравления. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, глава государства и его собеседники в ходе таких телефонных разговоров также кратко обсуждают насущные темы.Лидеры всех стран Содружества независимых государств (СНГ) поздравили президента России с днем рождения, отправив ему письменные послания.Также в этот день Путина первыми подправили главы Белоруссии, Китая, Турции, КНДР, Республики Сербской, Израиля и других.Совещание с командующими группировок войск и членами Совбеза РФПутин свой день рождения провел в Санкт-Петербурге, где провел совещание с командующими группировками войск ВС России, которые доложили об обстановке на фронтах спецоперации.Вернувшись из Санкт-Петербурга в Москву, президент РФ провел оперативное совещание с членами Совбеза.Кремль о ракетах Tomahawk от Трампа УкраинеПоставки Украине ракет Tomahawk станут серьезным витком эскалации, учитывая возможность их ядерного исполнения. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Это будет серьезный виток эскалации, который вместе с тем не сможет поменять положение дел на фронтах для киевского режима", – сказал пресс-секретарь президента России.Трамп должен понимать, к каким последствиям может привести поставка ракет Tomahawk нацистскому режиму в Киеве. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в ходе видеомоста на площадке медиагруппы "Россия сегодня".Пониманием этих рисков, по мнению Джабарова, и объясняется оговорка американского лидера о том, что он должен сначала выяснить, как киевский режим намерен использовать эти ракеты. Однако если украинские власти и дадут Белому дому какие-то гарантии, то вряд ли будут их соблюдать, уверен политик.Что повлияет на страховые пенсии в 2026 годуРазмер индексации страховых пенсий в 2026 году увеличат при одном условии. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков."Если инфляция окажется выше и этой отметки, есть возможность увеличения размера индексации, как это было в 2025 году", – уточнил он.ФАС заинтересовалась ценами на бензин в КрымуФедеральная антимонопольная служба России проверит цены на бензин на АЗС в Крыму, заявил глава ФАС Максим Шаскольский.Такие же проверки проведут на автозаправочных станциях в Краснодарском крае и в Курской области, добавил он.Шаскольский также отметил, что цель ФАС не допустить роста цен на бензин выше уровня инфляции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

