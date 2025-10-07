https://crimea.ria.ru/20251007/benzin-v-krymu-est-na-71-azs--gde-zapravitsya-vo-vtornik-1150013544.html

Бензин в Крыму есть на 71 АЗС – где заправиться во вторник

СИМФЕРОПОЛЬ,7 окт – РИА Новости Крым. Во вторник утром купить бензин в Крыму можно на 71 автозаправочной станции . Список АЗС опубликовал в своем Telegram-канале председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.Согласно данным, топливо есть на заправках Алушты, Армянска, Бахчисарайского района, Белогорска и Белогорского района, в Джанкое, Евпатории, Керчи, Красногвардейском районе, Красноперекопске, Кировском, Ленинском, Нижнегорском, Первомайском, Раздольненском районах, Саках, и Сакском районе, в Симферополе и Симферопольском районе, в Советском районе, Судаке, Феодосии, Ялте и Черноморском районе. Перечень адресов АЗС, где есть бензин, обновляется ежедневно в утреннее время. В целях равномерного распределения топлива в Крыму действует временное ограничение: не более 20 литров в одни руки в сутки. С 10 октября количество АЗС, отпускающих топливо по установленному нормативу (20 литров в одни руки в сутки), будет увеличено. С 20 октября число таких АЗС еще возрастет.Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что к концу октября планируется полное покрытие потребности региона в светлых нефтепродуктах.Ранее сообщалось, что крымские власти достигли договоренности с нефтетрейдерами о том, что цена на топливо на полуострове будет зафиксирована на месяц.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путину доложат о варианте решения проблемы с бензином в КрымуВ Севастополе ввели ограничение на продажу бензинаЧто будет с ценами на бензин в Крыму

