https://crimea.ria.ru/20251007/benzin-v-krymu-est-na-71-azs--gde-zapravitsya-vo-vtornik-1150013544.html
Бензин в Крыму есть на 71 АЗС – где заправиться во вторник
Бензин в Крыму есть на 71 АЗС – где заправиться во вторник - РИА Новости Крым, 07.10.2025
Бензин в Крыму есть на 71 АЗС – где заправиться во вторник
Во вторник утром купить бензин в Крыму можно на 71 автозаправочной станции . Список АЗС опубликовал в своем Telegram-канале председатель Совета министров... РИА Новости Крым, 07.10.2025
2025-10-07T08:38
2025-10-07T08:38
2025-10-07T08:55
бензин
топливо
топливо в крыму
азс
юрий гоцанюк
крым
новости крыма
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/09/1131280494_0:0:3025:1702_1920x0_80_0_0_dcf6d18ff874a817224ddc5e5171794d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ,7 окт – РИА Новости Крым. Во вторник утром купить бензин в Крыму можно на 71 автозаправочной станции . Список АЗС опубликовал в своем Telegram-канале председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.Согласно данным, топливо есть на заправках Алушты, Армянска, Бахчисарайского района, Белогорска и Белогорского района, в Джанкое, Евпатории, Керчи, Красногвардейском районе, Красноперекопске, Кировском, Ленинском, Нижнегорском, Первомайском, Раздольненском районах, Саках, и Сакском районе, в Симферополе и Симферопольском районе, в Советском районе, Судаке, Феодосии, Ялте и Черноморском районе. Перечень адресов АЗС, где есть бензин, обновляется ежедневно в утреннее время. В целях равномерного распределения топлива в Крыму действует временное ограничение: не более 20 литров в одни руки в сутки. С 10 октября количество АЗС, отпускающих топливо по установленному нормативу (20 литров в одни руки в сутки), будет увеличено. С 20 октября число таких АЗС еще возрастет.Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что к концу октября планируется полное покрытие потребности региона в светлых нефтепродуктах.Ранее сообщалось, что крымские власти достигли договоренности с нефтетрейдерами о том, что цена на топливо на полуострове будет зафиксирована на месяц.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путину доложат о варианте решения проблемы с бензином в КрымуВ Севастополе ввели ограничение на продажу бензинаЧто будет с ценами на бензин в Крыму
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/09/1131280494_148:0:2877:2047_1920x0_80_0_0_9bbe150f81e6d82955f42ed77c2d00a4.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бензин, топливо, топливо в крыму, азс, юрий гоцанюк, крым, новости крыма, общество
Бензин в Крыму есть на 71 АЗС – где заправиться во вторник
Бензин в Крыму 7 октября есть на 71 заправке – власти
08:38 07.10.2025 (обновлено: 08:55 07.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ,7 окт – РИА Новости Крым. Во вторник утром купить бензин в Крыму можно на 71 автозаправочной станции . Список АЗС опубликовал в своем Telegram-канале председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.
"В прилагаемом списке указаны марки топлива и адреса АЗС, где оно доступно в свободной продаже", – указал в своем сообщении Гоцанюк.
Согласно данным, топливо есть на заправках Алушты, Армянска, Бахчисарайского района, Белогорска и Белогорского района, в Джанкое, Евпатории, Керчи, Красногвардейском районе, Красноперекопске, Кировском, Ленинском, Нижнегорском, Первомайском, Раздольненском районах, Саках, и Сакском районе, в Симферополе и Симферопольском районе, в Советском районе, Судаке, Феодосии, Ялте и Черноморском районе.
Перечень адресов АЗС, где есть бензин, обновляется ежедневно в утреннее время. В целях равномерного распределения топлива в Крыму действует временное ограничение: не более 20 литров
в одни руки в сутки. С 10 октября количество АЗС, отпускающих топливо по установленному нормативу (20 литров в одни руки в сутки), будет увеличено. С 20 октября число таких АЗС еще возрастет.
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что к концу октября планируется полное покрытие потребности региона в светлых нефтепродуктах.
Ранее сообщалось, что крымские власти достигли договоренности с нефтетрейдерами о том, что цена на топливо
на полуострове будет зафиксирована на месяц.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: