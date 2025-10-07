Рейтинг@Mail.ru
Армия России выбила ВСУ из населенных пунктов ДНР и Запорожской области - РИА Новости Крым, 07.10.2025
Армия России выбила ВСУ из населенных пунктов ДНР и Запорожской области
Армия России выбила ВСУ из населенных пунктов ДНР и Запорожской области - РИА Новости Крым, 07.10.2025
Армия России выбила ВСУ из населенных пунктов ДНР и Запорожской области
Бойцы Вооруженных сил России освободили два населенных пункта в Донецкой Народной Республике и Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 07.10.2025
2025-10-07T12:06
2025-10-07T12:13
новости сво
министерство обороны рф
донецкая народная республика (днр)
события в донбассе
вооруженные силы россии
потери всу
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Бойцы Вооруженных сил России освободили два населенных пункта в Донецкой Народной Республике и Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны.В ДНР благодаря активным действиям "Южной" группировки войск был освобожден населенный пункт Федоровка.Военные группировки "Восток" выбили противника из населенного пункта Нововасилевское в Запорожской области.Накануне группировка войск "Юг" освободила населенный пункт Кузьминовка Донецкой Народной Республики.Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что подразделения Вооруженных сил России продолжают продвигаться на краснолиманском направлении и в Красноармейске, а также прижали формирования ВСУ к Клебан-Быкскому водохранилищу на константиновском направлении.Более того, по словам Пушилина, в северной части Ямполя продолжились перерезание путей снабжения противника и охват Красного Лимана. Кроме того, по его словам, расширяется буферная зона в Днепропетровской области в южной части ДНР. Он напомнил, что за прошедшую неделю российские подразделения освободили в ДНР Кировск, Муравку, Переездное, Дерилово, Майское и Шандриголово.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
донецкая народная республика (днр)
Новости
новости сво, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), события в донбассе, вооруженные силы россии, потери всу
Армия России выбила ВСУ из населенных пунктов ДНР и Запорожской области

Федоровка в ДНР и Нововасилевское в Запорожской области перешли под контроль России

12:06 07.10.2025 (обновлено: 12:13 07.10.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкТренировка штурмовиков группировки войск "Южная" в зоне СВО
Тренировка штурмовиков группировки войск Южная в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Бойцы Вооруженных сил России освободили два населенных пункта в Донецкой Народной Республике и Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны.
В ДНР благодаря активным действиям "Южной" группировки войск был освобожден населенный пункт Федоровка.
Военные группировки "Восток" выбили противника из населенного пункта Нововасилевское в Запорожской области.
Накануне группировка войск "Юг" освободила населенный пункт Кузьминовка Донецкой Народной Республики.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что подразделения Вооруженных сил России продолжают продвигаться на краснолиманском направлении и в Красноармейске, а также прижали формирования ВСУ к Клебан-Быкскому водохранилищу на константиновском направлении.
Более того, по словам Пушилина, в северной части Ямполя продолжились перерезание путей снабжения противника и охват Красного Лимана. Кроме того, по его словам, расширяется буферная зона в Днепропетровской области в южной части ДНР. Он напомнил, что за прошедшую неделю российские подразделения освободили в ДНР Кировск, Муравку, Переездное, Дерилово, Майское и Шандриголово.
Новости СВОМинистерство обороны РФДонецкая Народная Республика (ДНР)События в ДонбассеВооруженные силы РоссииПотери ВСУ
 
