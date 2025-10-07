https://crimea.ria.ru/20251007/armiya-rossii-vybila-vsu-iz-naselennykh-punktov-dnr-i-zaporozhskoy-oblasti-1150019022.html

Армия России выбила ВСУ из населенных пунктов ДНР и Запорожской области

Армия России выбила ВСУ из населенных пунктов ДНР и Запорожской области - РИА Новости Крым, 07.10.2025

Армия России выбила ВСУ из населенных пунктов ДНР и Запорожской области

Бойцы Вооруженных сил России освободили два населенных пункта в Донецкой Народной Республике и Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 07.10.2025

2025-10-07T12:06

2025-10-07T12:06

2025-10-07T12:13

новости сво

министерство обороны рф

донецкая народная республика (днр)

события в донбассе

вооруженные силы россии

потери всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1e/1149843948_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f4073a31e334ba3fa6fbec31523a82d7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Бойцы Вооруженных сил России освободили два населенных пункта в Донецкой Народной Республике и Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны.В ДНР благодаря активным действиям "Южной" группировки войск был освобожден населенный пункт Федоровка.Военные группировки "Восток" выбили противника из населенного пункта Нововасилевское в Запорожской области.Накануне группировка войск "Юг" освободила населенный пункт Кузьминовка Донецкой Народной Республики.Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что подразделения Вооруженных сил России продолжают продвигаться на краснолиманском направлении и в Красноармейске, а также прижали формирования ВСУ к Клебан-Быкскому водохранилищу на константиновском направлении.Более того, по словам Пушилина, в северной части Ямполя продолжились перерезание путей снабжения противника и охват Красного Лимана. Кроме того, по его словам, расширяется буферная зона в Днепропетровской области в южной части ДНР. Он напомнил, что за прошедшую неделю российские подразделения освободили в ДНР Кировск, Муравку, Переездное, Дерилово, Майское и Шандриголово.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

донецкая народная республика (днр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), события в донбассе, вооруженные силы россии, потери всу