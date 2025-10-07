Рейтинг@Mail.ru
Аэропорты Сочи и Геленджика вновь принимают и отправляют самолеты - РИА Новости Крым, 07.10.2025
Аэропорты Сочи и Геленджика вновь принимают и отправляют самолеты
Аэропорты Сочи и Геленджика вновь принимают и отправляют самолеты - РИА Новости Крым, 07.10.2025
Аэропорты Сочи и Геленджика вновь принимают и отправляют самолеты
Аэропорты Сочи и Геленджик возобновили прием и выпуск воздушных судов после трехчасового ограничения. Об этом сообщает Росавиация. РИА Новости Крым, 07.10.2025
2025-10-07T11:05
2025-10-07T11:07
сочи
геленджик
аэропорт
росавиация
безопасность
краснодарский край
авиация
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Аэропорты Сочи и Геленджик возобновили прием и выпуск воздушных судов после трехчасового ограничения. Об этом сообщает Росавиация.Запрет на авиасообщение вводили с целью безопасности в 7.30 утра во вторник. Одновременно в Новороссийске звучал сигнал воздушной тревоги.В период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" 12 самолетов, совершавших рейс в Сочи. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, уточнили в Росавиации.
сочи
геленджик
краснодарский край
Новости
сочи, геленджик, аэропорт, росавиация, безопасность, краснодарский край, авиация, новости
Аэропорты Сочи и Геленджика вновь принимают и отправляют самолеты

В аэропортах Сочи и Геленджика сняли ограничения на полеты

11:05 07.10.2025 (обновлено: 11:07 07.10.2025)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПрибытие первого рейса в аэропорт Геленджика после возобновления работы
Прибытие первого рейса в аэропорт Геленджика после возобновления работы - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Аэропорты Сочи и Геленджик возобновили прием и выпуск воздушных судов после трехчасового ограничения. Об этом сообщает Росавиация.
Запрет на авиасообщение вводили с целью безопасности в 7.30 утра во вторник. Одновременно в Новороссийске звучал сигнал воздушной тревоги.
"Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", – сказано в сообщении .
В период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" 12 самолетов, совершавших рейс в Сочи.
Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, уточнили в Росавиации.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Над Крымом и Черным морем сбили 15 беспилотников
Над Черным морем сбили 16 вражеских беспилотников
Обломки украинских дронов упали на промзону в Дзержинске – что известно
 
