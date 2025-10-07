https://crimea.ria.ru/20251007/aeroporty-sochi-i-gelendzhika-vnov-prinimayut-i-otpravlyayut-samolety-1150016778.html

Аэропорты Сочи и Геленджика вновь принимают и отправляют самолеты

Аэропорты Сочи и Геленджик возобновили прием и выпуск воздушных судов после трехчасового ограничения. Об этом сообщает Росавиация. РИА Новости Крым, 07.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Аэропорты Сочи и Геленджик возобновили прием и выпуск воздушных судов после трехчасового ограничения. Об этом сообщает Росавиация.Запрет на авиасообщение вводили с целью безопасности в 7.30 утра во вторник. Одновременно в Новороссийске звучал сигнал воздушной тревоги.В период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" 12 самолетов, совершавших рейс в Сочи. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, уточнили в Росавиации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте иMAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом и Черным морем сбили 15 беспилотниковНад Черным морем сбили 16 вражеских беспилотниковОбломки украинских дронов упали на промзону в Дзержинске – что известно

