Аэропорты Сочи и Геленджика вновь принимают и отправляют самолеты
07.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Аэропорты Сочи и Геленджик возобновили прием и выпуск воздушных судов после трехчасового ограничения. Об этом сообщает Росавиация.Запрет на авиасообщение вводили с целью безопасности в 7.30 утра во вторник. Одновременно в Новороссийске звучал сигнал воздушной тревоги.В период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" 12 самолетов, совершавших рейс в Сочи. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, уточнили в Росавиации.
11:05 07.10.2025 (обновлено: 11:07 07.10.2025)