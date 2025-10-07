Рейтинг@Mail.ru
https://crimea.ria.ru/20251007/416-dronov-i-16-snaryadov-himars--unichtozhili-sily-pvo-1150019528.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России за сутки уничтожили больше 400 украинских беспилотников и 19 западных авиабомб и реактивных снарядов. Об этом сообщается в сводке Минобороны.Ранее сообщалось, что за три часа утром во вторник над Черным морем сбили девять вражеских БПЛА. До этого российские средства ПВО сбили 25 украинских беспилотников, из них 16 – над Черным морем. В ночь на 7 октября была отражена массированная атака дронов ВСУ на регионы России. Над страной было сбито 184 вражеских БПЛА, в том числе над Крымом – два и над Черным морем – 13, сообщали ранее в Минобороны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
416 дронов и 16 снарядов HIMARS уничтожили силы ПВО

12:33 07.10.2025 (обновлено: 12:36 07.10.2025)
 
© GINTS IVUSKANSВысокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS. Фото AFP
Высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS. Фото AFP
© GINTS IVUSKANS
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России за сутки уничтожили больше 400 украинских беспилотников и 19 западных авиабомб и реактивных снарядов. Об этом сообщается в сводке Минобороны.
"Сбиты три управляемые авиационные бомбы, 16 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 416 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что за три часа утром во вторник над Черным морем сбили девять вражеских БПЛА. До этого российские средства ПВО сбили 25 украинских беспилотников, из них 16 – над Черным морем.
В ночь на 7 октября была отражена массированная атака дронов ВСУ на регионы России. Над страной было сбито 184 вражеских БПЛА, в том числе над Крымом – два и над Черным морем – 13, сообщали ранее в Минобороны.
Министерство обороны РФНовости СВОПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)HIMARS
 
Лента новостейМолния