416 дронов и 16 снарядов HIMARS уничтожили силы ПВО
416 дронов и 16 снарядов HIMARS уничтожили силы ПВО - РИА Новости Крым, 07.10.2025
416 дронов и 16 снарядов HIMARS уничтожили силы ПВО
Силы противовоздушной обороны России за сутки уничтожили больше 400 украинских беспилотников и 19 западных авиабомб и реактивных снарядов. Об этом сообщается в... РИА Новости Крым, 07.10.2025
2025-10-07T12:33
2025-10-07T12:33
2025-10-07T12:36
министерство обороны рф
новости сво
пво
беспилотник (бпла, дрон)
himars
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России за сутки уничтожили больше 400 украинских беспилотников и 19 западных авиабомб и реактивных снарядов. Об этом сообщается в сводке Минобороны.Ранее сообщалось, что за три часа утром во вторник над Черным морем сбили девять вражеских БПЛА. До этого российские средства ПВО сбили 25 украинских беспилотников, из них 16 – над Черным морем. В ночь на 7 октября была отражена массированная атака дронов ВСУ на регионы России. Над страной было сбито 184 вражеских БПЛА, в том числе над Крымом – два и над Черным морем – 13, сообщали ранее в Минобороны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
12:33 07.10.2025 (обновлено: 12:36 07.10.2025)