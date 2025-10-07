https://crimea.ria.ru/20251007/416-dronov-i-16-snaryadov-himars--unichtozhili-sily-pvo-1150019528.html

416 дронов и 16 снарядов HIMARS уничтожили силы ПВО

416 дронов и 16 снарядов HIMARS уничтожили силы ПВО - РИА Новости Крым, 07.10.2025

416 дронов и 16 снарядов HIMARS уничтожили силы ПВО

Силы противовоздушной обороны России за сутки уничтожили больше 400 украинских беспилотников и 19 западных авиабомб и реактивных снарядов. Об этом сообщается в... РИА Новости Крым, 07.10.2025

2025-10-07T12:33

2025-10-07T12:33

2025-10-07T12:36

министерство обороны рф

новости сво

пво

беспилотник (бпла, дрон)

himars

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/05/1124719549_0:25:1024:601_1920x0_80_0_0_b8a69c331f4b9ce3a883f883cdd50e44.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России за сутки уничтожили больше 400 украинских беспилотников и 19 западных авиабомб и реактивных снарядов. Об этом сообщается в сводке Минобороны.Ранее сообщалось, что за три часа утром во вторник над Черным морем сбили девять вражеских БПЛА. До этого российские средства ПВО сбили 25 украинских беспилотников, из них 16 – над Черным морем. В ночь на 7 октября была отражена массированная атака дронов ВСУ на регионы России. Над страной было сбито 184 вражеских БПЛА, в том числе над Крымом – два и над Черным морем – 13, сообщали ранее в Минобороны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, пво, беспилотник (бпла, дрон), himars