Жителям Запорожской области станут доступны еще 12 госуслуг до конца года

Жителям Запорожской области станут доступны еще 12 госуслуг до конца года

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Жителям Запорожской области на данный момент доступна 91 социально значимая услуга на едином портале Госуслуг, до конца года планируется внедрить еще 12, в том числе запись в детские сады. Об этом РИА Новости Крым рассказал министр цифрового развития, массовых коммуникаций и связи Запорожской области Григорий Прохватилов.Теперь с уверенностью можно сказать, что в следующем учебном году в Запорожской области записать первоклассника в школу можно через Госуслуги, отметил руководитель ведомства.По его словам, учитывая положительную динамику и востребованность портала, работа по цифровизации услуг будет продолжена.Популярность цифрового формата среди населения наглядно демонстрирует статистика. Если в 2024 году через портал подано более 107 тысяч заявлений, то за девять месяцев этого года – уже более 105 тысяч. Абсолютными лидерами по востребованности сейчас являются услуги по получению выписки о мерах соцподдержки из Единой государственной информационной системы социального обеспечения, сведений о трудовой деятельности с индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде России и сведений о страховании в системе общеобязательного медицинского страхования, перечислил Прохватилов.Для эффективного оказания социальной поддержки в цифровом формате на базе Государственной цифровой платформы "ГосТех" функционирует цифровая система социальной защиты, упрощающая оформление выплат и субсидий, добавил глава минцифры Запорожской области. Данная система уже доказала свою эффективность на практике: сегодня в ней работают 366 сотрудников, открыто более 2000 личных дел и оформлено свыше 8000 выплат на сумму более 244 миллионов рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

