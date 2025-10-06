Рейтинг@Mail.ru
Жителям Запорожской области станут доступны еще 12 госуслуг до конца года
Жителям Запорожской области станут доступны еще 12 госуслуг до конца года
Жителям Запорожской области станут доступны еще 12 госуслуг до конца года - РИА Новости Крым, 06.10.2025
Жителям Запорожской области станут доступны еще 12 госуслуг до конца года
Жителям Запорожской области на данный момент доступна 91 социально значимая услуга на едином портале Госуслуг, до конца года планируется внедрить еще 12, в том... РИА Новости Крым, 06.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Жителям Запорожской области на данный момент доступна 91 социально значимая услуга на едином портале Госуслуг, до конца года планируется внедрить еще 12, в том числе запись в детские сады. Об этом РИА Новости Крым рассказал министр цифрового развития, массовых коммуникаций и связи Запорожской области Григорий Прохватилов.Теперь с уверенностью можно сказать, что в следующем учебном году в Запорожской области записать первоклассника в школу можно через Госуслуги, отметил руководитель ведомства.По его словам, учитывая положительную динамику и востребованность портала, работа по цифровизации услуг будет продолжена.Популярность цифрового формата среди населения наглядно демонстрирует статистика. Если в 2024 году через портал подано более 107 тысяч заявлений, то за девять месяцев этого года – уже более 105 тысяч. Абсолютными лидерами по востребованности сейчас являются услуги по получению выписки о мерах соцподдержки из Единой государственной информационной системы социального обеспечения, сведений о трудовой деятельности с индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде России и сведений о страховании в системе общеобязательного медицинского страхования, перечислил Прохватилов.Для эффективного оказания социальной поддержки в цифровом формате на базе Государственной цифровой платформы "ГосТех" функционирует цифровая система социальной защиты, упрощающая оформление выплат и субсидий, добавил глава минцифры Запорожской области. Данная система уже доказала свою эффективность на практике: сегодня в ней работают 366 сотрудников, открыто более 2000 личных дел и оформлено свыше 8000 выплат на сумму более 244 миллионов рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Жителям Запорожской области станут доступны еще 12 госуслуг до конца года

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Жителям Запорожской области на данный момент доступна 91 социально значимая услуга на едином портале Госуслуг, до конца года планируется внедрить еще 12, в том числе запись в детские сады. Об этом РИА Новости Крым рассказал министр цифрового развития, массовых коммуникаций и связи Запорожской области Григорий Прохватилов.

"Через единый портал Госуслуг сейчас доступна 91 массовая социально значимая услуга, что создает прочную основу для дальнейшего развития цифрового взаимодействия. Не могу не отметить, что одна из последних внедренных услуг – запись в школы, которая является логичным продолжением нашей работы по упрощению получения социально важных сервисов", – сказал Прохватилов.

Теперь с уверенностью можно сказать, что в следующем учебном году в Запорожской области записать первоклассника в школу можно через Госуслуги, отметил руководитель ведомства.
По его словам, учитывая положительную динамику и востребованность портала, работа по цифровизации услуг будет продолжена.
"До конца 2025 года мы планируем внедрить еще 12 услуг: десять региональных и две федеральных, что позволит охватить новые сферы жизни граждан. Среди ключевых нововведений хочу отметить запись в детские сады, которая станет еще одним значимым шагом в поддержку семей с детьми", – уточнил глава минцифры региона.
Популярность цифрового формата среди населения наглядно демонстрирует статистика. Если в 2024 году через портал подано более 107 тысяч заявлений, то за девять месяцев этого года – уже более 105 тысяч. Абсолютными лидерами по востребованности сейчас являются услуги по получению выписки о мерах соцподдержки из Единой государственной информационной системы социального обеспечения, сведений о трудовой деятельности с индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде России и сведений о страховании в системе общеобязательного медицинского страхования, перечислил Прохватилов.
Для эффективного оказания социальной поддержки в цифровом формате на базе Государственной цифровой платформы "ГосТех" функционирует цифровая система социальной защиты, упрощающая оформление выплат и субсидий, добавил глава минцифры Запорожской области. Данная система уже доказала свою эффективность на практике: сегодня в ней работают 366 сотрудников, открыто более 2000 личных дел и оформлено свыше 8000 выплат на сумму более 244 миллионов рублей.
