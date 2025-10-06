https://crimea.ria.ru/20251006/vsu-nanesli-esche-odin-raketnyy-udar-po-belgorodu-1149994459.html
ВСУ нанесли еще один ракетный удар по Белгороду
Очередной ракетный удар боевиков киевского режима унес жизнь еще одного человека в Белгороде. Мужчина погиб на месте, помогая справляться с последствиями... РИА Новости Крым, 06.10.2025
белгород
вячеслав гладков
новости
происшествия
обстрелы всу
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Очередной ракетный удар боевиков киевского режима унес жизнь еще одного человека в Белгороде. Мужчина погиб на месте, помогая справляться с последствиями предыдущих атак. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.В ночь на понедельник ВСУ обстреляли населенные пункты Белгородской области. В результате без электричества остались около 40 тысяч жителей в семи муниципалитетах. Аварийным службам в течение ночи удалось подключить к электроснабжению большую часть абонентов,По информации Гладкова, мужчина погиб на рабочем месте, помогая справиться с последствиями предыдущего обстрела. Кроме того, губернатор уточнил, что в тяжелом состоянии доставляется в областную клиническую больницу еще один человек.В результате удара по объекту инфраструктуры в Белгороде на ряде улиц наблюдаются проблемы с электричеством. Все аварийные и оперативные службы работают на месте.Ранее сообщалось, что в поселке Погар Брянской области украинские беспилотники атаковали автовокзал. В результате ударов пострадал один человек и повреждены пассажирские автобусы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгородской области при минометном обстреле ранен замглавы поселенияПри атаке беспилотников на НПЗ в Туапсе пострадали два человекаРоссия ответит на удары Украины по АЭС
белгород, вячеслав гладков, новости, происшествия, обстрелы всу
Еще один ракетный удар по Белгороду нанесли киевские боевики в понедельник днем