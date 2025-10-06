Рейтинг@Mail.ru
ВСУ нанесли еще один ракетный удар по Белгороду - РИА Новости Крым, 06.10.2025
ВСУ нанесли еще один ракетный удар по Белгороду
ВСУ нанесли еще один ракетный удар по Белгороду - РИА Новости Крым, 06.10.2025
ВСУ нанесли еще один ракетный удар по Белгороду
Очередной ракетный удар боевиков киевского режима унес жизнь еще одного человека в Белгороде. Мужчина погиб на месте, помогая справляться с последствиями... РИА Новости Крым, 06.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Очередной ракетный удар боевиков киевского режима унес жизнь еще одного человека в Белгороде. Мужчина погиб на месте, помогая справляться с последствиями предыдущих атак. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.В ночь на понедельник ВСУ обстреляли населенные пункты Белгородской области. В результате без электричества остались около 40 тысяч жителей в семи муниципалитетах. Аварийным службам в течение ночи удалось подключить к электроснабжению большую часть абонентов,По информации Гладкова, мужчина погиб на рабочем месте, помогая справиться с последствиями предыдущего обстрела. Кроме того, губернатор уточнил, что в тяжелом состоянии доставляется в областную клиническую больницу еще один человек.В результате удара по объекту инфраструктуры в Белгороде на ряде улиц наблюдаются проблемы с электричеством. Все аварийные и оперативные службы работают на месте.Ранее сообщалось, что в поселке Погар Брянской области украинские беспилотники атаковали автовокзал. В результате ударов пострадал один человек и повреждены пассажирские автобусы.
ВСУ нанесли еще один ракетный удар по Белгороду

Еще один ракетный удар по Белгороду нанесли киевские боевики в понедельник днем

15:27 06.10.2025
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаАтака ВСУ на Белгород
Атака ВСУ на Белгород
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Очередной ракетный удар боевиков киевского режима унес жизнь еще одного человека в Белгороде. Мужчина погиб на месте, помогая справляться с последствиями предыдущих атак. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В ночь на понедельник ВСУ обстреляли населенные пункты Белгородской области. В результате без электричества остались около 40 тысяч жителей в семи муниципалитетах. Аварийным службам в течение ночи удалось подключить к электроснабжению большую часть абонентов,
"В результате очередного обстрела погиб мужчина до прибытия бригады скорой помощи. Выражаю всем его родным и близким самые искренние слова соболезнования", – сказано в сообщении.
По информации Гладкова, мужчина погиб на рабочем месте, помогая справиться с последствиями предыдущего обстрела. Кроме того, губернатор уточнил, что в тяжелом состоянии доставляется в областную клиническую больницу еще один человек.
В результате удара по объекту инфраструктуры в Белгороде на ряде улиц наблюдаются проблемы с электричеством. Все аварийные и оперативные службы работают на месте.
Ранее сообщалось, что в поселке Погар Брянской области украинские беспилотники атаковали автовокзал. В результате ударов пострадал один человек и повреждены пассажирские автобусы.
Заголовок открываемого материала