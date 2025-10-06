Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе второй раз за день перекрыли рейд - РИА Новости Крым, 06.10.2025
В Севастополе второй раз за день перекрыли рейд
В Севастополе второй раз за день перекрыли рейд - РИА Новости Крым, 06.10.2025
В Севастополе второй раз за день перекрыли рейд
В Севастополе второй раз за день остановили работу морского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города. РИА Новости Крым, 06.10.2025
2025-10-06T21:31
2025-10-06T21:33
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе второй раз за день остановили работу морского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города.О причинах временной остановки не сообщается.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
В Севастополе второй раз за день перекрыли рейд

Морской транспорт в Севастополе приостановил движение второй раз за день

21:31 06.10.2025 (обновлено: 21:33 06.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе второй раз за день остановили работу морского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", – сказано в сообщении.
О причинах временной остановки не сообщается.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Лента новостейМолния