В Севастополе остановили катера и паромы
Севастополе остановили работу морского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города.
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Севастополе остановили работу морского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города.В связи с закрытием рейда на пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте. О причинах временной остановки не сообщается.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
В Севастополе остановили катера и паромы

Морской транспорт в Севастополе приостановил движение

17:20 06.10.2025 (обновлено: 17:22 06.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Севастополе остановили работу морского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", – сказано в сообщении.
В связи с закрытием рейда на пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте. О причинах временной остановки не сообщается.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
17:20В Севастополе остановили катера и паромы
