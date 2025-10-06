Рейтинг@Mail.ru
В Крыму за неделю в ДТП погибли четверо и пострадали 23 человека
Ситуация на дорогах Крыма
В Крыму за неделю в ДТП погибли четверо и пострадали 23 человека
В Крыму за неделю в ДТП погибли четверо и пострадали 23 человека - РИА Новости Крым, 06.10.2025
В Крыму за неделю в ДТП погибли четверо и пострадали 23 человека
С 29 сентября по 5 октября 2025 года на территории Республики Крым зарегистрировано 17 дорожно-транспортных происшествий, сообщает Госавтоинспекция Крыма. РИА Новости Крым, 06.10.2025
2025-10-06T10:29
2025-10-06T11:28
ситуация на дорогах крыма
дтп в крыму и севастополе
новости крыма
госавтоинспекция крыма
происшествия
крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. С 29 сентября по 5 октября 2025 года на территории Республики Крым зарегистрировано 17 дорожно-транспортных происшествий, сообщает Госавтоинспекция Крыма.В результате аварий погибли четыре человека, еще 23 получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших – четверо несовершеннолетних.По данным ГАИ, одно из ДТП произошло с участием пешехода – в инциденте пострадал один человек.Накануне в ДТП под Симферополем с участием автомобилей Honda и Lada погиб пассажир, еще двое ранены.
дтп в крыму и севастополе, новости крыма, госавтоинспекция крыма, происшествия, крым
В Крыму за неделю в ДТП погибли четверо и пострадали 23 человека

В Крыму за неделю зафиксировано 17 ДТП – 4 человека погибли и 23 получили травмы

10:29 06.10.2025 (обновлено: 11:28 06.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. С 29 сентября по 5 октября 2025 года на территории Республики Крым зарегистрировано 17 дорожно-транспортных происшествий, сообщает Госавтоинспекция Крыма.
В результате аварий погибли четыре человека, еще 23 получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших – четверо несовершеннолетних.
По данным ГАИ, одно из ДТП произошло с участием пешехода – в инциденте пострадал один человек.

"Пресечено 107 фактов управления транспортными средствами водителями с признаками опьянения, в том числе 18 водителей привлечены повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность", – добавили в полиции.

Накануне в ДТП под Симферополем с участием автомобилей Honda и Lada погиб пассажир, еще двое ранены.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В лобовом ДТП в Кировском районе Крыма пострадали двое детей
Житель Джанкоя заплатит штраф за несанкционированный мотозаезд
Три человека погибли в ДТП с фурой на трассе М-4 "Дон"
 
Ситуация на дорогах КрымаДТП в Крыму и СевастополеНовости КрымаГосавтоинспекция КрымаПроисшествияКрым
 
