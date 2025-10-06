https://crimea.ria.ru/20251006/v-krymu-za-nedelyu-v-dtp-pogibli-chetvero-i-postradali-23-cheloveka-1149987282.html
В Крыму за неделю в ДТП погибли четверо и пострадали 23 человека
С 29 сентября по 5 октября 2025 года на территории Республики Крым зарегистрировано 17 дорожно-транспортных происшествий, сообщает Госавтоинспекция Крыма.
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. С 29 сентября по 5 октября 2025 года на территории Республики Крым зарегистрировано 17 дорожно-транспортных происшествий, сообщает Госавтоинспекция Крыма.В результате аварий погибли четыре человека, еще 23 получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших – четверо несовершеннолетних.По данным ГАИ, одно из ДТП произошло с участием пешехода – в инциденте пострадал один человек.Накануне в ДТП под Симферополем с участием автомобилей Honda и Lada погиб пассажир, еще двое ранены.
