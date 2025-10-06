https://crimea.ria.ru/20251006/v-krymu-vyyavili-bolee-sotni-nelegalnykh-bukhgalterov-1149994160.html

В Крыму выявили более сотни нелегальных бухгалтеров

В Крыму выявили более сотни нелегальных бухгалтеров, скрывающих доходы от налоговиков. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной налоговой службы по республике. 06.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В Крыму выявили более сотни нелегальных бухгалтеров, скрывающих доходы от налоговиков. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной налоговой службы по республике.Чаще всего, по данным ФНС, такие бухгалтера действуют на основании доверенностей, которых может быть оформлено до 200 на одно физлицо. Как отмечают налоговики, такая деятельность несет риски вплоть до уголовной ответственности за сокрытие средств для уплаты взносов для клиентов и самих нелегальных бухгалтеров. Кроме того, последние лишаются социальных гарантий, в том числе пенсионных отчислений, оплаты больничных и отпусков.В Крыму также выявили более 350 фальшивых "самозанятых". Как сообщали в Управлении ФНС России по Республике Крым, налоговые органы рассматривают такие факты как мошенничество.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько в Крыму миллионеров - ФНСВ Крыму торговые точки в курортных зонах проверяет налоговая службаВ Евпатории, Саках и Черноморском нет ни одного официального рынка - ФНС

