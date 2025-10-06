Рейтинг@Mail.ru
В Крыму выявили более сотни нелегальных бухгалтеров - РИА Новости Крым, 06.10.2025
В Крыму выявили более сотни нелегальных бухгалтеров
В Крыму выявили более сотни нелегальных бухгалтеров - РИА Новости Крым, 06.10.2025
В Крыму выявили более сотни нелегальных бухгалтеров
В Крыму выявили более сотни нелегальных бухгалтеров, скрывающих доходы от налоговиков. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной налоговой службы по республике. РИА Новости Крым, 06.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В Крыму выявили более сотни нелегальных бухгалтеров, скрывающих доходы от налоговиков. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной налоговой службы по республике.Чаще всего, по данным ФНС, такие бухгалтера действуют на основании доверенностей, которых может быть оформлено до 200 на одно физлицо. Как отмечают налоговики, такая деятельность несет риски вплоть до уголовной ответственности за сокрытие средств для уплаты взносов для клиентов и самих нелегальных бухгалтеров. Кроме того, последние лишаются социальных гарантий, в том числе пенсионных отчислений, оплаты больничных и отпусков.В Крыму также выявили более 350 фальшивых "самозанятых". Как сообщали в Управлении ФНС России по Республике Крым, налоговые органы рассматривают такие факты как мошенничество.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько в Крыму миллионеров - ФНСВ Крыму торговые точки в курортных зонах проверяет налоговая службаВ Евпатории, Саках и Черноморском нет ни одного официального рынка - ФНС
федеральная налоговая служба (фнс), новости крыма, крым, происшествия
В Крыму выявили более сотни нелегальных бухгалтеров

Более 100 нелегальных бухгалтеров выявила ФНС в Крыму

20:32 06.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В Крыму выявили более сотни нелегальных бухгалтеров, скрывающих доходы от налоговиков. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной налоговой службы по республике.
"Налоговыми органами определена и мониторится нелегальная деятельность более 100 физических лиц, оказывающих такие услуги без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей и соответственно без уплаты налогов", – проинформировали в ведомстве.
Чаще всего, по данным ФНС, такие бухгалтера действуют на основании доверенностей, которых может быть оформлено до 200 на одно физлицо. Как отмечают налоговики, такая деятельность несет риски вплоть до уголовной ответственности за сокрытие средств для уплаты взносов для клиентов и самих нелегальных бухгалтеров. Кроме того, последние лишаются социальных гарантий, в том числе пенсионных отчислений, оплаты больничных и отпусков.
В Крыму также выявили более 350 фальшивых "самозанятых". Как сообщали в Управлении ФНС России по Республике Крым, налоговые органы рассматривают такие факты как мошенничество.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сколько в Крыму миллионеров - ФНС
В Крыму торговые точки в курортных зонах проверяет налоговая служба
В Евпатории, Саках и Черноморском нет ни одного официального рынка - ФНС
 
Федеральная налоговая служба (ФНС)Новости КрымаКрымПроисшествия
 
