https://crimea.ria.ru/20251006/v-aeroportu-sochi-zaderzhany-vylety-26-reysov-1149985899.html

В аэропорту Сочи задержаны вылеты 26 рейсов

В аэропорту Сочи задержаны вылеты 26 рейсов - РИА Новости Крым, 06.10.2025

В аэропорту Сочи задержаны вылеты 26 рейсов

Вылет 26 рейсов задерживается в аэропорту Сочи, где ночью были введены ограничения на прием и выпуск самолетов, пять бортов ушли на запасные аэродромы. Об этом... РИА Новости Крым, 06.10.2025

2025-10-06T09:32

2025-10-06T09:32

2025-10-06T09:35

сочи

аэропорт

новости

безопасность

краснодарский край

авиация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/06/1149986089_0:59:1280:779_1920x0_80_0_0_9a5f9ec3984543e7459cbe3843e8c79b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Вылет 26 рейсов задерживается в аэропорту Сочи, где ночью были введены ограничения на прием и выпуск самолетов, пять бортов ушли на запасные аэродромы. Об этом сообщает пресс-служба авиаузла.Аэропорт совместно с авиакомпаниями-партнерами прилагает все усилия для обеспечения скорейшего вылета задержанных рейсов, отметили в пресс-службе. По готовности экипажей и воздушных судов борты начнут вылетать в аэропорт Сочи.В ночь на понедельник в целях обеспечения безопасности полетов были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Сочи, Краснодара и Геленджика. Ограничения были сняты около 7:00 в понедельник.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

сочи

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, аэропорт, новости, безопасность, краснодарский край, авиация