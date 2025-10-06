https://crimea.ria.ru/20251006/v-aeroportu-sochi-zaderzhany-vylety-26-reysov-1149985899.html
В аэропорту Сочи задержаны вылеты 26 рейсов
В аэропорту Сочи задержаны вылеты 26 рейсов - РИА Новости Крым, 06.10.2025
В аэропорту Сочи задержаны вылеты 26 рейсов
Вылет 26 рейсов задерживается в аэропорту Сочи, где ночью были введены ограничения на прием и выпуск самолетов, пять бортов ушли на запасные аэродромы. Об этом... РИА Новости Крым, 06.10.2025
2025-10-06T09:32
2025-10-06T09:32
2025-10-06T09:35
сочи
аэропорт
новости
безопасность
краснодарский край
авиация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/06/1149986089_0:59:1280:779_1920x0_80_0_0_9a5f9ec3984543e7459cbe3843e8c79b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Вылет 26 рейсов задерживается в аэропорту Сочи, где ночью были введены ограничения на прием и выпуск самолетов, пять бортов ушли на запасные аэродромы. Об этом сообщает пресс-служба авиаузла.Аэропорт совместно с авиакомпаниями-партнерами прилагает все усилия для обеспечения скорейшего вылета задержанных рейсов, отметили в пресс-службе. По готовности экипажей и воздушных судов борты начнут вылетать в аэропорт Сочи.В ночь на понедельник в целях обеспечения безопасности полетов были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Сочи, Краснодара и Геленджика. Ограничения были сняты около 7:00 в понедельник.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
сочи
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/06/1149986089_82:0:1199:838_1920x0_80_0_0_86c3f49311026f1fc0b4a97b917836dd.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, аэропорт, новости, безопасность, краснодарский край, авиация
В аэропорту Сочи задержаны вылеты 26 рейсов
В аэропорту Сочи задерживается вылет 26 рейсов
09:32 06.10.2025 (обновлено: 09:35 06.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Вылет 26 рейсов задерживается в аэропорту Сочи, где ночью были введены ограничения на прием и выпуск самолетов, пять бортов ушли на запасные аэродромы. Об этом сообщает пресс-служба авиаузла.
"Аэропорт Сочи работает по фактическому расписанию… На текущий момент задержаны вылеты 26 рейсов. Экипажами пяти рейсов в целях обеспечения безопасности полетов были приняты решения об "уходе" на запасные аэродромы", - говорится в сообщении.
Аэропорт совместно с авиакомпаниями-партнерами прилагает все усилия для обеспечения скорейшего вылета задержанных рейсов, отметили в пресс-службе. По готовности экипажей и воздушных судов борты начнут вылетать в аэропорт Сочи.
В ночь на понедельник в целях обеспечения безопасности полетов были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Сочи, Краснодара и Геленджика. Ограничения были сняты около 7:00 в понедельник.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.