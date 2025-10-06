Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Сочи задержаны вылеты 26 рейсов - РИА Новости Крым, 06.10.2025
В аэропорту Сочи задержаны вылеты 26 рейсов
В аэропорту Сочи задержаны вылеты 26 рейсов - РИА Новости Крым, 06.10.2025
В аэропорту Сочи задержаны вылеты 26 рейсов
Вылет 26 рейсов задерживается в аэропорту Сочи, где ночью были введены ограничения на прием и выпуск самолетов, пять бортов ушли на запасные аэродромы. Об этом... РИА Новости Крым, 06.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Вылет 26 рейсов задерживается в аэропорту Сочи, где ночью были введены ограничения на прием и выпуск самолетов, пять бортов ушли на запасные аэродромы. Об этом сообщает пресс-служба авиаузла.Аэропорт совместно с авиакомпаниями-партнерами прилагает все усилия для обеспечения скорейшего вылета задержанных рейсов, отметили в пресс-службе. По готовности экипажей и воздушных судов борты начнут вылетать в аэропорт Сочи.В ночь на понедельник в целях обеспечения безопасности полетов были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Сочи, Краснодара и Геленджика. Ограничения были сняты около 7:00 в понедельник.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
сочи, аэропорт, новости, безопасность, краснодарский край, авиация
В аэропорту Сочи задержаны вылеты 26 рейсов

В аэропорту Сочи задерживается вылет 26 рейсов

09:32 06.10.2025 (обновлено: 09:35 06.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Вылет 26 рейсов задерживается в аэропорту Сочи, где ночью были введены ограничения на прием и выпуск самолетов, пять бортов ушли на запасные аэродромы. Об этом сообщает пресс-служба авиаузла.
"Аэропорт Сочи работает по фактическому расписанию… На текущий момент задержаны вылеты 26 рейсов. Экипажами пяти рейсов в целях обеспечения безопасности полетов были приняты решения об "уходе" на запасные аэродромы", - говорится в сообщении.
Аэропорт совместно с авиакомпаниями-партнерами прилагает все усилия для обеспечения скорейшего вылета задержанных рейсов, отметили в пресс-службе. По готовности экипажей и воздушных судов борты начнут вылетать в аэропорт Сочи.
В ночь на понедельник в целях обеспечения безопасности полетов были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Сочи, Краснодара и Геленджика. Ограничения были сняты около 7:00 в понедельник.
