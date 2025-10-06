https://crimea.ria.ru/20251006/unikalnaya-istoriya-chto-pokazali-protesty-v-gruzii-1149994335.html

"Уникальная история": что показали протесты в Грузии

В ситуации с протестами в Грузии власти страны и народ демонстрируют мудрость, им удается противостоять активным попыткам Запада вмешаться во внутренние дела...

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В ситуации с протестами в Грузии власти страны и народ демонстрируют мудрость, им удается противостоять активным попыткам Запада вмешаться во внутренние дела республики. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.По словам эксперта, все институты и некоммерческие организации, которые провоцируют подобного рода "цветные революции", давно существуют в Грузии. Это европейские, отчасти американские структуры. Грузины это почувствовали, поэтому к власти пришли такие силы, которые осознали национальные интересы страны.По мнению политолога, голосуя за "Грузинскую мечту", жители страны демонстрируют поддержку выверенной внешней политике нынешних властей, нежелание быть втянутой в вооруженный конфликт с Россией, приверженность традиционным ценностям.Аналитик отметил, что хотя "Грузинская мечта" и не является пророссийской партией, ее нахождение у власти в Грузии выгодно нашей стране.Шатров выразил уверенность, что рано или поздно дипломатические отношения между Москвой и Тбилиси будут восстановлены.Протесты в Грузии вспыхнули 4 октября на фоне выборов в органы местного самоуправления. Участники так называемой "мирной революции" сторонников оппозиции в Тбилиси ворвались на территорию президентского дворца, устроили пожары и ранили нескольких силовиков.Митингующие забросали камнями резиденцию президента Грузии Михаила Кавелашвили, после чего правоохранители применили против них перцовый спрей и водомет. Силовики вытеснили митингующих с территории дворца.Служба госбезопасности Грузии заявила, что изъяла в большом количестве оружие и взрывчатку, предназначенные для диверсии в день выборов. Премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе возложил ответственность за происходящее на внешние силы. Пятерым организаторам митингов предъявили обвинения.Выборы в органы местного самоуправления прошли в 64 муниципалитетах и районах Грузии. По последнем данным, правящая "Грузинская мечта" набрала по стране 81,6% голосов, во всех самоуправляемых городах также победили кандидаты в мэры от партии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Грузии планировались диверсии с применением оружия и взрывчатки"Мирная революция" в Тбилиси - пожары и погром в президентском дворцеВыборы в парламент Чехии выигрывает антиукраинская оппозиция

