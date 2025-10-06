https://crimea.ria.ru/20251006/umenie-raspoznavat-feyki-segodnya-zhiznenno-neobkhodimo--politolog-1149837844.html

Умение распознавать фейки сегодня жизненно необходимо – политолог

Умение распознавать фейки сегодня жизненно необходимо – политолог - РИА Новости Крым, 06.10.2025

Умение распознавать фейки сегодня жизненно необходимо – политолог

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым.

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Умение распознавать фейки как инструмент дезинформирования жизненно необходимо современному человеку, живущему в условиях информационного общества. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал профессор факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.По словам эксперта, современный человек постоянно оказывается в ситуации, когда ему необходимо принимать самостоятельные решения, часто делая это на основании информации из источников, которым доверяет.При этом среди каналов, предоставляющих информацию и претендующих на доверие, есть те, что работают честно, стараясь давать объективную информацию, и есть огромное количество каналов, которые специально создаются для того, чтобы сознательно дезинформировать людей, отметил Манойло.Это основные черты, отличающие фейки от истины, а способов "упаковки" под правду огромное количество, отметил политолог.Поскольку у человека не всегда есть достаточно времени на "препарирование новости", то есть анализа и перепроверки, чтобы вскрыть возможный обман, а решение надо принимать в моменте, способность распознавать дезинформацию должна быть доведена до автоматизма – это становится одним из важнейших навыков, считает Манойло.И отметил, что эти умения и навыки должны у человека быть отработаны, отшлифованы на уровне рефлексов. "Тогда крючки и ловушки, которые в любой дезинформации присутствуют, на людей действовать не будут", – добавил эксперт.По словам Манойло, каждый россиянин должен помнить и понимать, что спецслужбы в нашей стране, которые борются с разведками иностранных государств, решают задачи защиты населения, но это не отменяет необходимости быть начеку каждому.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму предупредили об усилении информационных атакВ Крыму опровергли фейк о сокращении зарплат учителейНа Херсонщине прокомментировали слухи о смерти губернатора Сальдо

