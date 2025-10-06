https://crimea.ria.ru/20251006/umenie-raspoznavat-feyki-segodnya-zhiznenno-neobkhodimo--politolog-1149837844.html
Умение распознавать фейки сегодня жизненно необходимо – политолог
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым.
Умение распознавать фейки как инструмент дезинформирования жизненно необходимо современному человеку, живущему в условиях информационного общества. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал профессор факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.
По словам эксперта, современный человек постоянно оказывается в ситуации, когда ему необходимо принимать самостоятельные решения, часто делая это на основании информации из источников, которым доверяет.
При этом среди каналов, предоставляющих информацию и претендующих на доверие, есть те, что работают честно, стараясь давать объективную информацию, и есть огромное количество каналов, которые специально создаются для того, чтобы сознательно дезинформировать людей, отметил Манойло.
"То есть сбивать людей с толку, давать информацию в корне неверную, хотя и хорошо замаскированную, как правило, под правду. Чтобы эта маскировка работала, информацию дают эмоционально насыщенную, неполную и резонансного характера для того, чтобы эмоции скрыли логические нестыковки, которые в самой информации могут присутствовать и указывать на то, что это провокация", – сказал эксперт.
Это основные черты, отличающие фейки от истины, а способов "упаковки" под правду огромное количество, отметил политолог.
Поскольку у человека не всегда есть достаточно времени на "препарирование новости", то есть анализа и перепроверки, чтобы вскрыть возможный обман, а решение надо принимать в моменте, способность распознавать дезинформацию должна быть доведена до автоматизма – это становится одним из важнейших навыков, считает Манойло.
"Современному человеку в условиях информационного общества жизненно необходимы, во-первых, методики и навыки распознавания дезинформации – а фейки являются одним из инструментов дезинформирования", – сказал гость эфира.
И отметил, что эти умения и навыки должны у человека быть отработаны, отшлифованы на уровне рефлексов. "Тогда крючки и ловушки, которые в любой дезинформации присутствуют, на людей действовать не будут", – добавил эксперт.
По словам Манойло, каждый россиянин должен помнить и понимать, что спецслужбы в нашей стране, которые борются с разведками иностранных государств, решают задачи защиты населения, но это не отменяет необходимости быть начеку каждому.
"Отдельные граждане, полагаясь на эффективную работу наших спецслужб и специальных подразделений информационных операций, тем не менее должны сами обладать грамотностью и не терять бдительность", – подытожил эксперт.
