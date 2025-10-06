Рейтинг@Mail.ru
Спортсменка из Крыма завоевала "золото" на первенстве мира по самбо - РИА Новости Крым, 06.10.2025
Спортсменка из Крыма завоевала "золото" на первенстве мира по самбо
Спортсменка из Крыма завоевала "золото" на первенстве мира по самбо - РИА Новости Крым, 06.10.2025
Спортсменка из Крыма завоевала "золото" на первенстве мира по самбо
Крымская спортсменка Александра Волокитина стала чемпионкой первенства мира по самбо, проходившего 3-5 октября в Индонезии. Об этом сообщил глава парламента... РИА Новости Крым, 06.10.2025
2025-10-06T10:12
2025-10-06T10:12
спорт
самбо
владимир константинов
крым
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Крымская спортсменка Александра Волокитина стала чемпионкой первенства мира по самбо, проходившего 3-5 октября в Индонезии. Об этом сообщил глава парламента республики Владимир Константинов.Волокитина завоевала золотую медаль в весовой категории до 80 кг."Победа Александры войдет в спортивную историю российского Крыма, которая каждый год пополняется новыми медалями, званиями, достижениями. Для сохранения этой позитивной динамики у нас созданы все необходимые условия", - написал Константинов в своем Telegram-канале.Он поздравил спортсменку, ее тренеров и родителей с выдающимся достижением и пожелал удачи и новых успехов.Александра Волокитина – воспитанница ялтинской Школы самбо имени И.С. Павленко. В этом году она победила в первенстве России по самбо среди юношей и девушек от 16 до 18 лет, которое состоялось в Новосибирске.Ранее сборная Республики Крым заняла первое общекомандное место во всероссийских соревнованиях по смешанному боевому единоборству ММА "Стальной лев", которые проходили в Санкт-Петербурге .
спорт, самбо, владимир константинов, крым, новости крыма
Спортсменка из Крыма завоевала "золото" на первенстве мира по самбо

Крымчанка Александра Волокитина стала чемпионкой первенства мира по самбо

10:12 06.10.2025
 
© Telegram-канал Владимира КонстантиноваКрымчанка Александра Волокитина стала чемпионкой первенства мира по самбо
Крымчанка Александра Волокитина стала чемпионкой первенства мира по самбо
© Telegram-канал Владимира Константинова
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Крымская спортсменка Александра Волокитина стала чемпионкой первенства мира по самбо, проходившего 3-5 октября в Индонезии. Об этом сообщил глава парламента республики Владимир Константинов.
Волокитина завоевала золотую медаль в весовой категории до 80 кг.
"Победа Александры войдет в спортивную историю российского Крыма, которая каждый год пополняется новыми медалями, званиями, достижениями. Для сохранения этой позитивной динамики у нас созданы все необходимые условия", - написал Константинов в своем Telegram-канале.
Он поздравил спортсменку, ее тренеров и родителей с выдающимся достижением и пожелал удачи и новых успехов.
Александра Волокитина – воспитанница ялтинской Школы самбо имени И.С. Павленко. В этом году она победила в первенстве России по самбо среди юношей и девушек от 16 до 18 лет, которое состоялось в Новосибирске.
Ранее сборная Республики Крым заняла первое общекомандное место во всероссийских соревнованиях по смешанному боевому единоборству ММА "Стальной лев", которые проходили в Санкт-Петербурге .
