Спортсменка из Крыма завоевала "золото" на первенстве мира по самбо
Спортсменка из Крыма завоевала "золото" на первенстве мира по самбо - РИА Новости Крым, 06.10.2025
Спортсменка из Крыма завоевала "золото" на первенстве мира по самбо
2025-10-06T10:12
2025-10-06T10:12
2025-10-06T10:12
2025-10-06T10:12
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Крымская спортсменка Александра Волокитина стала чемпионкой первенства мира по самбо, проходившего 3-5 октября в Индонезии. Об этом сообщил глава парламента республики Владимир Константинов.Волокитина завоевала золотую медаль в весовой категории до 80 кг.Он поздравил спортсменку, ее тренеров и родителей с выдающимся достижением и пожелал удачи и новых успехов.Александра Волокитина – воспитанница ялтинской Школы самбо имени И.С. Павленко. В этом году она победила в первенстве России по самбо среди юношей и девушек от 16 до 18 лет, которое состоялось в Новосибирске.Ранее сборная Республики Крым заняла первое общекомандное место во всероссийских соревнованиях по смешанному боевому единоборству ММА "Стальной лев", которые проходили в Санкт-Петербурге .Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спортсменка из Севастополя выиграла первенство России по парусному спортуКрымчанка взяла золото на Всероссийских соревнования по женской борьбе Крымчанин стал вице-чемпионом мира по пара-армрестлингу
крым
Новости
Спортсменка из Крыма завоевала "золото" на первенстве мира по самбо
Крымчанка Александра Волокитина стала чемпионкой первенства мира по самбо