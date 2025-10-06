Рейтинг@Mail.ru
Рейд в Севастополе открыли - РИА Новости Крым, 06.10.2025
https://crimea.ria.ru/20251006/reyd-v-sevastopole-otkryli-1150010829.html
Рейд в Севастополе открыли
Рейд в Севастополе открыли - РИА Новости Крым, 06.10.2025
Рейд в Севастополе открыли
Морской транспорт Севастополя возобновил работу после остановки движения, сообщает профильный городской департамент. РИА Новости Крым, 06.10.2025
2025-10-06T23:00
2025-10-06T23:00
севастополь
новости севастополя
паромы и катера в севастополе
морской транспорт
департамент транспорта севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/17/1143602549_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_080a8ab2cede509947cd44f9bcc96a41.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Морской транспорт Севастополя возобновил работу после остановки движения, сообщает профильный городской департамент.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
севастополь
севастополь, новости севастополя, паромы и катера в севастополе, морской транспорт, департамент транспорта севастополя
Рейд в Севастополе открыли

Морской транспорт Севастополя возобновил работу

23:00 06.10.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевВечерний Севастополь
Вечерний Севастополь
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Морской транспорт Севастополя возобновил работу после остановки движения, сообщает профильный городской департамент.
"Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", – сообщается в Telegram-канале ведомства.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СевастопольНовости СевастополяПаромы и катера в СевастополеМорской транспортДепартамент транспорта Севастополя
 
Лента новостейМолния