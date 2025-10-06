Рейтинг@Mail.ru
При атаке беспилотников на НПЗ в Туапсе пострадали два человека - РИА Новости Крым, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251006/pri-atake-bespilotnikov-na-npz-v-tuapse-postradali-dva-cheloveka-1149986387.html
При атаке беспилотников на НПЗ в Туапсе пострадали два человека
При атаке беспилотников на НПЗ в Туапсе пострадали два человека - РИА Новости Крым, 06.10.2025
При атаке беспилотников на НПЗ в Туапсе пострадали два человека
В Туапсинском муниципальном округе Кубани в результате беспилотной атаки пострадали два человека, сообщает оперштаб региона. РИА Новости Крым, 06.10.2025
2025-10-06T09:42
2025-10-06T09:42
туапсе
нпз
атаки всу
краснодарский край
происшествия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/14/1122999033_0:122:1620:1033_1920x0_80_0_0_c486bd495cd4b14c463f1c132a661558.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В Туапсинском муниципальном округе Кубани в результате беспилотной атаки пострадали два человека, сообщает оперштаб региона.Также фрагменты вражеского дрона упали в селе Дедеркой на территорию частного домовладения. Произошел пожар, его также оперативно потушили. Повреждены окна дома. В этом случае пострадавших нет. На местах работают оперативные и специальные службы.Российские средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили над регионами РФ 251 украинский беспилотник, в том числе более 100 – над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей, 11 – над Краснодарским краем.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атаки ВСУ на Белгородскую область: без света остаются 5400 жителейБеспилотник сбили на подлете к Москве11 украинских беспилотников сбили над Крымом за три часа
туапсе
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/14/1122999033_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_ce34a2eb442e4e0d41a2ffa563e571a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туапсе, нпз, атаки всу, краснодарский край, происшествия, новости
При атаке беспилотников на НПЗ в Туапсе пострадали два человека

При беспилотной атаке на НПЗ в Туапсе пострадали два человека - оперштаб

09:42 06.10.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСотрудник МЧС
Сотрудник МЧС - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В Туапсинском муниципальном округе Кубани в результате беспилотной атаки пострадали два человека, сообщает оперштаб региона.
"Ночью 6 октября обломки БПЛА упали на территории Туапсинского НПЗ. Произошло возгорание помещения охраны, которое оперативно ликвидировали. Ранения получили два человека, их госпитализировали", - сказано в сообщении.
Также фрагменты вражеского дрона упали в селе Дедеркой на территорию частного домовладения. Произошел пожар, его также оперативно потушили. Повреждены окна дома. В этом случае пострадавших нет. На местах работают оперативные и специальные службы.
Российские средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили над регионами РФ 251 украинский беспилотник, в том числе более 100 – над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей, 11 – над Краснодарским краем.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Атаки ВСУ на Белгородскую область: без света остаются 5400 жителей
Беспилотник сбили на подлете к Москве
11 украинских беспилотников сбили над Крымом за три часа
 
ТуапсеНПЗАтаки ВСУКраснодарский крайПроисшествияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:12Спортсменка из Крыма завоевала "золото" на первенстве мира по самбо
10:07ФСБ предотвратила теракты в еврейских культовых объектах
09:57Редактор РИА Новости Крым раскрыла секреты журналистики молодежи
09:42При атаке беспилотников на НПЗ в Туапсе пострадали два человека
09:32В аэропорту Сочи задержаны вылеты 26 рейсов
09:26За призывы к убийству российских военных крымчанин пойдет под суд
09:14Глава администрации Симферопольского района покинул пост
08:48На Западе раскрыли планы Зеленского снова стать президентом
08:26Умение распознавать фейки сегодня жизненно необходимо – политолог
08:08Бензин в Крыму есть на 63 АЗС – куда ехать за топливом
07:53Атаки ВСУ на Белгородскую область: без света остаются 5400 жителей
07:41Над Крымом за ночь сбили 40 беспилотников
07:38Польша и страны Балтии косвенно спровоцировали СВО – Меркель
07:26Жителям Запорожской области станут доступны еще 12 госуслуг до конца года
07:10Крымский мост: обстановка на транспортном переходе утром в понедельник
06:57В Феодосии перекрыли движение по двум улицам
06:38Куда из Крыма поведут новые автобусные маршруты в ближайшее время
06:17Беспилотник сбили на подлете к Москве
05:5540 тысяч человек остались без света в Белгородской области после атак ВСУ
00:01До +22: погода в Крыму в понедельник
Лента новостейМолния