https://crimea.ria.ru/20251006/pri-atake-bespilotnikov-na-npz-v-tuapse-postradali-dva-cheloveka-1149986387.html

При атаке беспилотников на НПЗ в Туапсе пострадали два человека

При атаке беспилотников на НПЗ в Туапсе пострадали два человека - РИА Новости Крым, 06.10.2025

При атаке беспилотников на НПЗ в Туапсе пострадали два человека

В Туапсинском муниципальном округе Кубани в результате беспилотной атаки пострадали два человека, сообщает оперштаб региона. РИА Новости Крым, 06.10.2025

2025-10-06T09:42

2025-10-06T09:42

2025-10-06T09:42

туапсе

нпз

атаки всу

краснодарский край

происшествия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/14/1122999033_0:122:1620:1033_1920x0_80_0_0_c486bd495cd4b14c463f1c132a661558.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В Туапсинском муниципальном округе Кубани в результате беспилотной атаки пострадали два человека, сообщает оперштаб региона.Также фрагменты вражеского дрона упали в селе Дедеркой на территорию частного домовладения. Произошел пожар, его также оперативно потушили. Повреждены окна дома. В этом случае пострадавших нет. На местах работают оперативные и специальные службы.Российские средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили над регионами РФ 251 украинский беспилотник, в том числе более 100 – над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей, 11 – над Краснодарским краем.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атаки ВСУ на Белгородскую область: без света остаются 5400 жителейБеспилотник сбили на подлете к Москве11 украинских беспилотников сбили над Крымом за три часа

туапсе

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туапсе, нпз, атаки всу, краснодарский край, происшествия, новости