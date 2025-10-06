https://crimea.ria.ru/20251006/pri-atake-bespilotnikov-na-npz-v-tuapse-postradali-dva-cheloveka-1149986387.html
При атаке беспилотников на НПЗ в Туапсе пострадали два человека
В Туапсинском муниципальном округе Кубани в результате беспилотной атаки пострадали два человека, сообщает оперштаб региона. РИА Новости Крым, 06.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В Туапсинском муниципальном округе Кубани в результате беспилотной атаки пострадали два человека, сообщает оперштаб региона.Также фрагменты вражеского дрона упали в селе Дедеркой на территорию частного домовладения. Произошел пожар, его также оперативно потушили. Повреждены окна дома. В этом случае пострадавших нет. На местах работают оперативные и специальные службы.Российские средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили над регионами РФ 251 украинский беспилотник, в том числе более 100 – над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей, 11 – над Краснодарским краем.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атаки ВСУ на Белгородскую область: без света остаются 5400 жителейБеспилотник сбили на подлете к Москве11 украинских беспилотников сбили над Крымом за три часа
