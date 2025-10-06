https://crimea.ria.ru/20251006/premer-frantsii-lekornyu-podal-v-otstavku-1149988085.html
Премьер Франции Лекорню подал в отставку
Премьер Франции Лекорню подал в отставку - РИА Новости Крым, 06.10.2025
Премьер Франции Лекорню подал в отставку
Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню подал прошение об отставке, передает французский канал BFM TV. РИА Новости Крым, 06.10.2025
2025-10-06T11:13
2025-10-06T11:13
2025-10-06T11:13
франция
политика
новости
в мире
себастьян лекорню
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/06/1149987971_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_83b0a1e3cfcc07e4b195eefd85980604.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню подал прошение об отставке, передает французский канал BFM TV.Отмечается, что президент Франции Эмманюэль Макрон принял отставку Лекорню, который стал самым недолговечным премьер-министром Пятой республики.Лекорню был назначен на пост 9 сентября. Накануне Елисейский дворец объявил новый состав кабмина. Министром обороны был назначен экс-министр экономики Брюно Ле Мэр, а министром финансов - Ролан Лескюр. Большинство министров сохранили свои должности. Как пишет в понедельник РИА Новости, французские оппозиционные партии выступили за вынесение вотума недоверия новому правительству премьер-министра Себастьяна Лекорню. Об угрозе вотума недоверия правительству также заявили и левые партии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте иMAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В каких странах больше говорят о мире и где о войне – анализ ИИГотовятся к нападению: в чем суть слов главы генштаба Франции о РоссииСупруга Макрона унизила мужа на глазах у принца Уильяма
франция
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/06/1149987971_6:0:917:683_1920x0_80_0_0_7fe28c326dfb2188122bad58fb23b787.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, политика, новости, в мире, себастьян лекорню
Премьер Франции Лекорню подал в отставку
Назначенный месяц назад премьер Франции Лекорню подал в отставку