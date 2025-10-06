Рейтинг@Mail.ru
Премьер Франции Лекорню подал в отставку - РИА Новости Крым, 06.10.2025
https://crimea.ria.ru/20251006/premer-frantsii-lekornyu-podal-v-otstavku-1149988085.html
Премьер Франции Лекорню подал в отставку
Премьер Франции Лекорню подал в отставку - РИА Новости Крым, 06.10.2025
Премьер Франции Лекорню подал в отставку
Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню подал прошение об отставке, передает французский канал BFM TV. РИА Новости Крым, 06.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню подал прошение об отставке, передает французский канал BFM TV.Отмечается, что президент Франции Эмманюэль Макрон принял отставку Лекорню, который стал самым недолговечным премьер-министром Пятой республики.Лекорню был назначен на пост 9 сентября. Накануне Елисейский дворец объявил новый состав кабмина. Министром обороны был назначен экс-министр экономики Брюно Ле Мэр, а министром финансов - Ролан Лескюр. Большинство министров сохранили свои должности. Как пишет в понедельник РИА Новости, французские оппозиционные партии выступили за вынесение вотума недоверия новому правительству премьер-министра Себастьяна Лекорню. Об угрозе вотума недоверия правительству также заявили и левые партии.
франция
Новости
франция, политика, новости, в мире, себастьян лекорню
Премьер Франции Лекорню подал в отставку

Назначенный месяц назад премьер Франции Лекорню подал в отставку

11:13 06.10.2025
 
© AP Photo Alain JocardПремьер-министр Франции Себастьен Лекорню
Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© AP Photo Alain Jocard
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню подал прошение об отставке, передает французский канал BFM TV.
"Себастьен Лекорню подал в отставку сегодня утром после негативной реакции на его новое правительство", – сказано в сообщении.
Отмечается, что президент Франции Эмманюэль Макрон принял отставку Лекорню, который стал самым недолговечным премьер-министром Пятой республики.
Лекорню был назначен на пост 9 сентября. Накануне Елисейский дворец объявил новый состав кабмина. Министром обороны был назначен экс-министр экономики Брюно Ле Мэр, а министром финансов - Ролан Лескюр. Большинство министров сохранили свои должности.
Как пишет в понедельник РИА Новости, французские оппозиционные партии выступили за вынесение вотума недоверия новому правительству премьер-министра Себастьяна Лекорню. Об угрозе вотума недоверия правительству также заявили и левые партии.
