Поезд Москва – Симферополь меняет маршрут - РИА Новости Крым, 06.10.2025
https://crimea.ria.ru/20251006/poezd-moskva--simferopol-menyaet-marshrut-1150002649.html
Поезд Москва – Симферополь меняет маршрут
2025-10-06T17:34
2025-10-06T17:23
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Поезд дальнего следования Москва Симферополь временно меняет график движения. В октябре состав дважды будет следовать до станции в Керчи. Об этом предупредили в компании "Гранд Сервис Экспресс".Продажи билетов на указанные рейсы откроются в ближайшее время. В Симферополь в эти дни будут курсировать другие поезда, уточнили в компании-перевозчике. Корректировка графика связана с ремонтными работами.Кроме того сообщалось, что в Крыму пригородные поезда с 29 сентября перешли на зимний график курсирования. Пассажирам пригородных поездов в Крыму при покупке билетов лучше рассчитываться наличными средствами из-за перебоев с интернетом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Праздник в поезде: открыты продажи билетов отправлением в Новый год12 поездов будут курсировать в Крым на новогодние праздникиБолее 10 миллионов пассажиров будет перевезено в Крыму в 2025 году
17:34 06.10.2025
 
Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Поезд дальнего следования Москва Симферополь временно меняет график движения. В октябре состав дважды будет следовать до станции в Керчи. Об этом предупредили в компании "Гранд Сервис Экспресс".

"Поезд №28 отправлением из Москвы 19 и 26 октября проследует до Керчи вместо Симферополя. В обратную сторону – отправлением 20 и 27 октября – поезд отправится также из Керчи вместо Симферополя", – сказано в сообщении.

Продажи билетов на указанные рейсы откроются в ближайшее время. В Симферополь в эти дни будут курсировать другие поезда, уточнили в компании-перевозчике. Корректировка графика связана с ремонтными работами.
"Ранее приостановленные продажи билетов на отдельные даты в конце октября на поезда №№7/8, 68, 92, 177/178, 328, 426 возобновлены. Продажи на поезд №316 будут открыты на днях", – также сообщили в компании.
Кроме того сообщалось, что в Крыму пригородные поезда с 29 сентября перешли на зимний график курсирования. Пассажирам пригородных поездов в Крыму при покупке билетов лучше рассчитываться наличными средствами из-за перебоев с интернетом.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Праздник в поезде: открыты продажи билетов отправлением в Новый год
12 поездов будут курсировать в Крым на новогодние праздники
Более 10 миллионов пассажиров будет перевезено в Крыму в 2025 году
 
