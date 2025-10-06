https://crimea.ria.ru/20251006/poezd-moskva--simferopol-menyaet-marshrut-1150002649.html

Поезд Москва – Симферополь меняет маршрут

Поезд дальнего следования Москва Симферополь временно меняет график движения. В октябре состав дважды будет следовать до станции в Керчи. Об этом предупредили в РИА Новости Крым, 06.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Поезд дальнего следования Москва Симферополь временно меняет график движения. В октябре состав дважды будет следовать до станции в Керчи. Об этом предупредили в компании "Гранд Сервис Экспресс".Продажи билетов на указанные рейсы откроются в ближайшее время. В Симферополь в эти дни будут курсировать другие поезда, уточнили в компании-перевозчике. Корректировка графика связана с ремонтными работами.Кроме того сообщалось, что в Крыму пригородные поезда с 29 сентября перешли на зимний график курсирования. Пассажирам пригородных поездов в Крыму при покупке билетов лучше рассчитываться наличными средствами из-за перебоев с интернетом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Праздник в поезде: открыты продажи билетов отправлением в Новый год12 поездов будут курсировать в Крым на новогодние праздникиБолее 10 миллионов пассажиров будет перевезено в Крыму в 2025 году

2025

