https://crimea.ria.ru/20251006/pod-alushtoy-obestocheno-tri-naselennykh-punkta--1149996053.html

Под Алуштой обесточено три населенных пункта

Под Алуштой обесточено три населенных пункта - РИА Новости Крым, 06.10.2025

Под Алуштой обесточено три населенных пункта

Из-за аварии на линии без света остались три населенных пункта под Алуштой после 16 часов в понедельник. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 06.10.2025

2025-10-06T16:21

2025-10-06T16:21

2025-10-06T16:21

алушта

отключение электроэнергии в крыму

крым

новости крыма

гуп рк "крымэнерго"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/17/1147427304_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_b14b5957ddb31d87374a01b8ec39f4d3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Из-за аварии на линии без света остались три населенных пункта под Алуштой после 16 часов в понедельник. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго"."Городской округ Алушта – из-за аварийного отключения без электроснабжения остались три населенных пункта", – сказано в сообщении."Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа", – уточнили в "Крымэнерго".Ранее сообщалось, что больше 20 улиц Керчи с 7 по 9 октября останутся без газа из-за планового ремонта. Подробная информация опубликована в соцсетях администрации города-героя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зима близко – в Крыму энергетики готовят сети к отопительному сезонуКрымчанин незаконно "намотал" электричества на 400 тысяч рублейВ Коктебеле открыли крупную электроподстанцию

алушта

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алушта, отключение электроэнергии в крыму, крым, новости крыма, гуп рк "крымэнерго"