Под Алуштой обесточено три населенных пункта - РИА Новости Крым, 06.10.2025
Под Алуштой обесточено три населенных пункта
2025-10-06T16:21
2025-10-06T16:21
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Из-за аварии на линии без света остались три населенных пункта под Алуштой после 16 часов в понедельник. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго"."Городской округ Алушта – из-за аварийного отключения без электроснабжения остались три населенных пункта", – сказано в сообщении."Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа", – уточнили в "Крымэнерго".Ранее сообщалось, что больше 20 улиц Керчи с 7 по 9 октября останутся без газа из-за планового ремонта. Подробная информация опубликована в соцсетях администрации города-героя.
алушта, отключение электроэнергии в крыму, крым, новости крыма, гуп рк "крымэнерго"
Под Алуштой обесточено три населенных пункта

Три населенных пункта обесточено под Алуштой из-за аварии

16:21 06.10.2025
 
© Telegram Галина ОгневаВиды Крыма. Алушта
Виды Крыма. Алушта
© Telegram Галина Огнева
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Из-за аварии на линии без света остались три населенных пункта под Алуштой после 16 часов в понедельник. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго".
"Городской округ Алушта – из-за аварийного отключения без электроснабжения остались три населенных пункта", – сказано в сообщении.
На предприятии уточнили, что света нет в Партените, Кипарисном и Пушкино.
"Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа", – уточнили в "Крымэнерго".
Ранее сообщалось, что больше 20 улиц Керчи с 7 по 9 октября останутся без газа из-за планового ремонта. Подробная информация опубликована в соцсетях администрации города-героя.
