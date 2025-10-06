https://crimea.ria.ru/20251006/pod-alushtoy-obestocheno-tri-naselennykh-punkta--1149996053.html
Под Алуштой обесточено три населенных пункта
Под Алуштой обесточено три населенных пункта - РИА Новости Крым, 06.10.2025
Под Алуштой обесточено три населенных пункта
Из-за аварии на линии без света остались три населенных пункта под Алуштой после 16 часов в понедельник. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 06.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Из-за аварии на линии без света остались три населенных пункта под Алуштой после 16 часов в понедельник. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго"."Городской округ Алушта – из-за аварийного отключения без электроснабжения остались три населенных пункта", – сказано в сообщении."Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа", – уточнили в "Крымэнерго".Ранее сообщалось, что больше 20 улиц Керчи с 7 по 9 октября останутся без газа из-за планового ремонта. Подробная информация опубликована в соцсетях администрации города-героя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зима близко – в Крыму энергетики готовят сети к отопительному сезонуКрымчанин незаконно "намотал" электричества на 400 тысяч рублейВ Коктебеле открыли крупную электроподстанцию
Под Алуштой обесточено три населенных пункта
Три населенных пункта обесточено под Алуштой из-за аварии