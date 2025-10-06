https://crimea.ria.ru/20251006/okolo-200-tysyach-kvadratnykh-metrov-zhilya-vvedeno-v-sevastopole-v-2025-godu-1150007065.html

Около 200 тысяч квадратных метров жилья введено в Севастополе в 2025 году

Около 200 тысяч квадратных метров жилья введено в Севастополе в 2025 году - РИА Новости Крым, 06.10.2025

Около 200 тысяч квадратных метров жилья введено в Севастополе в 2025 году

В Севастополе за восемь месяцев 2025 года введено около 200 тысяч квадратных метров жилья. Такие данные озвучил губернатор Михаил Развожаев после рабочей... РИА Новости Крым, 06.10.2025

2025-10-06T19:10

2025-10-06T19:10

2025-10-06T19:10

михаил развожаев

севастополь

новости севастополя

запорожская область

новости

сотрудничество

ирек файзуллин

строительство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0f/1148752909_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b90d6cbf47eb9bdd29e390856b5a90ba.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе за восемь месяцев 2025 года введено около 200 тысяч квадратных метров жилья. Такие данные озвучил губернатор Михаил Развожаев после рабочей встречи с главой Минстроя России Иреком Файзуллиным.И добавил, что на встрече с главой Минстроя РФ также обсудили реконструкцию водопроводного узла ВУ-3 с увеличением производительности до 200 тысяч кубометров в сутки и модернизацию системы водоснабжения со строительством новых объектов транспортировки воды Балаклавского, Ленинского и Нахимовского районов."Нам одобрили заявку на получение казначейского инфраструктурного кредита в сумме 834,5 миллиона рублей на выполнение проектно-изыскательских работ", – сообщил губернатор Севастополя.Кроме того, на встрече предметно обсудили строительство социально значимых объектов и развитие коммунальной инфраструктуры, а также ход федеральных программ в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", которые напрямую улучшают качество жизни севастопольцев, заверил глава региона.Он напомнил, что идет активное восстановление и строительство инфраструктурных объектов. По информации главы региона, в 2025 году планируется завершить работы на 15 объектах, большая часть которых – критически важная коммунальная инфраструктура.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Севастополе готовы к отопительному сезонуБолее 1000 детей из новых регионов России посетят "Новый Херсонес"Севастополь посетили более 360 тысяч туристов с начала года

севастополь

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, севастополь, новости севастополя, запорожская область, новости, сотрудничество, ирек файзуллин, строительство