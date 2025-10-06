Рейтинг@Mail.ru
Около 200 тысяч квадратных метров жилья введено в Севастополе в 2025 году
Около 200 тысяч квадратных метров жилья введено в Севастополе в 2025 году
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе за восемь месяцев 2025 года введено около 200 тысяч квадратных метров жилья. Такие данные озвучил губернатор Михаил Развожаев после рабочей встречи с главой Минстроя России Иреком Файзуллиным.И добавил, что на встрече с главой Минстроя РФ также обсудили реконструкцию водопроводного узла ВУ-3 с увеличением производительности до 200 тысяч кубометров в сутки и модернизацию системы водоснабжения со строительством новых объектов транспортировки воды Балаклавского, Ленинского и Нахимовского районов."Нам одобрили заявку на получение казначейского инфраструктурного кредита в сумме 834,5 миллиона рублей на выполнение проектно-изыскательских работ", – сообщил губернатор Севастополя.Кроме того, на встрече предметно обсудили строительство социально значимых объектов и развитие коммунальной инфраструктуры, а также ход федеральных программ в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", которые напрямую улучшают качество жизни севастопольцев, заверил глава региона.Он напомнил, что идет активное восстановление и строительство инфраструктурных объектов. По информации главы региона, в 2025 году планируется завершить работы на 15 объектах, большая часть которых – критически важная коммунальная инфраструктура.
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе за восемь месяцев 2025 года введено около 200 тысяч квадратных метров жилья. Такие данные озвучил губернатор Михаил Развожаев после рабочей встречи с главой Минстроя России Иреком Файзуллиным.

"Отдельно остановились на темпах жилищного строительства. За 8 месяцев этого года введено уже 197,3 тысячи квадратных метров жилья", – проинформировал губернатор.

И добавил, что на встрече с главой Минстроя РФ также обсудили реконструкцию водопроводного узла ВУ-3 с увеличением производительности до 200 тысяч кубометров в сутки и модернизацию системы водоснабжения со строительством новых объектов транспортировки воды Балаклавского, Ленинского и Нахимовского районов.
"Нам одобрили заявку на получение казначейского инфраструктурного кредита в сумме 834,5 миллиона рублей на выполнение проектно-изыскательских работ", – сообщил губернатор Севастополя.
Кроме того, на встрече предметно обсудили строительство социально значимых объектов и развитие коммунальной инфраструктуры, а также ход федеральных программ в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", которые напрямую улучшают качество жизни севастопольцев, заверил глава региона.
"Поддержка исторических регионов России – один из вопросов повестки. По поручению главы государства Севастополь реализует программу шефской помощи, в том числе в вопросах восстановления и строительства инфраструктурных объектов в Мелитопольском районе Запорожской области", – подчеркнул Развожаев.
Он напомнил, что идет активное восстановление и строительство инфраструктурных объектов. По информации главы региона, в 2025 году планируется завершить работы на 15 объектах, большая часть которых – критически важная коммунальная инфраструктура.
