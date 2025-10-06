Рейтинг@Mail.ru
Новости СВО: Киев продолжает терять людей и технику - РИА Новости Крым, 06.10.2025
Новости СВО: Киев продолжает терять людей и технику
Новости СВО: Киев продолжает терять людей и технику - РИА Новости Крым, 06.10.2025
Новости СВО: Киев продолжает терять людей и технику
ВСУ потеряли еще почти 1500 боевиков, а также военную технику, вооружения и склады боеприпасов противника за сутки боев на всех направлениях спецоперации. Об... РИА Новости Крым, 06.10.2025
2025-10-06T12:49
2025-10-06T12:55
новости сво
новые регионы россии
харьковская область
сумская область
днепропетровская область
вооруженные силы россии
потери всу
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/18/1142090076_0:560:1280:1280_1920x0_80_0_0_c1866af8cf1fbc5fdb98c4f3c8702916.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. ВСУ потеряли еще почти 1500 боевиков, а также военную технику, вооружения и склады боеприпасов противника за сутки боев на всех направлениях спецоперации. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ в понедельник.Подразделения группировки войск "Север" ликвидировали более 160 боевиков ВСУ, боевую бронированную машину, пять автомобилей и два артиллерийских орудия, станцию радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и пять складов материальных средств.Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции. Потери противника составили до 230 боевиков, семь боевых бронированных машин, 19 автомобилей, орудие полевой артиллерии, шесть складов боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки улучшили тактическое положение, уничтожили до 225 вражеских солдат, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, два артиллерийских орудия, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.Военнослужащие группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю. Потери украинских вооруженных формирований составили более 410 человек, американский бронеавтомобиль MaxxPro и три пикапа.Подразделения группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли свыше 370 солдат, три боевые бронированные машины, 16 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.Подразделениями "Днепра" уничтожено до 70 украинских военных, боевая бронированная машина, пять автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.Средства ПВО сбили шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, управляемая ракета большой дальности "Нептун" и 356 беспилотников самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 88 529 беспилотных летательных аппаратов, 631 зенитный ракетный комплекс, 25 377 танков и других боевых бронированных машин, 1 593 боевые машины реактивных систем залпового огня, 30 215 орудий полевой артиллерии и минометов, 43 288 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Нанесены удары по энергетике и нефтяной промышленности на УкраинеРоссия ответит на удары Украины по АЭСВС РФ взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области
новые регионы россии
харьковская область
сумская область
днепропетровская область
РИА Новости Крым
Новости
Новости СВО: Киев продолжает терять людей и технику

Новости СВО – потери киевских боевиков за сутки составили почти 1500 военнослужащих

12:49 06.10.2025 (обновлено: 12:55 06.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. ВСУ потеряли еще почти 1500 боевиков, а также военную технику, вооружения и склады боеприпасов противника за сутки боев на всех направлениях спецоперации. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ в понедельник.
Подразделения группировки войск "Север" ликвидировали более 160 боевиков ВСУ, боевую бронированную машину, пять автомобилей и два артиллерийских орудия, станцию радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и пять складов материальных средств.
Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции. Потери противника составили до 230 боевиков, семь боевых бронированных машин, 19 автомобилей, орудие полевой артиллерии, шесть складов боеприпасов.
Подразделения "Южной" группировки улучшили тактическое положение, уничтожили до 225 вражеских солдат, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, два артиллерийских орудия, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.
Военнослужащие группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю. Потери украинских вооруженных формирований составили более 410 человек, американский бронеавтомобиль MaxxPro и три пикапа.
Подразделения группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли свыше 370 солдат, три боевые бронированные машины, 16 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.
Подразделениями "Днепра" уничтожено до 70 украинских военных, боевая бронированная машина, пять автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.
Средства ПВО сбили шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, управляемая ракета большой дальности "Нептун" и 356 беспилотников самолетного типа.
Всего с начала спецоперации уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 88 529 беспилотных летательных аппаратов, 631 зенитный ракетный комплекс, 25 377 танков и других боевых бронированных машин, 1 593 боевые машины реактивных систем залпового огня, 30 215 орудий полевой артиллерии и минометов, 43 288 единиц специальной военной автомобильной техники.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Нанесены удары по энергетике и нефтяной промышленности на Украине
Россия ответит на удары Украины по АЭС
ВС РФ взяли под контроль еще один населенный пункт в Харьковской области
 
Новости СВОНовые регионы РоссииХарьковская областьСумская областьДнепропетровская областьВооруженные силы РоссииПотери ВСУ
 
Лента новостейМолния