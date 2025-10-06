https://crimea.ria.ru/20251006/novosti-feodosii-kak-khodit-obschestvennyy-transport-1149987448.html
Новости Феодосии: как ходит общественный транспорт
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Администрация Феодосии в Telegram-канале опубликовала актуальную информацию об организации движения общественного транспорта.По данным властей, движение общественного транспорта организовано:- от поселка Приморский через трассу "Таврида", с выездом на кольцо (Керченское шоссе);- от конечной остановки ул. Дружбы курсируют автобусы до поселка Приморский;- от остановки Автовокзал по направлению в центр города.В понедельник в Феодосии временно перекрыли движение транспорта по Керченскому шоссе (от кафе "Изба") и улице Федько (от автостанции).
Новости Феодосии: как организовано движение транспорта
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Администрация Феодосии в Telegram-канале опубликовала актуальную информацию об организации движения общественного транспорта.
По данным властей, движение общественного транспорта организовано:
- от поселка Приморский через трассу "Таврида", с выездом на кольцо (Керченское шоссе);
- от конечной остановки ул. Дружбы курсируют автобусы до поселка Приморский;
- от остановки Автовокзал по направлению в центр города.
В понедельник в Феодосии временно перекрыли
движение транспорта по Керченскому шоссе (от кафе "Изба") и улице Федько (от автостанции).
