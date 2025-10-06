Рейтинг@Mail.ru
Новости Феодосии: как ходит общественный транспорт
Новости Феодосии: как ходит общественный транспорт
Новости Феодосии: как ходит общественный транспорт - РИА Новости Крым, 06.10.2025
Новости Феодосии: как ходит общественный транспорт
Администрация Феодосии в Telegram-канале опубликовала актуальную информацию об организации движения общественного транспорта. РИА Новости Крым, 06.10.2025
2025-10-06T10:32
2025-10-06T10:32
феодосия
транспорт
новости крыма
крым
ограничение движения
общественный транспорт
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Администрация Феодосии в Telegram-канале опубликовала актуальную информацию об организации движения общественного транспорта.По данным властей, движение общественного транспорта организовано:- от поселка Приморский через трассу "Таврида", с выездом на кольцо (Керченское шоссе);- от конечной остановки ул. Дружбы курсируют автобусы до поселка Приморский;- от остановки Автовокзал по направлению в центр города.В понедельник в Феодосии временно перекрыли движение транспорта по Керченскому шоссе (от кафе "Изба") и улице Федько (от автостанции).
Новости Феодосии: как ходит общественный транспорт

Новости Феодосии: как организовано движение транспорта

10:32 06.10.2025
 
© Telegram-канал главы администрации ФеодосииВид на Феодосию
Вид на Феодосию
© Telegram-канал главы администрации Феодосии
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Администрация Феодосии в Telegram-канале опубликовала актуальную информацию об организации движения общественного транспорта.
По данным властей, движение общественного транспорта организовано:
- от поселка Приморский через трассу "Таврида", с выездом на кольцо (Керченское шоссе);
- от конечной остановки ул. Дружбы курсируют автобусы до поселка Приморский;
- от остановки Автовокзал по направлению в центр города.
В понедельник в Феодосии временно перекрыли движение транспорта по Керченскому шоссе (от кафе "Изба") и улице Федько (от автостанции).
