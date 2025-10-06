https://crimea.ria.ru/20251006/novosti-feodosii-kak-khodit-obschestvennyy-transport-1149987448.html

Новости Феодосии: как ходит общественный транспорт

Новости Феодосии: как ходит общественный транспорт

06.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Администрация Феодосии в Telegram-канале опубликовала актуальную информацию об организации движения общественного транспорта.По данным властей, движение общественного транспорта организовано:- от поселка Приморский через трассу "Таврида", с выездом на кольцо (Керченское шоссе);- от конечной остановки ул. Дружбы курсируют автобусы до поселка Приморский;- от остановки Автовокзал по направлению в центр города.В понедельник в Феодосии временно перекрыли движение транспорта по Керченскому шоссе (от кафе "Изба") и улице Федько (от автостанции).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

