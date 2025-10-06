https://crimea.ria.ru/20251006/neizvestnyy-v-sevastopole-skhvatil-shkolnitsu-za-volosy-i-ugrozhal-raspravoy-1150010573.html

Неизвестный в Севастополе схватил школьницу за волосы и угрожал расправой

2025-10-06T22:21

2025-10-06T22:21

2025-10-06T22:43

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе неизвестный мужчина рядом со школой схватил девочку-подростка за волосы и угрожал ей расправой, сообщили в пресс-службе Управления МВД России по городу.По информации правоохранителей, в ходе мониторинга социальных сетей и мессенджеров была выявлена видеозапись. На кадрах неизвестный мужчина схватил и удерживает за волосы школьницу, а также в нецензурной форме угрожает ей расправой.Данный факт зарегистрирован в дежурной части УМВД России по Севастополю. Сотрудниками полиции начата проверка.В настоящее время установлены все участники инцидента, правоохранители выясняют причины произошедшего. Действиям всех участников будет дана принципиальная правовая оценка."По результатам проверки будет принято процессуальное решение согласно законодательству", – добавили правоохранители.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алуште пьяный отец угрожал убить сына топором – приговор судаВ Севастополе приезжий избил коллегу за слишком крепкое рукопожатиеДвоих парней избили в Судаке – Бастрыкин взял дело на контроль

