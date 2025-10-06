https://crimea.ria.ru/20251006/neizvestnyy-v-sevastopole-skhvatil-shkolnitsu-za-volosy-i-ugrozhal-raspravoy-1150010573.html
Неизвестный в Севастополе схватил школьницу за волосы и угрожал расправой
Неизвестный в Севастополе схватил школьницу за волосы и угрожал расправой - РИА Новости Крым, 06.10.2025
Неизвестный в Севастополе схватил школьницу за волосы и угрожал расправой
В Севастополе неизвестный мужчина рядом со школой схватил девочку-подростка за волосы и угрожал ей расправой, сообщили в пресс-службе Управления МВД России по... РИА Новости Крым, 06.10.2025
2025-10-06T22:21
2025-10-06T22:21
2025-10-06T22:43
севастополь
полиция севастополя
новости севастополя
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/04/1119873626_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_12636a3a4902dea16afb22b18665b1a2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе неизвестный мужчина рядом со школой схватил девочку-подростка за волосы и угрожал ей расправой, сообщили в пресс-службе Управления МВД России по городу.По информации правоохранителей, в ходе мониторинга социальных сетей и мессенджеров была выявлена видеозапись. На кадрах неизвестный мужчина схватил и удерживает за волосы школьницу, а также в нецензурной форме угрожает ей расправой.Данный факт зарегистрирован в дежурной части УМВД России по Севастополю. Сотрудниками полиции начата проверка.В настоящее время установлены все участники инцидента, правоохранители выясняют причины произошедшего. Действиям всех участников будет дана принципиальная правовая оценка."По результатам проверки будет принято процессуальное решение согласно законодательству", – добавили правоохранители.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Алуште пьяный отец угрожал убить сына топором – приговор судаВ Севастополе приезжий избил коллегу за слишком крепкое рукопожатиеДвоих парней избили в Судаке – Бастрыкин взял дело на контроль
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/04/1119873626_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_69752bace9197851a236e94ecb446c18.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, полиция севастополя, новости севастополя, происшествия
Неизвестный в Севастополе схватил школьницу за волосы и угрожал расправой
В Севастополе неизвестный угрожал школьнице расправой – полиция начала проверку
22:21 06.10.2025 (обновлено: 22:43 06.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе неизвестный мужчина рядом со школой схватил девочку-подростка за волосы и угрожал ей расправой, сообщили в пресс-службе Управления МВД России по городу.
По информации правоохранителей, в ходе мониторинга социальных сетей и мессенджеров была выявлена видеозапись. На кадрах неизвестный мужчина схватил и удерживает за волосы школьницу, а также в нецензурной форме угрожает ей расправой.
"Автор публикации указал, что инцидент произошел возле школы № 38 в присутствии учащихся седьмых классов", – сказано в сообщении полиции.
Данный факт зарегистрирован в дежурной части УМВД России по Севастополю. Сотрудниками полиции начата проверка.
В настоящее время установлены все участники инцидента, правоохранители выясняют причины произошедшего. Действиям всех участников будет дана принципиальная правовая оценка.
"По результатам проверки будет принято процессуальное решение согласно законодательству", – добавили правоохранители.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: