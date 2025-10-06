Рейтинг@Mail.ru
Неизвестный в Севастополе схватил школьницу за волосы и угрожал расправой - РИА Новости Крым, 06.10.2025
Неизвестный в Севастополе схватил школьницу за волосы и угрожал расправой
Неизвестный в Севастополе схватил школьницу за волосы и угрожал расправой - РИА Новости Крым, 06.10.2025
Неизвестный в Севастополе схватил школьницу за волосы и угрожал расправой
В Севастополе неизвестный мужчина рядом со школой схватил девочку-подростка за волосы и угрожал ей расправой, сообщили в пресс-службе Управления МВД России по... РИА Новости Крым, 06.10.2025
2025-10-06T22:21
2025-10-06T22:43
севастополь
полиция севастополя
новости севастополя
происшествия
севастополь, полиция севастополя, новости севастополя, происшествия
севастополь, полиция севастополя, новости севастополя, происшествия
Неизвестный в Севастополе схватил школьницу за волосы и угрожал расправой

В Севастополе неизвестный угрожал школьнице расправой – полиция начала проверку

22:21 06.10.2025 (обновлено: 22:43 06.10.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе неизвестный мужчина рядом со школой схватил девочку-подростка за волосы и угрожал ей расправой, сообщили в пресс-службе Управления МВД России по городу.
По информации правоохранителей, в ходе мониторинга социальных сетей и мессенджеров была выявлена видеозапись. На кадрах неизвестный мужчина схватил и удерживает за волосы школьницу, а также в нецензурной форме угрожает ей расправой.

"Автор публикации указал, что инцидент произошел возле школы № 38 в присутствии учащихся седьмых классов", – сказано в сообщении полиции.

Данный факт зарегистрирован в дежурной части УМВД России по Севастополю. Сотрудниками полиции начата проверка.
В настоящее время установлены все участники инцидента, правоохранители выясняют причины произошедшего. Действиям всех участников будет дана принципиальная правовая оценка.
"По результатам проверки будет принято процессуальное решение согласно законодательству", – добавили правоохранители.
