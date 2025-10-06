https://crimea.ria.ru/20251006/morskoy-transport-sevastopolya-vozobnovil-rabotu-1150005838.html
Морской транспорт Севастополя возобновил работу
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Морской транспорт Севастополя возобновил работу после объявленной ранее остановки движения, сообщает профильный городской департамент.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
