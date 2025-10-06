Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост: оперативная обстановка в понедельник вечером - РИА Новости Крым, 06.10.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост: оперативная обстановка в понедельник вечером
Крымский мост: оперативная обстановка в понедельник вечером - РИА Новости Крым, 06.10.2025
Крымский мост: оперативная обстановка в понедельник вечером
В понедельник вечером перед досмотровыми пунктами у Крымского моста проезд свободен с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом... РИА Новости Крым, 06.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В понедельник вечером перед досмотровыми пунктами у Крымского моста проезд свободен с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.На Крымском мосту введены повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют. Для этих целей организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все работают на полную мощность, чтобы поток прошел очередь как можно быстрее.Добраться в Крым с материковой части страны и обратно можно также и по так называемому сухопутному коридору, который проходит через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым вышел в лидеры по популярности у автопутешественниковВ Крыму первый отель получил сертификат Роскачества на отдых с животнымиКак зарубежные курорты помогают развивать крымский сервис – мнение
Крымский мост: оперативная обстановка в понедельник вечером

Крымский мост – проезд свободен с двух сторон

22:08 06.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В понедельник вечером перед досмотровыми пунктами у Крымского моста проезд свободен с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.

"По состоянию на 22 часа с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", – сказано в сообщении.

На Крымском мосту введены повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют. Для этих целей организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все работают на полную мощность, чтобы поток прошел очередь как можно быстрее.
Добраться в Крым с материковой части страны и обратно можно также и по так называемому сухопутному коридору, который проходит через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крым вышел в лидеры по популярности у автопутешественников
В Крыму первый отель получил сертификат Роскачества на отдых с животными
Как зарубежные курорты помогают развивать крымский сервис – мнение
 
