Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост: обстановка на транспортном переходе утром в понедельник
С обеих сторон Крымского моста нет затруднений в проезде. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 06.10.2025
2025-10-06T07:10
2025-10-06T07:10
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
очереди на крымском мосту
керчь
тамань
новости крыма
логистика
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. С обеих сторон Крымского моста нет затруднений в проезде. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности – киевский режим может пытаться атаковать объект.Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
керчь
тамань
крымский мост, транспорт, очереди на крымском мосту, керчь, тамань, новости крыма, логистика
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. С обеих сторон Крымского моста нет затруднений в проезде. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", – говорится в сообщении по состоянию на 7:00 понедельника.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности – киевский режим может пытаться атаковать объект.
Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.
Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
 
07:10Крымский мост: обстановка на транспортном переходе утром в понедельник
06:57В Феодосии перекрыли движение по двум улицам
06:38Куда из Крыма поведут новые автобусные маршруты в ближайшее время
06:17Беспилотник сбили на подлете к Москве
05:5540 тысяч человек остались без света в Белгородской области после атак ВСУ
00:01До +22: погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 6 октября
22:15Ответ Трампа Путину и массированный удар по Украине: главное за день
22:04Крымский мост: оперативная информация к вечеру воскресенья
21:43Как сократить перерасход топлива в автомобиле
21:31Банк России назвал топ-10 типичных фраз кибермошенников
21:05300 отделений и сотни тысяч писем: как работает почта Запорожской области
20:3911 украинских беспилотников сбили над Крымом за три часа
20:32Солнце, ветер и дожди: как будет меняться погода в Крыму на неделе
20:14Один человек погиб и двое пострадали в ДТП под Симферополем
19:45Керченская верфь может получить заказ на строительство крупного ледокола
19:10Подготовка США к войне и наступление на Крым: топ новостей недели
18:31Трамп ответил на предложение Путина продлить договор по ядерному оружию
18:10Две ночи подряд можно будет наблюдать одну из самых красивых лун года
17:55В Крыму снова объявили экстренное предупреждение
Лента новостейМолния