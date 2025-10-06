https://crimea.ria.ru/20251006/krymskiy-most-obstanovka-na-transportnom-perekhode-utrom-v-ponedelnik-1149983991.html

Крымский мост: обстановка на транспортном переходе утром в понедельник

Крымский мост: обстановка на транспортном переходе утром в понедельник - РИА Новости Крым, 06.10.2025

Крымский мост: обстановка на транспортном переходе утром в понедельник

С обеих сторон Крымского моста нет затруднений в проезде. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 06.10.2025

2025-10-06T07:10

2025-10-06T07:10

2025-10-06T07:10

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

транспорт

очереди на крымском мосту

керчь

тамань

новости крыма

логистика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/07/1144723662_255:451:3072:2036_1920x0_80_0_0_d1bed31ebfd371c9ddb782fabf656f59.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. С обеих сторон Крымского моста нет затруднений в проезде. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности – киевский режим может пытаться атаковать объект.Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крымский мост

керчь

тамань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, очереди на крымском мосту, керчь, тамань, новости крыма, логистика