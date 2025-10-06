https://crimea.ria.ru/20251006/krymskiy-most-obstanovka-na-transportnom-perekhode-utrom-v-ponedelnik-1149983991.html
Крымский мост: обстановка на транспортном переходе утром в понедельник
С обеих сторон Крымского моста нет затруднений в проезде. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 06.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. С обеих сторон Крымского моста нет затруднений в проезде. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности – киевский режим может пытаться атаковать объект.Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
