Беспилотник сбили на подлете к Москве
Беспилотник сбили на подлете к Москве - РИА Новости Крым, 06.10.2025
Беспилотник сбили на подлете к Москве
Силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
2025-10-06T06:17
2025-10-06T06:17
2025-10-06T06:17
москва
сергей собянин
безопасность
беспилотник (бпла, дрон)
новости
атаки всу
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.По данным Росавиации, аэропорт Калуги временно не принимает и не отправляет рейсы из соображений безопасности. Предыдущую атаку на Москву ВСУ предприняли в ночь на 23 сентября. Всего было сбито 11 дронов, а утром еще четыре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:11 украинских беспилотников сбили над Крымом за три часа ВСУ атаковали автовокзал в Брянской областиВСУ атаковали промпредприятие в Оренбургской области
москва
Новости
Беспилотник сбили на подлете к Москве
На подлете к Москве сбит беспилотник ВСУ - Собянин