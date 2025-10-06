Рейтинг@Mail.ru
Беспилотник сбили на подлете к Москве - РИА Новости Крым, 06.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251006/bespilotnik-sbili-na-podlete-k-moskve-1149983368.html
Беспилотник сбили на подлете к Москве
Беспилотник сбили на подлете к Москве - РИА Новости Крым, 06.10.2025
Беспилотник сбили на подлете к Москве
Силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 06.10.2025
2025-10-06T06:17
2025-10-06T06:17
москва
сергей собянин
безопасность
беспилотник (бпла, дрон)
новости
атаки всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/04/1142355416_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_60a39fac2505ac7c4a40915a3ac633bb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.По данным Росавиации, аэропорт Калуги временно не принимает и не отправляет рейсы из соображений безопасности. Предыдущую атаку на Москву ВСУ предприняли в ночь на 23 сентября. Всего было сбито 11 дронов, а утром еще четыре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:11 украинских беспилотников сбили над Крымом за три часа ВСУ атаковали автовокзал в Брянской областиВСУ атаковали промпредприятие в Оренбургской области
москва
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/04/1142355416_444:460:2561:2048_1920x0_80_0_0_11fa36cfd7e148493e373a3ed98b0400.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, сергей собянин, безопасность, беспилотник (бпла, дрон), новости, атаки всу
Беспилотник сбили на подлете к Москве

На подлете к Москве сбит беспилотник ВСУ - Собянин

06:17 06.10.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета зенитной установки
Боевая работа расчета зенитной установки - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Силами ПВО Минобороны сбит один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в своем Telegram-канале.
По данным Росавиации, аэропорт Калуги временно не принимает и не отправляет рейсы из соображений безопасности.
Предыдущую атаку на Москву ВСУ предприняли в ночь на 23 сентября. Всего было сбито 11 дронов, а утром еще четыре.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
11 украинских беспилотников сбили над Крымом за три часа
ВСУ атаковали автовокзал в Брянской области
ВСУ атаковали промпредприятие в Оренбургской области
 
МоскваСергей СобянинБезопасностьБеспилотник (БПЛА, дрон)НовостиАтаки ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:10Крымский мост: обстановка на транспортном переходе утром в понедельник
06:57В Феодосии перекрыли движение по двум улицам
06:38Куда из Крыма поведут новые автобусные маршруты в ближайшее время
06:17Беспилотник сбили на подлете к Москве
05:5540 тысяч человек остались без света в Белгородской области после атак ВСУ
00:01До +22: погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 6 октября
22:15Ответ Трампа Путину и массированный удар по Украине: главное за день
22:04Крымский мост: оперативная информация к вечеру воскресенья
21:43Как сократить перерасход топлива в автомобиле
21:31Банк России назвал топ-10 типичных фраз кибермошенников
21:05300 отделений и сотни тысяч писем: как работает почта Запорожской области
20:3911 украинских беспилотников сбили над Крымом за три часа
20:32Солнце, ветер и дожди: как будет меняться погода в Крыму на неделе
20:14Один человек погиб и двое пострадали в ДТП под Симферополем
19:45Керченская верфь может получить заказ на строительство крупного ледокола
19:10Подготовка США к войне и наступление на Крым: топ новостей недели
18:31Трамп ответил на предложение Путина продлить договор по ядерному оружию
18:10Две ночи подряд можно будет наблюдать одну из самых красивых лун года
17:55В Крыму снова объявили экстренное предупреждение
Лента новостейМолния