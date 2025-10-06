https://crimea.ria.ru/20251006/benzin-v-krymu-est-na-63-azs--kuda-ekhat-za-toplivom-1149984956.html
Бензин в Крыму есть на 63 АЗС – куда ехать за топливом
Бензин в Крыму есть на 63 АЗС – куда ехать за топливом - РИА Новости Крым, 06.10.2025
Бензин в Крыму есть на 63 АЗС – куда ехать за топливом
В понедельник утром купить бензин в Крыму можно на 63 автозаправочных станциях . Список АЗС опубликовал в своем Telegram-канале председатель Совета министров...
2025-10-06T08:08
2025-10-06T08:08
2025-10-06T08:08
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В понедельник утром купить бензин в Крыму можно на 63 автозаправочных станциях . Список АЗС опубликовал в своем Telegram-канале председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк."Сегодня свободная реализация топлива осуществляется на 63 автозаправочных станциях Крыма", - написал он.Гоцанюк напомнил, что перечень адресов АЗС, где есть бензин, обновляется ежедневно в утреннее время.В целях равномерного распределения топлива в Крыму действует временное ограничение: не более 20 литров в одни руки в сутки. С 10 октября количество АЗС, отпускающих топливо по установленному нормативу (20 литров в одни руки в сутки), будет увеличено. С 20 октября число таких АЗС еще возрастет.Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что к концу октября планируется полное покрытие потребности региона в светлых нефтепродуктах.Ранее сообщалось, что крымские власти достигли договоренности с нефтетрейдерами о том, что цена на топливо на полуострове будет зафиксирована на месяц.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путину доложат о варианте решения проблемы с бензином в КрымуФАС проверяет сети АЗС из-за дорогого бензинаВ Севастополе бензин подешевеет на 4 рубля
крым
Бензин в Крыму есть на 63 АЗС – куда ехать за топливом
Бензин в Крыму 6 октября есть на 63 АЗС - власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В понедельник утром купить бензин в Крыму можно на 63 автозаправочных станциях . Список АЗС опубликовал в своем Telegram-канале председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.
"Сегодня свободная реализация топлива осуществляется на 63 автозаправочных станциях Крыма", - написал он.
Гоцанюк напомнил, что перечень адресов АЗС, где есть бензин, обновляется ежедневно в утреннее время.
В целях равномерного распределения топлива в Крыму действует временное ограничение: не более 20 литров в одни руки в сутки. С 10 октября количество АЗС, отпускающих топливо по установленному нормативу (20 литров в одни руки в сутки), будет увеличено. С 20 октября число таких АЗС еще возрастет.
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что к концу октября планируется полное покрытие потребности региона в светлых нефтепродуктах.
Ранее сообщалось, что крымские власти достигли договоренности с нефтетрейдерами о том, что цена на топливо
на полуострове будет зафиксирована на месяц.
