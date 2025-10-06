Рейтинг@Mail.ru
Бензин в Крыму есть на 63 АЗС – куда ехать за топливом
Бензин в Крыму есть на 63 АЗС – куда ехать за топливом
Бензин в Крыму есть на 63 АЗС – куда ехать за топливом - РИА Новости Крым, 06.10.2025
Бензин в Крыму есть на 63 АЗС – куда ехать за топливом
В понедельник утром купить бензин в Крыму можно на 63 автозаправочных станциях . Список АЗС опубликовал в своем Telegram-канале председатель Совета министров... РИА Новости Крым, 06.10.2025
2025-10-06T08:08
2025-10-06T08:08
бензин
топливо в крыму
топливо
крым
новости крыма
юрий гоцанюк
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1f/1143038236_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_f29909e13ecbe011c6d7ea3cad0c6fc1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В понедельник утром купить бензин в Крыму можно на 63 автозаправочных станциях . Список АЗС опубликовал в своем Telegram-канале председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк."Сегодня свободная реализация топлива осуществляется на 63 автозаправочных станциях Крыма", - написал он.Гоцанюк напомнил, что перечень адресов АЗС, где есть бензин, обновляется ежедневно в утреннее время.В целях равномерного распределения топлива в Крыму действует временное ограничение: не более 20 литров в одни руки в сутки. С 10 октября количество АЗС, отпускающих топливо по установленному нормативу (20 литров в одни руки в сутки), будет увеличено. С 20 октября число таких АЗС еще возрастет.Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что к концу октября планируется полное покрытие потребности региона в светлых нефтепродуктах.Ранее сообщалось, что крымские власти достигли договоренности с нефтетрейдерами о том, что цена на топливо на полуострове будет зафиксирована на месяц.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путину доложат о варианте решения проблемы с бензином в КрымуФАС проверяет сети АЗС из-за дорогого бензинаВ Севастополе бензин подешевеет на 4 рубля
бензин, топливо в крыму, топливо, крым, новости крыма, юрий гоцанюк
Бензин в Крыму есть на 63 АЗС – куда ехать за топливом

Бензин в Крыму 6 октября есть на 63 АЗС - власти

08:08 06.10.2025
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваЗаправка автомобиля
Заправка автомобиля
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В понедельник утром купить бензин в Крыму можно на 63 автозаправочных станциях . Список АЗС опубликовал в своем Telegram-канале председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.
"Сегодня свободная реализация топлива осуществляется на 63 автозаправочных станциях Крыма", - написал он.
© Telegram-канал Юрия ГоцанюкаСписок АЗС Крыма, где есть бензин 6 октября
Список АЗС Крыма, где есть бензин 6 октября
© Telegram-канал Юрия Гоцанюка
Список АЗС Крыма, где есть бензин 6 октября
Гоцанюк напомнил, что перечень адресов АЗС, где есть бензин, обновляется ежедневно в утреннее время.
В целях равномерного распределения топлива в Крыму действует временное ограничение: не более 20 литров в одни руки в сутки. С 10 октября количество АЗС, отпускающих топливо по установленному нормативу (20 литров в одни руки в сутки), будет увеличено. С 20 октября число таких АЗС еще возрастет.
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что к концу октября планируется полное покрытие потребности региона в светлых нефтепродуктах.
Ранее сообщалось, что крымские власти достигли договоренности с нефтетрейдерами о том, что цена на топливо на полуострове будет зафиксирована на месяц.
