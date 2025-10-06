https://crimea.ria.ru/20251006/ataki-vsu-na-belgorodskuyu-oblast-bez-sveta-ostayutsya-5400-zhiteley-1149984641.html

Атаки ВСУ на Белгородскую область: без света остаются 5400 жителей

Атаки ВСУ на Белгородскую область: без света остаются 5400 жителей

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В Белгородской области аварийным службам в течение ночи удалось подключить к электроснабжению большую часть абонентов, оставшихся без света после обстрелов со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.В ночь на понедельник ВСУ обстреляли населенные пункты Белгородской области. В результате без электричества остались около 40 тысяч жителей в семи муниципалитетах .Восстановительные работы продолжаются. Губернатор выразил надежду, что они будут завершены в самое ближайшее время.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

