Атаки ВСУ на Белгородскую область: без света остаются 5400 жителей - РИА Новости Крым, 06.10.2025
Атаки ВСУ на Белгородскую область: без света остаются 5400 жителей
Атаки ВСУ на Белгородскую область: без света остаются 5400 жителей - РИА Новости Крым, 06.10.2025
Атаки ВСУ на Белгородскую область: без света остаются 5400 жителей
В Белгородской области аварийным службам в течение ночи удалось подключить к электроснабжению большую часть абонентов, оставшихся без света после обстрелов со... РИА Новости Крым, 06.10.2025
2025-10-06T07:53
2025-10-06T07:50
белгородская область
обстрелы белгородской области
отключение электроэнергии
вячеслав гладков
новости
обстрелы всу
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В Белгородской области аварийным службам в течение ночи удалось подключить к электроснабжению большую часть абонентов, оставшихся без света после обстрелов со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.В ночь на понедельник ВСУ обстреляли населенные пункты Белгородской области. В результате без электричества остались около 40 тысяч жителей в семи муниципалитетах .Восстановительные работы продолжаются. Губернатор выразил надежду, что они будут завершены в самое ближайшее время.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
белгородская область, обстрелы белгородской области, отключение электроэнергии, вячеслав гладков, новости, обстрелы всу
Атаки ВСУ на Белгородскую область: без света остаются 5400 жителей

Более 5 тысяч жителей Белгородской области остаются без света после обстрелов ВСУ

07:53 06.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В Белгородской области аварийным службам в течение ночи удалось подключить к электроснабжению большую часть абонентов, оставшихся без света после обстрелов со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В ночь на понедельник ВСУ обстреляли населенные пункты Белгородской области. В результате без электричества остались около 40 тысяч жителей в семи муниципалитетах .
"По итогам ночной работы наших энергетиков, наших аварийных служб, на сегодняшний момент частичное отключение в 24 населенных пунктах, 5400 жителей – это Белгород, Белгородский район, Валуйский и Волоконовский районы, Грайворонский и Шебекинский округа", - сообщил Гладков в своем Telegram-канале.
Восстановительные работы продолжаются. Губернатор выразил надежду, что они будут завершены в самое ближайшее время.
