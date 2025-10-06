https://crimea.ria.ru/20251006/ataki-vsu-na-belgorodskuyu-oblast-bez-sveta-ostayutsya-5400-zhiteley-1149984641.html
Атаки ВСУ на Белгородскую область: без света остаются 5400 жителей
Атаки ВСУ на Белгородскую область: без света остаются 5400 жителей - РИА Новости Крым, 06.10.2025
Атаки ВСУ на Белгородскую область: без света остаются 5400 жителей
В Белгородской области аварийным службам в течение ночи удалось подключить к электроснабжению большую часть абонентов, оставшихся без света после обстрелов со... РИА Новости Крым, 06.10.2025
2025-10-06T07:53
2025-10-06T07:53
2025-10-06T07:50
белгородская область
обстрелы белгородской области
отключение электроэнергии
вячеслав гладков
новости
обстрелы всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110270/93/1102709331_0:0:3081:1734_1920x0_80_0_0_5cc732e6842e86d997a55968f5c0b7ea.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. В Белгородской области аварийным службам в течение ночи удалось подключить к электроснабжению большую часть абонентов, оставшихся без света после обстрелов со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.В ночь на понедельник ВСУ обстреляли населенные пункты Белгородской области. В результате без электричества остались около 40 тысяч жителей в семи муниципалитетах .Восстановительные работы продолжаются. Губернатор выразил надежду, что они будут завершены в самое ближайшее время.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
белгородская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110270/93/1102709331_350:0:3081:2048_1920x0_80_0_0_f2e6d85f6f901f505be05a74e2b2e855.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, обстрелы белгородской области, отключение электроэнергии, вячеслав гладков, новости, обстрелы всу
Атаки ВСУ на Белгородскую область: без света остаются 5400 жителей
Более 5 тысяч жителей Белгородской области остаются без света после обстрелов ВСУ