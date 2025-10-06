40 тысяч человек остались без света в Белгородской области после атак ВСУ

https://crimea.ria.ru/20251006/40-tysyach-chelovek-ostalis-bez-sveta-v-belgorodskoy-oblasti-posle-atak-vsu-1149983213.html
Около 40 тысяч жителей Белгорода и области остались без свет в результате обстрелов ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
2025-10-06T05:55
2025-10-06T05:55
2025-10-06T05:59
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Около 40 тысяч жителей Белгорода и области остались без свет в результате обстрелов ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Пр его словам, часть больниц перевели на резервные источники питания.Позже губернатор сообщил о новых атаках БПЛА. В результате обстрелов в поселке Северный Белгородского района загорелись два помещения, огонь локализовали. Также повреждены окна в частном доме и автомобиль. В Грайвороне после сбросов взрывных устройств с беспилотника повреждено остекление коммерческого объекта, также получил значительные повреждения служебный автомобиль. Пострадавших нет.Накануне днем в результате минометного обстрела получил ранения заместитель главы поселения села Мокрая Орловка Грайворонского городского округа Белгородской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Более 40 тысяч человек остались без света в Белгороде и области после обстрелов ВСУ
05:55 06.10.2025 (обновлено: 05:59 06.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Около 40 тысяч жителей Белгорода и области остались без свет в результате обстрелов ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"У нас значительное повреждение электроснабжения в семи муниципальных образованиях, почти 40 тысяч на сегодняшний день, на сегодняшнюю минуту без электроэнергии, но все аварийные бригады находятся на месте и выполняют все необходимые работы, чтобы подключить жилые дома, социальные объекты, коммерческие предприятия", - написал Гладков в своем Telegram-канале в ночь на понедельник после срочного совещания областного правительства.
Пр его словам, часть больниц перевели на резервные источники питания.
Позже губернатор сообщил о новых атаках БПЛА. В результате обстрелов в поселке Северный Белгородского района загорелись два помещения, огонь локализовали. Также повреждены окна в частном доме и автомобиль.
В Грайвороне после сбросов взрывных устройств с беспилотника повреждено остекление коммерческого объекта, также получил значительные повреждения служебный автомобиль. Пострадавших нет.
Накануне днем в результате минометного обстрела получил ранения
заместитель главы поселения села Мокрая Орловка Грайворонского городского округа Белгородской области.
