40 тысяч человек остались без света в Белгородской области после атак ВСУ

2025-10-06T05:55

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Около 40 тысяч жителей Белгорода и области остались без свет в результате обстрелов ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Пр его словам, часть больниц перевели на резервные источники питания.Позже губернатор сообщил о новых атаках БПЛА. В результате обстрелов в поселке Северный Белгородского района загорелись два помещения, огонь локализовали. Также повреждены окна в частном доме и автомобиль. В Грайвороне после сбросов взрывных устройств с беспилотника повреждено остекление коммерческого объекта, также получил значительные повреждения служебный автомобиль. Пострадавших нет.Накануне днем в результате минометного обстрела получил ранения заместитель главы поселения села Мокрая Орловка Грайворонского городского округа Белгородской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

