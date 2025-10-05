https://crimea.ria.ru/20251005/vzryv-bytovogo-gaza-proizoshel-v-mnogokvartirnom-dome-v-lnr-1149974344.html

Взрыв бытового газа произошел в многоквартирном доме в ЛНР

Взрыв бытового газа произошел в многоквартирном доме в ЛНР

Крыша и несколько квартир повреждены в многоквартирном доме в городе Красный Луч в ЛНР в результате взрыва бытового газа, сообщает правительство региона. РИА Новости Крым, 05.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Крыша и несколько квартир повреждены в многоквартирном доме в городе Красный Луч в ЛНР в результате взрыва бытового газа, сообщает правительство региона.Глава муниципалитета Сергей Соловьев выехал на место происшествия. Сейчас там работают экстренные службы. Проведена эвакуация жителей многоквартирного дома.

