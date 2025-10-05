https://crimea.ria.ru/20251005/vzryv-bytovogo-gaza-proizoshel-v-mnogokvartirnom-dome-v-lnr-1149974344.html
Взрыв бытового газа произошел в многоквартирном доме в ЛНР
Взрыв бытового газа произошел в многоквартирном доме в ЛНР - РИА Новости Крым, 05.10.2025
Взрыв бытового газа произошел в многоквартирном доме в ЛНР
Крыша и несколько квартир повреждены в многоквартирном доме в городе Красный Луч в ЛНР в результате взрыва бытового газа, сообщает правительство региона. РИА Новости Крым, 05.10.2025
2025-10-05T12:55
2025-10-05T12:55
2025-10-05T12:55
взрыв
взрыв газа
газ
луганская народная республика (лнр)
происшествия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/01/1145361698_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_427e76e9d178228f8b8a11e5e4bd6baa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Крыша и несколько квартир повреждены в многоквартирном доме в городе Красный Луч в ЛНР в результате взрыва бытового газа, сообщает правительство региона.Глава муниципалитета Сергей Соловьев выехал на место происшествия. Сейчас там работают экстренные службы. Проведена эвакуация жителей многоквартирного дома.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
луганская народная республика (лнр)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/01/1145361698_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_f5296023cb8888ead449282d1f2a4ca0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
взрыв, взрыв газа, газ, луганская народная республика (лнр), происшествия, новости
Взрыв бытового газа произошел в многоквартирном доме в ЛНР
Взрыв бытового газа произошел в многоквартирном доме в ЛНР