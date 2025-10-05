Рейтинг@Mail.ru
В воскресенье в Крыму прольются дожди - РИА Новости Крым, 05.10.2025
В воскресенье в Крыму прольются дожди
В воскресенье в Крыму прольются дожди - РИА Новости Крым, 05.10.2025
В воскресенье в Крыму прольются дожди
Холодный фронт принесет в Крым сильные дожди в воскресенье. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 05.10.2025
2025-10-05T00:01
2025-10-05T00:01
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/17/1121842976_0:10:3072:1737_1920x0_80_0_0_93d729008af126873a4198fdbf190519.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Холодный фронт принесет в Крым сильные дожди в воскресенье. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Временами дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +17...19.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер юго-западный 6-11м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +17...19.Дожди временами ожидаются и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке ночью температура воздуха составит +15...17, днем воздух прогреется до +21 градуса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В воскресенье в Крыму прольются дожди

В Крыму в воскресенье ожидаются дожди

00:01 05.10.2025
 
© Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПокрытые лесом горы в районе села Гончарного в Севастополе
Покрытые лесом горы в районе села Гончарного в Севастополе
© Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Холодный фронт принесет в Крым сильные дожди в воскресенье. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ожидаются дожди, ночью и утром местами сильные. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Ночная температура воздуха составит +12…17, в горах +6…11; дневная +16…21, в горах +10…15", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Временами дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +17...19.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер юго-западный 6-11м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +17...19.
Дожди временами ожидаются и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке ночью температура воздуха составит +15...17, днем воздух прогреется до +21 градуса.
