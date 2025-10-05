В воскресенье в Крыму прольются дожди

"Ожидаются дожди, ночью и утром местами сильные. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Ночная температура воздуха составит +12…17, в горах +6…11; дневная +16…21, в горах +10…15", - уточнили синоптики.

Дожди временами ожидаются и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке ночью температура воздуха составит +15...17, днем воздух прогреется до +21 градуса.