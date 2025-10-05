https://crimea.ria.ru/20251005/v-voskresene-v-krymu-prolyutsya-dozhdi-1149963919.html
В воскресенье в Крыму прольются дожди
Холодный фронт принесет в Крым сильные дожди в воскресенье. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 05.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Холодный фронт принесет в Крым сильные дожди в воскресенье. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Временами дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +17...19.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер юго-западный 6-11м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +17...19.Дожди временами ожидаются и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке ночью температура воздуха составит +15...17, днем воздух прогреется до +21 градуса.
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Холодный фронт принесет в Крым сильные дожди в воскресенье. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ожидаются дожди, ночью и утром местами сильные. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Ночная температура воздуха составит +12…17, в горах +6…11; дневная +16…21, в горах +10…15", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Временами дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +17...19.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер юго-западный 6-11м/с. Температура воздуха ночью +12...14, днем +17...19.
Дожди временами ожидаются и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке ночью температура воздуха составит +15...17, днем воздух прогреется до +21 градуса.
