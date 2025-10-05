https://crimea.ria.ru/20251005/v-lobovom-dtp-v-kirovskom-rayone-kryma-postradali-dvoe-detey-1149977165.html

В лобовом ДТП в Кировском районе Крыма пострадали двое детей

В лобовом ДТП в Кировском районе Крыма пострадали двое детей - РИА Новости Крым, 05.10.2025

В лобовом ДТП в Кировском районе Крыма пострадали двое детей

В Кировском районе Крыма столкнулись две легковушки – в дорожно-транспортном происшествии пострадали двое детей, сообщают в Госавтоинспекции Крыма. РИА Новости Крым, 05.10.2025

2025-10-05T15:37

2025-10-05T15:37

2025-10-05T17:07

кировский район крыма

новости крыма

происшествия

госавтоинспекция крыма

дтп в крыму и севастополе

прокуратура республики крым

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

видео

гу мчс рф по республике крым

"крым-спас"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/05/1149977365_0:280:1280:1000_1920x0_80_0_0_3b6e3edde12eb7176b4d6abc364d6ed0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В Кировском районе Крыма столкнулись две легковушки – в дорожно-транспортном происшествии пострадали двое детей, сообщают в Госавтоинспекции Крыма.По предварительным данным, в воскресенье на автодороге Таврида – Старый Крым водитель 1987 года рождения, управляя автомобилем "Лада Веста", выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "ВАЗ 2111" под управлением водителя 1979 года рождения.Сотрудниками Госавтоинспекции Кировского района проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Республиканская прокуратура контролирует установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.На место происшествия выезжали сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Крым, ГКУ РК "КРЫМ-СПАС", ГИБДД и скорой медицинской помощи.Спасатели провели мероприятия по деблокации одного из пострадавших и передали его прибывшим медработникам. На месте аварии спасатели также провели весь комплекс мер по обеспечению пожарной безопасности, проинформировали в крымском главке МЧС РФ. Для ликвидации последствий ДТП было привлечено 11 человек и пять единиц техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250929/tri-cheloveka-pogibli-i-26-poluchili-raneniya-v-dtp-v-krymu-1149816778.html

кировский район крыма

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кировский район крыма, новости крыма, происшествия, госавтоинспекция крыма, дтп в крыму и севастополе, прокуратура республики крым, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, видео, гу мчс рф по республике крым, "крым-спас", скорая помощь