В лобовом ДТП в Кировском районе Крыма пострадали двое детей
2025-10-05T15:37
2025-10-05T15:37
2025-10-05T17:07
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В Кировском районе Крыма столкнулись две легковушки – в дорожно-транспортном происшествии пострадали двое детей, сообщают в Госавтоинспекции Крыма.По предварительным данным, в воскресенье на автодороге Таврида – Старый Крым водитель 1987 года рождения, управляя автомобилем "Лада Веста", выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "ВАЗ 2111" под управлением водителя 1979 года рождения.Сотрудниками Госавтоинспекции Кировского района проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Республиканская прокуратура контролирует установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.На место происшествия выезжали сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Крым, ГКУ РК "КРЫМ-СПАС", ГИБДД и скорой медицинской помощи.Спасатели провели мероприятия по деблокации одного из пострадавших и передали его прибывшим медработникам. На месте аварии спасатели также провели весь комплекс мер по обеспечению пожарной безопасности, проинформировали в крымском главке МЧС РФ. Для ликвидации последствий ДТП было привлечено 11 человек и пять единиц техники.
15:37 05.10.2025 (обновлено: 17:07 05.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В Кировском районе Крыма столкнулись две легковушки – в дорожно-транспортном происшествии пострадали двое детей, сообщают в Госавтоинспекции Крыма.
По предварительным данным, в воскресенье на автодороге Таврида – Старый Крым водитель 1987 года рождения, управляя автомобилем "Лада Веста", выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "ВАЗ 2111" под управлением водителя 1979 года рождения.
"В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля "ВАЗ", а также 3-летний и 14-летний пассажиры автомобиля "Лада" получили телесные повреждения и доставлены в медицинское учреждение", – уточнили в полиции.
Сотрудниками Госавтоинспекции Кировского района проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Республиканская прокуратура контролирует установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.
На место происшествия выезжали сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Крым, ГКУ РК "КРЫМ-СПАС", ГИБДД и скорой медицинской помощи.
Спасатели провели мероприятия по деблокации одного из пострадавших и передали его прибывшим медработникам. На месте аварии спасатели также провели весь комплекс мер по обеспечению пожарной безопасности, проинформировали в крымском главке МЧС РФ. Для ликвидации последствий ДТП было привлечено 11 человек и пять единиц техники.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.