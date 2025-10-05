Рейтинг@Mail.ru
В лобовом ДТП в Кировском районе Крыма пострадали двое детей
В лобовом ДТП в Кировском районе Крыма пострадали двое детей
В лобовом ДТП в Кировском районе Крыма пострадали двое детей - РИА Новости Крым, 05.10.2025
В лобовом ДТП в Кировском районе Крыма пострадали двое детей
В Кировском районе Крыма столкнулись две легковушки – в дорожно-транспортном происшествии пострадали двое детей, сообщают в Госавтоинспекции Крыма. РИА Новости Крым, 05.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В Кировском районе Крыма столкнулись две легковушки – в дорожно-транспортном происшествии пострадали двое детей, сообщают в Госавтоинспекции Крыма.По предварительным данным, в воскресенье на автодороге Таврида – Старый Крым водитель 1987 года рождения, управляя автомобилем "Лада Веста", выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "ВАЗ 2111" под управлением водителя 1979 года рождения.Сотрудниками Госавтоинспекции Кировского района проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Республиканская прокуратура контролирует установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.На место происшествия выезжали сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Крым, ГКУ РК "КРЫМ-СПАС", ГИБДД и скорой медицинской помощи.Спасатели провели мероприятия по деблокации одного из пострадавших и передали его прибывшим медработникам. На месте аварии спасатели также провели весь комплекс мер по обеспечению пожарной безопасности, проинформировали в крымском главке МЧС РФ. Для ликвидации последствий ДТП было привлечено 11 человек и пять единиц техники.
В лобовом ДТП в Кировском районе Крыма пострадали двое детей

Двое детей пострадали в лобовом ДТП в Кировском районе Крыма

15:37 05.10.2025 (обновлено: 17:07 05.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В Кировском районе Крыма столкнулись две легковушки – в дорожно-транспортном происшествии пострадали двое детей, сообщают в Госавтоинспекции Крыма.
По предварительным данным, в воскресенье на автодороге Таврида – Старый Крым водитель 1987 года рождения, управляя автомобилем "Лада Веста", выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "ВАЗ 2111" под управлением водителя 1979 года рождения.
© Госавтоинспекция КрымаДТП в Кировском районе Крыма
ДТП в Кировском районе Крыма
© Госавтоинспекция Крыма
ДТП в Кировском районе Крыма
"В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля "ВАЗ", а также 3-летний и 14-летний  пассажиры автомобиля "Лада" получили телесные повреждения и доставлены в медицинское учреждение", – уточнили в полиции.
Сотрудниками Госавтоинспекции Кировского района проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Республиканская прокуратура контролирует установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.
На место происшествия выезжали сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Крым, ГКУ РК "КРЫМ-СПАС", ГИБДД и скорой медицинской помощи.
Спасатели провели мероприятия по деблокации одного из пострадавших и передали его прибывшим медработникам. На месте аварии спасатели также провели весь комплекс мер по обеспечению пожарной безопасности, проинформировали в крымском главке МЧС РФ. Для ликвидации последствий ДТП было привлечено 11 человек и пять единиц техники.
