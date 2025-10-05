В Грузии планировались диверсии с применением оружия и взрывчатки

https://crimea.ria.ru/20251005/v-gruzii-planirovalis-diversii-s-primeneniem-oruzhiya-i-vzryvchatki-1149979510.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Служба госбезопасности Грузии заявила, что изъяла в большом количестве оружие и взрывчатку, предназначенные для диверсии в день выборов 4 октября, заявил на брифинге первый замглавы Службы безопасности Грузии (СГБ) Лаша Маградзе.Накануне участники так называемой "мирной революции" сторонников оппозиции в Тбилиси ворвались на территорию президентского дворца, устроили пожары и ранили нескольких силовиков.Митингующие забросали камнями резиденцию президента Грузии Михаила Кавелашвили, после чего правоохранители применили против них перцовый спрей и водомет. Силовики вытеснили митингующих с территории дворца.Выборы в органы местного самоуправления прошли в 64 муниципалитетах и районах Грузии. По последнем данным, правящая "Грузинская мечта" набрала по стране 81,6% голосов, во всех самоуправляемых городах также победили кандидаты в мэры от партии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

