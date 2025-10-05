Рейтинг@Mail.ru
В Грузии планировались диверсии с применением оружия и взрывчатки - РИА Новости Крым, 05.10.2025
В Грузии планировались диверсии с применением оружия и взрывчатки
В Грузии планировались диверсии с применением оружия и взрывчатки - РИА Новости Крым, 05.10.2025
В Грузии планировались диверсии с применением оружия и взрывчатки
Служба госбезопасности Грузии заявила, что изъяла в большом количестве оружие и взрывчатку, предназначенные для диверсии в день выборов 4 октября, заявил на... РИА Новости Крым, 05.10.2025
2025-10-05T17:30
2025-10-05T17:30
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Служба госбезопасности Грузии заявила, что изъяла в большом количестве оружие и взрывчатку, предназначенные для диверсии в день выборов 4 октября, заявил на брифинге первый замглавы Службы безопасности Грузии (СГБ) Лаша Маградзе.Накануне участники так называемой "мирной революции" сторонников оппозиции в Тбилиси ворвались на территорию президентского дворца, устроили пожары и ранили нескольких силовиков.Митингующие забросали камнями резиденцию президента Грузии Михаила Кавелашвили, после чего правоохранители применили против них перцовый спрей и водомет. Силовики вытеснили митингующих с территории дворца.Выборы в органы местного самоуправления прошли в 64 муниципалитетах и районах Грузии. По последнем данным, правящая "Грузинская мечта" набрала по стране 81,6% голосов, во всех самоуправляемых городах также победили кандидаты в мэры от партии.
В Грузии планировались диверсии с применением оружия и взрывчатки

Митинг оппозиции в Тбилиси
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Служба госбезопасности Грузии заявила, что изъяла в большом количестве оружие и взрывчатку, предназначенные для диверсии в день выборов 4 октября, заявил на брифинге первый замглавы Службы безопасности Грузии (СГБ) Лаша Маградзе.
"Изъято в большом количестве оружие, боеприпасы и взрывчатка… предназначенные для диверсии 4 октября", – цитирует Маградзе РИА Новости.
Накануне участники так называемой "мирной революции" сторонников оппозиции в Тбилиси ворвались на территорию президентского дворца, устроили пожары и ранили нескольких силовиков.
Митингующие забросали камнями резиденцию президента Грузии Михаила Кавелашвили, после чего правоохранители применили против них перцовый спрей и водомет. Силовики вытеснили митингующих с территории дворца.
Выборы в органы местного самоуправления прошли в 64 муниципалитетах и районах Грузии. По последнем данным, правящая "Грузинская мечта" набрала по стране 81,6% голосов, во всех самоуправляемых городах также победили кандидаты в мэры от партии.
