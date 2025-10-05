https://crimea.ria.ru/20251005/v-belgorodskoy-oblasti-pri-minometnom-obstrele-ranen-zamglavy-poseleniya-1149978537.html

В Белгородской области при минометном обстреле ранен замглавы поселения

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Заместитель главы поселения села Мокрая Орловка Грайворонского городского округа Игорь Кушнарев получил ранения в результате минометного обстрела, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.По его словам, пострадавшего в тяжелом состоянии бойцы самообороны доставили в Грайворонскую центральную районную больницу.Он рассказал, что Кушнарев недавно присоединился к команде администрации Грайворонского округа и начал работу вместе с новым главой Дмитрием Панковым. По словам губернатора, сотрудники администрации продолжают героически выполнять свои обязанности, помогая жителям справляться с трудностями.Первого октября серьезное ранение при атаке вражеского дрона получил Владимир Леонтьев – председатель Совета депутатов Новой Каховки. Он в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где в этот же день скончался от ран.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

