В Белгородской области при минометном обстреле ранен замглавы поселения
https://crimea.ria.ru/20251005/v-belgorodskoy-oblasti-pri-minometnom-obstrele-ranen-zamglavy-poseleniya-1149978537.html
В Белгородской области при минометном обстреле ранен замглавы поселения
В Белгородской области при минометном обстреле ранен замглавы поселения - РИА Новости Крым, 05.10.2025
В Белгородской области при минометном обстреле ранен замглавы поселения
Заместитель главы поселения села Мокрая Орловка Грайворонского городского округа Игорь Кушнарев получил ранения в результате минометного обстрела, сообщил... РИА Новости Крым, 05.10.2025
2025-10-05T16:27
2025-10-05T16:27
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1c/1142991403_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6fac9343be59c5ad589035c6e24ab6a0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Заместитель главы поселения села Мокрая Орловка Грайворонского городского округа Игорь Кушнарев получил ранения в результате минометного обстрела, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.По его словам, пострадавшего в тяжелом состоянии бойцы самообороны доставили в Грайворонскую центральную районную больницу.Он рассказал, что Кушнарев недавно присоединился к команде администрации Грайворонского округа и начал работу вместе с новым главой Дмитрием Панковым. По словам губернатора, сотрудники администрации продолжают героически выполнять свои обязанности, помогая жителям справляться с трудностями.Первого октября серьезное ранение при атаке вражеского дрона получил Владимир Леонтьев – председатель Совета депутатов Новой Каховки. Он в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где в этот же день скончался от ран.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251003/v-simferopole-prostilis-s-predsedatelem-sovdepa-novoy-kakhovki-leontevym-1149950946.html
В Белгородской области при минометном обстреле ранен замглавы поселения

Замглавы поселения Грайворонского округа ранен при минометном обстреле под Белгородом

16:27 05.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Заместитель главы поселения села Мокрая Орловка Грайворонского городского округа Игорь Кушнарев получил ранения в результате минометного обстрела, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, пострадавшего в тяжелом состоянии бойцы самообороны доставили в Грайворонскую центральную районную больницу.

"Сейчас наши медики оказывают раненому всю необходимую помощь. От всей души желаю Игорю Ивановичу как можно скорее прийти в себя после ранения", – написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что Кушнарев недавно присоединился к команде администрации Грайворонского округа и начал работу вместе с новым главой Дмитрием Панковым. По словам губернатора, сотрудники администрации продолжают героически выполнять свои обязанности, помогая жителям справляться с трудностями.
Первого октября серьезное ранение при атаке вражеского дрона получил Владимир Леонтьев – председатель Совета депутатов Новой Каховки. Он в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где в этот же день скончался от ран.
