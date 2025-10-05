Рейтинг@Mail.ru
Солнце, ветер и дожди: как будет меняться погода в Крыму на неделе
Солнце, ветер и дожди: как будет меняться погода в Крыму на неделе
Солнце, ветер и дожди: как будет меняться погода в Крыму на неделе - РИА Новости Крым, 05.10.2025
Солнце, ветер и дожди: как будет меняться погода в Крыму на неделе
В Крыму на неделе погода обещает быть неустойчивой, солнечные дни будут сменяться дождливыми, а ветры крутиться с одного направления на другое. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 05.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В Крыму на неделе погода обещает быть неустойчивой, солнечные дни будут сменяться дождливыми, а ветры крутиться с одного направления на другое. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.И говорит, что погода неустойчивая, потому что так и должно быть – осень подходит к своему экватору, а в это время в атмосфере всегда происходят перемены. "Природа готовится к вступлению осени в свои права. Собственно, это она и сделает", – сказал Тишковец.Так, в понедельник Крым окажется в тылу циклона и на полуострове весь день будет облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди. "Под утро +10...+13, днем +15...+18. Ветер с юго-западных направлений будет меняться на северо-западные. Будет крутить, вертеть", – уточнил Тишковец.Во вторник на Крым с юго-запада выйдет волновой атмосферный фронт и принесет с собой еще больше дождей – кратковременных, но гораздо более интенсивных, сказал метеоролог. Ночью при этом +9...+12, днем +16...+19."А начиная со среды инициативу в атмосфере перехватит антициклон, поэтому если еще ночью кое-где небольшой дождь и плюс +7...+10, то днем антициклон начнет старательно очищать небосвод от облачности. Выглянет солнце, воздух прогреется как минимум до +17...+20", – прогнозирует эксперт.Примерно такая же погода ждет крымчан и гостей в четверг, 9 октября, так что эти два дня в середине недели окажутся самыми хорошими: солнечно, никаких осадков, добавил Тишковец.Однако уже в пятницу антициклон начнет растворяться на синоптических картах и Крым окажется в так называемой барической седловине – области между циклонами и антициклонами с пониженным и повышенным давлением, поэтому облачности станет побольше, но без существенных осадков.В ночь на пятницу температура воздуха обещает быть не более +8...+11, а днем +16...+19. Похожая погодная картина в субботу, уточнил Тишковец."Ну и в воскресенье не исключены дожди кратковременного характера. В сумерках около +10, и днем порядка +16...+17. То есть идеальное вхождение в многолетние климатические рамки, которые, в общем-то, положены для полуострова", – подытожил эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Комета Lemmon приближается к Земле: когда достигнет максимальной яркостиСамый теплый в истории – сентябрь побил погодные рекордыВ сентябре в штормящем море в Крыму утонули восемь человек
центр погоды "фобос", евгений тишковец, крымская погода, погода, прогноз, новости крыма
Солнце, ветер и дожди: как будет меняться погода в Крыму на неделе

В Крыму на неделе погода будет меняться каждые два дня – ФОБОС

20:32 05.10.2025 (обновлено: 20:36 05.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. В Крыму на неделе погода обещает быть неустойчивой, солнечные дни будут сменяться дождливыми, а ветры крутиться с одного направления на другое. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.

"Погоды" будут стоять абсолютно разные", – прогнозирует гость эфира, оценивая в целом синоптическую карту в Крыму на предстоящую неделю.

И говорит, что погода неустойчивая, потому что так и должно быть – осень подходит к своему экватору, а в это время в атмосфере всегда происходят перемены. "Природа готовится к вступлению осени в свои права. Собственно, это она и сделает", – сказал Тишковец.
Так, в понедельник Крым окажется в тылу циклона и на полуострове весь день будет облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди. "Под утро +10...+13, днем +15...+18. Ветер с юго-западных направлений будет меняться на северо-западные. Будет крутить, вертеть", – уточнил Тишковец.
Во вторник на Крым с юго-запада выйдет волновой атмосферный фронт и принесет с собой еще больше дождей – кратковременных, но гораздо более интенсивных, сказал метеоролог. Ночью при этом +9...+12, днем +16...+19.
"А начиная со среды инициативу в атмосфере перехватит антициклон, поэтому если еще ночью кое-где небольшой дождь и плюс +7...+10, то днем антициклон начнет старательно очищать небосвод от облачности. Выглянет солнце, воздух прогреется как минимум до +17...+20", – прогнозирует эксперт.
Примерно такая же погода ждет крымчан и гостей в четверг, 9 октября, так что эти два дня в середине недели окажутся самыми хорошими: солнечно, никаких осадков, добавил Тишковец.
Однако уже в пятницу антициклон начнет растворяться на синоптических картах и Крым окажется в так называемой барической седловине – области между циклонами и антициклонами с пониженным и повышенным давлением, поэтому облачности станет побольше, но без существенных осадков.
В ночь на пятницу температура воздуха обещает быть не более +8...+11, а днем +16...+19. Похожая погодная картина в субботу, уточнил Тишковец.
"Ну и в воскресенье не исключены дожди кратковременного характера. В сумерках около +10, и днем порядка +16...+17. То есть идеальное вхождение в многолетние климатические рамки, которые, в общем-то, положены для полуострова", – подытожил эксперт.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Комета Lemmon приближается к Земле: когда достигнет максимальной яркости
Самый теплый в истории – сентябрь побил погодные рекорды
В сентябре в штормящем море в Крыму утонули восемь человек
 
