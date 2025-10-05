https://crimea.ria.ru/20251005/sk-rassleduet-gibel-lyudey-pri-voskhozhdenii-na-vulkan-vilyuchinskaya-sopka-1149968621.html

СК расследует гибель людей при восхождении на вулкан Вилючинская сопка

СК расследует гибель людей при восхождении на вулкан Вилючинская сопка - РИА Новости Крым, 05.10.2025

СК расследует гибель людей при восхождении на вулкан Вилючинская сопка

Уголовное дело возбуждено по факту гибели мужчины и женщины при восхождении на вулкан Вилючинская сопка в Камчатском крае, сообщает камчатский главк СК России. РИА Новости Крым, 05.10.2025

2025-10-05T08:23

2025-10-05T08:23

2025-10-05T08:23

ск рф (следственный комитет российской федерации)

камчатка

вулкан

происшествия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/0e/1122941851_0:233:3225:2047_1920x0_80_0_0_7915a348bd0c7fc9fe96c36476e89c14.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено по факту гибели мужчины и женщины при восхождении на вулкан Вилючинская сопка в Камчатском крае, сообщает камчатский главк СК России.Трагедия произошла утром в субботу с незарегистрированной группой туристов, которые отправились покорять закрытый для посещения Вилючинский вулкан на Камчатке.Двое во время подъема сорвались вниз, и один из восходивших, мужчина, разбился насмерть. Упавшая с ним женщина выжила при падении, но получила тяжелые травмы и скончалась позже, когда спасатели пытались эвакуировать ее вниз, к медикам. Третья женщина смогла удержаться на обледеневшем склоне, не упав, и МЧС спасли ее с высоты.Спасательная операция длилась несколько часов. В ней принимали участие около полусотни специалистов и волонтеры, привлекался вертолет."Следственным отделом по городу Елизово СУСК России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по факту гибели двух туристов в результате падения со склона вулкана (часть 3 статьи 109 УК РФ)", - говорится в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что органом следствия по уголовному делу проводятся следственные и иные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

камчатка

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), камчатка, вулкан, происшествия, новости