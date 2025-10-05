Рейтинг@Mail.ru
Проблему с интернетом теперь можно решить через Госуслуги - РИА Новости Крым, 04.10.2025
Проблему с интернетом теперь можно решить через Госуслуги
Проблему с интернетом теперь можно решить через Госуслуги - РИА Новости Крым, 04.10.2025
Проблему с интернетом теперь можно решить через Госуслуги
Если управляющая компания не дает жильцам многоквартирного дома выбрать провайдера, пожаловаться на это теперь можно на портале Госуслуги – удобную форму для... РИА Новости Крым, 04.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Если управляющая компания не дает жильцам многоквартирного дома выбрать провайдера, пожаловаться на это теперь можно на портале Госуслуги – удобную форму для обращений запустило Минцифры. Об этом сообщается на сайте министерства.Отмечается, что с помощью новой формы можно направить обращение, прикрепив документы, имеющие отношение к проблеме.Срок рассмотрения такого обращения будет завесить от типа проблемы и может составлять до 30 дней, отметили в ведомстве."Следить за статусом обработки можно в личном кабинете или по электронной почте. Минцифры подготовит ответ, а вы сможете оценить результат", – уточняют в министерстве.Новый сервис запустили, поскольку, несмотря на вступивший в силу закон о беспрепятственном доступе интернет-провайдеров в многоквартирные дома, проблемы с этим остались: управляющие компании ограничивают доступ к домовой инфраструктуре.Таким образом по-прежнему не все граждане имеют возможность выбирать себе подходящего оператора связи и на этом рынке нет здоровой конкуренции, следует из сообщения министерства."Минцифры считает, что каждому такому случаю должна быть дана соответствующая оценка. Какую меру применить в конкретной ситуации, определит прокурор", – подчеркивается в публикации.
Проблему с интернетом теперь можно решить через Госуслуги

На портале Госуслуги появилась возможность сообщить проблемах с интернетом – Минцифры

07:04 05.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Если управляющая компания не дает жильцам многоквартирного дома выбрать провайдера, пожаловаться на это теперь можно на портале Госуслуги – удобную форму для обращений запустило Минцифры. Об этом сообщается на сайте министерства.
Отмечается, что с помощью новой формы можно направить обращение, прикрепив документы, имеющие отношение к проблеме.
"Например, заявления, переписку с управляющей компанией, ответы ведомств и организаций. Получив полный комплект документов, Минцифры перенаправит их в органы прокуратуры", – сказано в сообщении.
Срок рассмотрения такого обращения будет завесить от типа проблемы и может составлять до 30 дней, отметили в ведомстве.
"Следить за статусом обработки можно в личном кабинете или по электронной почте. Минцифры подготовит ответ, а вы сможете оценить результат", – уточняют в министерстве.
Новый сервис запустили, поскольку, несмотря на вступивший в силу закон о беспрепятственном доступе интернет-провайдеров в многоквартирные дома, проблемы с этим остались: управляющие компании ограничивают доступ к домовой инфраструктуре.
Таким образом по-прежнему не все граждане имеют возможность выбирать себе подходящего оператора связи и на этом рынке нет здоровой конкуренции, следует из сообщения министерства.
"Минцифры считает, что каждому такому случаю должна быть дана соответствующая оценка. Какую меру применить в конкретной ситуации, определит прокурор", – подчеркивается в публикации.
