Проблему с интернетом теперь можно решить через Госуслуги

Проблему с интернетом теперь можно решить через Госуслуги

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Если управляющая компания не дает жильцам многоквартирного дома выбрать провайдера, пожаловаться на это теперь можно на портале Госуслуги – удобную форму для обращений запустило Минцифры. Об этом сообщается на сайте министерства.Отмечается, что с помощью новой формы можно направить обращение, прикрепив документы, имеющие отношение к проблеме.Срок рассмотрения такого обращения будет завесить от типа проблемы и может составлять до 30 дней, отметили в ведомстве."Следить за статусом обработки можно в личном кабинете или по электронной почте. Минцифры подготовит ответ, а вы сможете оценить результат", – уточняют в министерстве.Новый сервис запустили, поскольку, несмотря на вступивший в силу закон о беспрепятственном доступе интернет-провайдеров в многоквартирные дома, проблемы с этим остались: управляющие компании ограничивают доступ к домовой инфраструктуре.Таким образом по-прежнему не все граждане имеют возможность выбирать себе подходящего оператора связи и на этом рынке нет здоровой конкуренции, следует из сообщения министерства."Минцифры считает, что каждому такому случаю должна быть дана соответствующая оценка. Какую меру применить в конкретной ситуации, определит прокурор", – подчеркивается в публикации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:С чем связаны ограничения мобильного интернета в России - ответ КремляСкорость мобильного интернета в Крыму увеличиваютКибербезопасность в России: чем поможет новая концепция на практике

