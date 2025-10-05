Рейтинг@Mail.ru
Подготовка США к войне и наступление на Крым: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 05.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251005/podgotovka-ssha-k-voyne-i-nastuplenie-na-krym-top-novostey-nedeli-1149962175.html
Подготовка США к войне и наступление на Крым: топ новостей недели
Подготовка США к войне и наступление на Крым: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 05.10.2025
Подготовка США к войне и наступление на Крым: топ новостей недели
США готовятся к войне. Заявление спецпредставителя президента США Кита Келлога о разрешении Трампа Украине бить вглубь России. Британские СМИ анонсировали... РИА Новости Крым, 05.10.2025
2025-10-05T19:10
2025-10-05T18:59
топ новостей недели
новости крыма
крым
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/0a/1133431177_0:0:1350:759_1920x0_80_0_0_df5cac78066b0f9325c64d4df215db1f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. США готовятся к войне. Заявление спецпредставителя президента США Кита Келлога о разрешении Трампа Украине бить вглубь России. Британские СМИ анонсировали наступление ВСУ на Крым. На нефтебазе в Феодосии произошел пожар. В Крыму решают проблему с поставками бензина. В Молдавии прошли парламентские выборы. В Москве простились с режиссером Тиграном Кеосаяном.Какие темы интересовали читателей в предыдущие семь дней – в подборке РИА Новости Крым.Подготовка США к войне30 сентября президент США Дональд Трамп во время своего выступления перед генералами и адмиралами завил, что в целях предосторожности отправил к берегам России подводные лодки. По словам главы Белого дома, такое решение было принято из-за упоминания ядерного оружия. При этом Трамп выразил надежду, что применение этого оружия не понадобится. В свою очередь председатель комитета начальников штабов ВС США Дэн Кейн сказал, что страна живет в потенциально опасные времена, когда "противники... объединились", а значит США должны быть "готовы к войне".Заявляя о подготовке к войне, в США не говорят ничего нового о своих целях, которые прописаны в стратегической доктрине страны. Доктрина не менялась и там обозначено два стратегических противника: "острый" – это Россия и "стратегический", на перспективу, – это Китай, напомнил политолог и журналист Юрий Светов.Заявление о разрешении на удары вглубь РоссииСпецпредставитель американского президента Кит Келлог заявил, что Трамп разрешил Украине наносить удары вглубь территории России дальнобойным оружием. Келлог добавил, что в России "нет неприкосновенных мест". При этом не уточнил, идет ли речь об ударах американским оружием. Спецпредставитель президента США предположил, что просьба Владимира Зеленского о передаче Киеву дальнобойных ракет Tomahawk может быть связана именно с этим.Наступление на КрымНа этой неделе на британском телеканале Sky News появились материалы о том, что Украина якобы готовит масштабное наступление на Крым, предполагающее высадку десанта или удары по Крымскому мосту. Такие заявления – скорее пропагандистские лозунги, нежели реальные военные планы, считает публицист, политолог и военный волонтер Алексей Живов. У Украины нет ракет и беспилотников, способных преодолеть эшелонированную оборону для удара по мосту, а для высадки десанта Киеву и западным союзникам потребовалось бы сосредоточить сотни десантных лодок и вертолетов, что не может остаться незамеченным.Пожар на нефтебазе в ФеодосииПожар произошел на Феодосийской нефтебазе в понедельник из-за нарушения технологии сварочных работ. По данным главы администрации города Владимира Кима, из-за нарушения технологии сварочных работ загорелась одна из трех пустых емкостей. На пожаре никто не пострадал. О ликвидации возгорания МЧС сообщило во вторник.Бензин в КрымуВласти Крыма договорились с нефтетрейдерами о том, что цена на топливо на полуострове будет зафиксирована на месяц. Так, дизельное топливо не должно стоить выше 75 рублей за литр; бензин марки АИ-92 – не выше 70 рублей за литр; бензин марки АИ-95 – не выше 76 рублей за литр; бензин марки АИ-95 Премиум – не выше 80 рублей за литр. Кроме того, вводится ограничение на продажу – не более 20 литров в одни руки.В Севастополе также действуют ограничения – не более 30 литров в одни руки. Бензин марок Аи-95 и Аи-92 в городе станет дешевле на 4 рубля, дизельное топливо – на 3 рубля.Ситуацию с топливом в Крыму взята на личный контроль министра энергетики России Сергея Цивилева. Вариант решения проблемы Власти Крыма и Минтопэнерго направят президенту России Владимиру Путину.Выборы в Молдавии28 сентября в Молдавии прошли досрочные выборы в парламент, по итогам которых голоса избирателей распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" (ПДС) президента Майи Санду и оппозицией, которая представлена несколькими партиями, преимущественно ориентированными на Россию. ПДС набрала 50,2%, оппозиция – 49,8%. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе. Оппозиция Молдавии считает прошедшие парламентские выборы в Молдавии нелегитимными, поскольку правящая партия "Действие и солидарность" проиграла внутри страны.Прощание с Тиграном КеосаяномНа этой неделе в Москве простились с режиссером Тиграном Кеосаяном. Прощание состоялось в Армянской церкви на Олимпийском проспекте. О кончине Кеосаяна сообщила на прошлой неделе его супруга, главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. В январе Симоньян сообщила, что ее муж пережил клиническую смерть и находится в коме – по ее словам, у Кеосаяна было очень больное сердце.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251005/tramp-otvetil-na-predlozhenie-putina-prodlit-dogovor-po-yadernomu-oruzhiyu-1149981018.html
https://crimea.ria.ru/20251002/dolozhili-tochno-kak-razveddannye-ssha-dlya-ukrainy-povliyayut-na-khod-svo-1149915754.html
https://crimea.ria.ru/20251002/krymu-ugrozhayut-v-britanii-kto-i-pochemu-gotov-k-eskalatsii-s-rossiey-1149912557.html
https://crimea.ria.ru/20250929/neftebaza-v-feodosii-ne-zadeystvovana-v-postavkakh-gsm-na-zapravki-v-krymu-1149826706.html
https://crimea.ria.ru/20251003/krym-polnostyu-budet-obespechen-benzinom-k-kontsu-oktyabrya-1149953228.html
https://crimea.ria.ru/20250929/pobeda-partii-sandu-na-vyborakh-k-chemu-zapad-gotovit-moldovu--mnenie-1149828074.html
https://crimea.ria.ru/20251003/okhranitel-starinnykh-khramov-chem-zanimaetsya-tserkovnyy-drevlekhranitel-1137540767.html
крым
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/0a/1133431177_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_332ae48bc0ec506485becf4efe4ae2e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
топ новостей недели, новости крыма, крым, россия, новости
Подготовка США к войне и наступление на Крым: топ новостей недели

Подготовка США к войне и планы ВСУ по наступлению на Крым – топ новостей недели

19:10 05.10.2025
 
© РИА Новости . Владимир АстапковичФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. США готовятся к войне. Заявление спецпредставителя президента США Кита Келлога о разрешении Трампа Украине бить вглубь России. Британские СМИ анонсировали наступление ВСУ на Крым. На нефтебазе в Феодосии произошел пожар. В Крыму решают проблему с поставками бензина. В Молдавии прошли парламентские выборы. В Москве простились с режиссером Тиграном Кеосаяном.
Какие темы интересовали читателей в предыдущие семь дней – в подборке РИА Новости Крым.

Подготовка США к войне

30 сентября президент США Дональд Трамп во время своего выступления перед генералами и адмиралами завил, что в целях предосторожности отправил к берегам России подводные лодки. По словам главы Белого дома, такое решение было принято из-за упоминания ядерного оружия. При этом Трамп выразил надежду, что применение этого оружия не понадобится. В свою очередь председатель комитета начальников штабов ВС США Дэн Кейн сказал, что страна живет в потенциально опасные времена, когда "противники... объединились", а значит США должны быть "готовы к войне".
Заявляя о подготовке к войне, в США не говорят ничего нового о своих целях, которые прописаны в стратегической доктрине страны. Доктрина не менялась и там обозначено два стратегических противника: "острый" – это Россия и "стратегический", на перспективу, – это Китай, напомнил политолог и журналист Юрий Светов.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
18:31
Трамп ответил на предложение Путина продлить договор по ядерному оружию

Заявление о разрешении на удары вглубь России

Спецпредставитель американского президента Кит Келлог заявил, что Трамп разрешил Украине наносить удары вглубь территории России дальнобойным оружием. Келлог добавил, что в России "нет неприкосновенных мест". При этом не уточнил, идет ли речь об ударах американским оружием. Спецпредставитель президента США предположил, что просьба Владимира Зеленского о передаче Киеву дальнобойных ракет Tomahawk может быть связана именно с этим.
Флаг Соединенных Штатов Америки - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
2 октября, 15:37Эксклюзивы РИА Новости Крым
Доложили "точно": как разведданные США для Украины повлияют на ход СВО

Наступление на Крым

На этой неделе на британском телеканале Sky News появились материалы о том, что Украина якобы готовит масштабное наступление на Крым, предполагающее высадку десанта или удары по Крымскому мосту. Такие заявления – скорее пропагандистские лозунги, нежели реальные военные планы, считает публицист, политолог и военный волонтер Алексей Живов. У Украины нет ракет и беспилотников, способных преодолеть эшелонированную оборону для удара по мосту, а для высадки десанта Киеву и западным союзникам потребовалось бы сосредоточить сотни десантных лодок и вертолетов, что не может остаться незамеченным.
Флаг Британии перед зданием парламента в Лондоне - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
2 октября, 14:38Радио "Спутник в Крыму"
Крыму угрожают в Британии: кто и почему готов к эскалации с Россией

Пожар на нефтебазе в Феодосии

Пожар произошел на Феодосийской нефтебазе в понедельник из-за нарушения технологии сварочных работ. По данным главы администрации города Владимира Кима, из-за нарушения технологии сварочных работ загорелась одна из трех пустых емкостей. На пожаре никто не пострадал. О ликвидации возгорания МЧС сообщило во вторник.
АЗС
29 сентября, 15:18
Нефтебаза в Феодосии не задействована в поставках топлива на АЗС Крыма

Бензин в Крыму

Власти Крыма договорились с нефтетрейдерами о том, что цена на топливо на полуострове будет зафиксирована на месяц. Так, дизельное топливо не должно стоить выше 75 рублей за литр; бензин марки АИ-92 – не выше 70 рублей за литр; бензин марки АИ-95 – не выше 76 рублей за литр; бензин марки АИ-95 Премиум – не выше 80 рублей за литр. Кроме того, вводится ограничение на продажу – не более 20 литров в одни руки.
В Севастополе также действуют ограничения – не более 30 литров в одни руки. Бензин марок Аи-95 и Аи-92 в городе станет дешевле на 4 рубля, дизельное топливо – на 3 рубля.
Ситуацию с топливом в Крыму взята на личный контроль министра энергетики России Сергея Цивилева. Вариант решения проблемы Власти Крыма и Минтопэнерго направят президенту России Владимиру Путину.
Автомобиль на заправке - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
3 октября, 18:41
Крым полностью должен быть обеспечен бензином к концу октября

Выборы в Молдавии

28 сентября в Молдавии прошли досрочные выборы в парламент, по итогам которых голоса избирателей распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" (ПДС) президента Майи Санду и оппозицией, которая представлена несколькими партиями, преимущественно ориентированными на Россию. ПДС набрала 50,2%, оппозиция – 49,8%. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе. Оппозиция Молдавии считает прошедшие парламентские выборы в Молдавии нелегитимными, поскольку правящая партия "Действие и солидарность" проиграла внутри страны.
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
29 сентября, 21:09Радио "Спутник в Крыму"
"Победа" партии Санду на выборах: к чему Запад готовит Молдову – мнение

Прощание с Тиграном Кеосаяном

На этой неделе в Москве простились с режиссером Тиграном Кеосаяном. Прощание состоялось в Армянской церкви на Олимпийском проспекте. О кончине Кеосаяна сообщила на прошлой неделе его супруга, главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. В январе Симоньян сообщила, что ее муж пережил клиническую смерть и находится в коме – по ее словам, у Кеосаяна было очень больное сердце.
Древлехранитель Симферопольской и Крымской епархии о. Михаил Петров - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
3 октября, 20:58Проект о людях редких профессий "Штучная работа"
Бережет старинные храмы: как работает церковный древлехранитель
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Топ новостей неделиНовости КрымаКрымРоссияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:3911 украинских беспилотников сбили над Крымом за три часа
20:32Солнце, ветер и дожди: как будет меняться погода в Крыму на неделе
20:14Один человек погиб и двое пострадали в ДТП под Симферополем
19:45Керченская верфь может получить заказ на строительство крупного ледокола
19:10Подготовка США к войне и наступление на Крым: топ новостей недели
18:31Трамп ответил на предложение Путина продлить договор по ядерному оружию
18:10Две ночи подряд можно будет наблюдать одну из самых красивых лун года
17:55В Крыму снова объявили экстренное предупреждение
17:30В Грузии планировались диверсии с применением оружия и взрывчатки
17:16Около тысячи туристов заблокировал сильный снегопад и метель на Эвересте
16:40В Севастополе остановили катера и паромы
16:27В Белгородской области при минометном обстреле ранен замглавы поселения
16:07Едкий запах на востоке Крыма – Бастрыкин ждет доклад по делу о медотходах
15:37В лобовом ДТП в Кировском районе Крыма пострадали двое детей
15:10Новости СВО: армия России продолжает громить силы противника
14:43Комета Lemmon приближается к Земле: когда достигнет максимальной яркости
14:07Крымский мост: очередь на выезде с полуострова выросла в 4 раза за час
13:07Крымский мост сейчас: начала расти очередь с обеих сторон
12:55Над Крымом сбит украинский дрон
12:55Взрыв бытового газа произошел в многоквартирном доме в ЛНР
Лента новостейМолния