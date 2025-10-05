https://crimea.ria.ru/20251005/podgotovka-ssha-k-voyne-i-nastuplenie-na-krym-top-novostey-nedeli-1149962175.html

Подготовка США к войне и наступление на Крым: топ новостей недели

Подготовка США к войне и наступление на Крым: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 05.10.2025

Подготовка США к войне и наступление на Крым: топ новостей недели

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым.

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. США готовятся к войне. Заявление спецпредставителя президента США Кита Келлога о разрешении Трампа Украине бить вглубь России. Британские СМИ анонсировали наступление ВСУ на Крым. На нефтебазе в Феодосии произошел пожар. В Крыму решают проблему с поставками бензина. В Молдавии прошли парламентские выборы. В Москве простились с режиссером Тиграном Кеосаяном.Какие темы интересовали читателей в предыдущие семь дней – в подборке РИА Новости Крым.Подготовка США к войне30 сентября президент США Дональд Трамп во время своего выступления перед генералами и адмиралами завил, что в целях предосторожности отправил к берегам России подводные лодки. По словам главы Белого дома, такое решение было принято из-за упоминания ядерного оружия. При этом Трамп выразил надежду, что применение этого оружия не понадобится. В свою очередь председатель комитета начальников штабов ВС США Дэн Кейн сказал, что страна живет в потенциально опасные времена, когда "противники... объединились", а значит США должны быть "готовы к войне".Заявляя о подготовке к войне, в США не говорят ничего нового о своих целях, которые прописаны в стратегической доктрине страны. Доктрина не менялась и там обозначено два стратегических противника: "острый" – это Россия и "стратегический", на перспективу, – это Китай, напомнил политолог и журналист Юрий Светов.Заявление о разрешении на удары вглубь РоссииСпецпредставитель американского президента Кит Келлог заявил, что Трамп разрешил Украине наносить удары вглубь территории России дальнобойным оружием. Келлог добавил, что в России "нет неприкосновенных мест". При этом не уточнил, идет ли речь об ударах американским оружием. Спецпредставитель президента США предположил, что просьба Владимира Зеленского о передаче Киеву дальнобойных ракет Tomahawk может быть связана именно с этим.Наступление на КрымНа этой неделе на британском телеканале Sky News появились материалы о том, что Украина якобы готовит масштабное наступление на Крым, предполагающее высадку десанта или удары по Крымскому мосту. Такие заявления – скорее пропагандистские лозунги, нежели реальные военные планы, считает публицист, политолог и военный волонтер Алексей Живов. У Украины нет ракет и беспилотников, способных преодолеть эшелонированную оборону для удара по мосту, а для высадки десанта Киеву и западным союзникам потребовалось бы сосредоточить сотни десантных лодок и вертолетов, что не может остаться незамеченным.Пожар на нефтебазе в ФеодосииПожар произошел на Феодосийской нефтебазе в понедельник из-за нарушения технологии сварочных работ. По данным главы администрации города Владимира Кима, из-за нарушения технологии сварочных работ загорелась одна из трех пустых емкостей. На пожаре никто не пострадал. О ликвидации возгорания МЧС сообщило во вторник.Бензин в КрымуВласти Крыма договорились с нефтетрейдерами о том, что цена на топливо на полуострове будет зафиксирована на месяц. Так, дизельное топливо не должно стоить выше 75 рублей за литр; бензин марки АИ-92 – не выше 70 рублей за литр; бензин марки АИ-95 – не выше 76 рублей за литр; бензин марки АИ-95 Премиум – не выше 80 рублей за литр. Кроме того, вводится ограничение на продажу – не более 20 литров в одни руки.В Севастополе также действуют ограничения – не более 30 литров в одни руки. Бензин марок Аи-95 и Аи-92 в городе станет дешевле на 4 рубля, дизельное топливо – на 3 рубля.Ситуацию с топливом в Крыму взята на личный контроль министра энергетики России Сергея Цивилева. Вариант решения проблемы Власти Крыма и Минтопэнерго направят президенту России Владимиру Путину.Выборы в Молдавии28 сентября в Молдавии прошли досрочные выборы в парламент, по итогам которых голоса избирателей распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" (ПДС) президента Майи Санду и оппозицией, которая представлена несколькими партиями, преимущественно ориентированными на Россию. ПДС набрала 50,2%, оппозиция – 49,8%. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе. Оппозиция Молдавии считает прошедшие парламентские выборы в Молдавии нелегитимными, поскольку правящая партия "Действие и солидарность" проиграла внутри страны.Прощание с Тиграном КеосаяномНа этой неделе в Москве простились с режиссером Тиграном Кеосаяном. Прощание состоялось в Армянской церкви на Олимпийском проспекте. О кончине Кеосаяна сообщила на прошлой неделе его супруга, главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. В январе Симоньян сообщила, что ее муж пережил клиническую смерть и находится в коме – по ее словам, у Кеосаяна было очень больное сердце.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

