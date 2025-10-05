Ответ Трампа Путину и массированный удар по Украине: главное за день

Рейтинг@Mail.ru
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп ответил на предложение главы российского государства Владимира Путина продлить договор по ядерному оружию. Служба госбезопасности Грузии предотвратила попытку диверсии в день выборов. На Украине массированным ударом повреждены объекты газово-энергетической инфраструктуры. Ученые рассказали, когда можно будет увидеть первое осеннее суперлуние. В Крыму снова объявили экстренное предупреждение из-за высокой пожарной опасности.О главных событиях этого дня – в подборке РИА Новости Крым.Ответ Трампа Путину по продлению соглашения по ядерным вооружениямПрезидент США Дональд Трамп назвал "хорошей идеей" предложение президента России Владимира Путина продлить действие договоренности по ядерному оружию."Звучит как хорошая идея для меня", – сказал Трамп.В Грузии планировались диверсии с применением оружия и взрывчаткиСлужба госбезопасности Грузии заявила, что изъяла в большом количестве оружие и взрывчатку, предназначенные для диверсии в день выборов 4 октября, заявил на брифинге первый замглавы Службы безопасности Грузии (СГБ) Лаша Маградзе."Изъято в большом количестве оружие, боеприпасы и взрывчатка… предназначенные для диверсии 4 октября", – сообщил Маградзе.В нескольких областях Украины повреждены энергообъектыВ нескольких регионах Украины, включая Львовскую, Черниговскую, Запорожскую и Винницкую области повреждены объекты энергетической инфраструктуры.В Черниговской области в одном из районов города произошли аварийные отключения электроснабжения, также зафиксированы повреждения на промышленных площадках и административных зданиях.На западе страны под удары попал Львов и прилегающие районы. По информации мэра Андрея Садового, в городе возгорание произошло на территории индустриального парка "Sparrow". Также осложнено движение поездов на Львовщине.В Запорожской области удары пришлись по промышленным объектам и складам. По информации областной военной администрации, без электроснабжения остались свыше 70 тысяч абонентов.В Винницкой области, по данным местных властей, зафиксировано попадание в промышленный объект.Кроме того, удары были нанесены по Черкасской области, где зафиксированы повреждения линий электропередачи.Суперлуна две ночи подрядДве ночи подряд, 6 и 7 октября, можно будет наблюдать одну из самых красивых лун года – первое осеннее суперлуние.Луна в полной фазе будет находиться на ближайшей к Земле части своей орбиты и, соответственно, будет иметь близкий к максимальному размер на небе. Хотя речь идет об относительно небольших изменениях (видимый размер самой большой из Лун превышает размер самой маленькой всего на 13%), разница по яркости может достигать 25% и даже больше, что обычно более чем заметно, объяснили в Лаборатории.В Крыму снова экстренное предупреждениеВ Крыму на период с 6 по 9 октября объявлено экстренное предупреждение о высокой пожароопасности. Об этом предупреждает республиканский главк МЧС России."6, 7, 8 и 9 октября в западных и центральных районах Крыма сохранится высокая пожарная опасность, в восточных районах ожидается высокая пожарная опасность", – предупредили в ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп ответил на предложение главы российского государства Владимира Путина продлить договор по ядерному оружию. Служба госбезопасности Грузии предотвратила попытку диверсии в день выборов. На Украине массированным ударом повреждены объекты газово-энергетической инфраструктуры. Ученые рассказали, когда можно будет увидеть первое осеннее суперлуние. В Крыму снова объявили экстренное предупреждение из-за высокой пожарной опасности.
О главных событиях этого дня – в подборке РИА Новости Крым.

Ответ Трампа Путину по продлению соглашения по ядерным вооружениям

Президент США Дональд Трамп назвал "хорошей идеей" предложение президента России Владимира Путина продлить действие договоренности по ядерному оружию.
"Звучит как хорошая идея для меня", – сказал Трамп.
Боевая работа артиллеристов отдельного батальона АрБат в Курской области - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
15:10
Новости СВО: армия России продолжает громить силы противника

В Грузии планировались диверсии с применением оружия и взрывчатки

Служба госбезопасности Грузии заявила, что изъяла в большом количестве оружие и взрывчатку, предназначенные для диверсии в день выборов 4 октября, заявил на брифинге первый замглавы Службы безопасности Грузии (СГБ) Лаша Маградзе.
"Изъято в большом количестве оружие, боеприпасы и взрывчатка… предназначенные для диверсии 4 октября", – сообщил Маградзе.
Вид на Щелкино
16:07
Едкий запах на востоке Крыма – Бастрыкин ждет доклад по делу о медотходах

В нескольких областях Украины повреждены энергообъекты

В нескольких регионах Украины, включая Львовскую, Черниговскую, Запорожскую и Винницкую области повреждены объекты энергетической инфраструктуры.
В Черниговской области в одном из районов города произошли аварийные отключения электроснабжения, также зафиксированы повреждения на промышленных площадках и административных зданиях.
На западе страны под удары попал Львов и прилегающие районы. По информации мэра Андрея Садового, в городе возгорание произошло на территории индустриального парка "Sparrow". Также осложнено движение поездов на Львовщине.
В Запорожской области удары пришлись по промышленным объектам и складам. По информации областной военной администрации, без электроснабжения остались свыше 70 тысяч абонентов.
В Винницкой области, по данным местных властей, зафиксировано попадание в промышленный объект.
Кроме того, удары были нанесены по Черкасской области, где зафиксированы повреждения линий электропередачи.
Тренировки стратегических сил сдерживания РФ
12:45
Россия нанесла массированный удар по ВПК и инфраструктуре Украины

Суперлуна две ночи подряд

Две ночи подряд, 6 и 7 октября, можно будет наблюдать одну из самых красивых лун года – первое осеннее суперлуние.
Луна в полной фазе будет находиться на ближайшей к Земле части своей орбиты и, соответственно, будет иметь близкий к максимальному размер на небе. Хотя речь идет об относительно небольших изменениях (видимый размер самой большой из Лун превышает размер самой маленькой всего на 13%), разница по яркости может достигать 25% и даже больше, что обычно более чем заметно, объяснили в Лаборатории.
Комета - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
14:43
Комета Lemmon приближается к Земле: когда достигнет максимальной яркости

В Крыму снова экстренное предупреждение

В Крыму на период с 6 по 9 октября объявлено экстренное предупреждение о высокой пожароопасности. Об этом предупреждает республиканский главк МЧС России.
"6, 7, 8 и 9 октября в западных и центральных районах Крыма сохранится высокая пожарная опасность, в восточных районах ожидается высокая пожарная опасность", – предупредили в ведомстве.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
19:10
Подготовка США к войне и наступление на Крым: топ новостей недели
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
