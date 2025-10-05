Рейтинг@Mail.ru
Около тысячи туристов заблокировал сильный снегопад и метель на Эвересте
Около тысячи туристов заблокировал сильный снегопад и метель на Эвересте
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Около тысячи человек оказались в ловушке на одном из склонов Эвереста в Тибете из-за сильного снегопада – спасательную операцию осложняет глубокий снег, пишет издание "Саньсян душибао".Сильнейшая за последние годы для начала октября метель началась на восточном склоне Эвереста, видимость резко сократилась, обильный снегопад прошел на ключевых участках маршрута.Туристы в базовом лагере Эвереста укрываются в палатках, в некоторых районах снегопад полностью засыпал палатки туристов. Дороги, ведущие к ландшафтному парку, покрыты снегом и льдом, что сделало их непроходимыми.К месту происшествия направлены спасательные команды, но из-за перебоев со связью и глубокого снега спасательные работы крайне затруднены.Портал "Цзиму Синьвэнь" сообщает, что базовый лагерь находится на высоте 4900 метров над уровнем моря. По сведениям портала, сотни местных жителей и спасателей расчищают снег на горе, в расчистке проходов задействована спецтехника. Оказавшиеся в ловушке на горе люди смогли дозвониться до спасателей, звонивший сообщил, что в нескольких лагерях находятся около 1000 человек, некоторые находятся в тяжелом состоянии из-за переохлаждения.Местные власти призвали воздержаться от поездок и внимательно следить за официальными объявлениями.Гора Эверест, или Джомолунгма, является частью Гималайской горной системы и располагается на границе Китая и Непала. Высота горы над уровнем моря составляет 8848,86 метра. Первое покорение Эвереста состоялось в 1953 году. Согласно данным китайских властей, в 2024 году гору Джомолунгма со стороны Китая посетили 13 764 иностранных путешественника.Накануне трагедия произошла с незарегистрированной группой туристов, которые отправились покорять закрытый для посещения Вилючинский вулкан на Камчатке.Двое во время подъема сорвались вниз, и один из восходивших, мужчина, разбился насмерть. Упавшая с ним женщина выжила при падении, но получила тяжелые травмы и скончалась позже, когда спасатели пытались эвакуировать ее вниз, к медикам. Третья женщина смогла удержаться на обледеневшем склоне, не упав, и МЧС спасли ее с высоты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Около тысячи туристов заблокировал сильный снегопад и метель на Эвересте

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Около тысячи человек оказались в ловушке на одном из склонов Эвереста в Тибете из-за сильного снегопада – спасательную операцию осложняет глубокий снег, пишет издание "Саньсян душибао".
Сильнейшая за последние годы для начала октября метель началась на восточном склоне Эвереста, видимость резко сократилась, обильный снегопад прошел на ключевых участках маршрута.
Туристы в базовом лагере Эвереста укрываются в палатках, в некоторых районах снегопад полностью засыпал палатки туристов. Дороги, ведущие к ландшафтному парку, покрыты снегом и льдом, что сделало их непроходимыми.

"По неполным статистическим данным, на всем маршруте в ловушке могли оказаться около тысячи людей. Некоторым удалось спуститься самостоятельно, но большинству требуется помощь", – цитирует сообщение издания РИА Новости.

К месту происшествия направлены спасательные команды, но из-за перебоев со связью и глубокого снега спасательные работы крайне затруднены.
Портал "Цзиму Синьвэнь" сообщает, что базовый лагерь находится на высоте 4900 метров над уровнем моря. По сведениям портала, сотни местных жителей и спасателей расчищают снег на горе, в расчистке проходов задействована спецтехника. Оказавшиеся в ловушке на горе люди смогли дозвониться до спасателей, звонивший сообщил, что в нескольких лагерях находятся около 1000 человек, некоторые находятся в тяжелом состоянии из-за переохлаждения.
Местные власти призвали воздержаться от поездок и внимательно следить за официальными объявлениями.
Гора Эверест, или Джомолунгма, является частью Гималайской горной системы и располагается на границе Китая и Непала. Высота горы над уровнем моря составляет 8848,86 метра. Первое покорение Эвереста состоялось в 1953 году. Согласно данным китайских властей, в 2024 году гору Джомолунгма со стороны Китая посетили 13 764 иностранных путешественника.
Накануне трагедия произошла с незарегистрированной группой туристов, которые отправились покорять закрытый для посещения Вилючинский вулкан на Камчатке.
Двое во время подъема сорвались вниз, и один из восходивших, мужчина, разбился насмерть. Упавшая с ним женщина выжила при падении, но получила тяжелые травмы и скончалась позже, когда спасатели пытались эвакуировать ее вниз, к медикам. Третья женщина смогла удержаться на обледеневшем склоне, не упав, и МЧС спасли ее с высоты.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
